18 ayda 38 kilo verdi, 8 beden inceldi! Yaptığı değişiklikleri anlattı: 'Bir yerden başlamam gerekiyordu'

Avustralya'da doğup büyüyen Rani Swords, çocukluğunda hep çok hareketliydi. Ne var ki 17 yaşındayken değişim programıyla Fransa'ya girmek, Rani'nin hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Yediği hamur işleri nedeniyle 1 yılda 14 kilo alan Rani, Sydney'deki üniversite yıllarında da çok fazla sağlıksız fast food ve içki tüketimi nedeniyle kilo almaya devam etti.

1.70 boyundaki Rani, 20'li yaşlarının başına geldiğinde 75 kiloya kadar çıkmıştı. Hiç spor yapmıyordu ve "Yarın diyete başlıyorum" cümlesi dilinden düşmese de bunu bir türlü yapamıyordu.

Rani'nin 20'li ve 30'lu yaşları iş hayatının yoğunluğu içinde geçti. 17 yıl boyunca Hong Kong'da ve Singapur'da çeşitli işlerde çalışan Rani, kilo almaya devam ediyordu.

Erkek arkadaşı sağlık konularında çok hassas bir insandı ancak bu hassasiyet Rani'yi hiç etkilemiyordu. Birlikte yemeğe çıktıklarında garsonlar sipariş ettikleri salatayı Rani'nin, hamburgeri erkek arkadaşının yiyeceğini varsayıyordu ancak durum tam tersiydi. Rani bu duruma gülüp geçiyor, kalorileri kafaya takmadığını kanıtlamaya çalışıyordu.

"KEŞKE SAĞLIĞIMA ÖNCELİK VERSEYMİŞİM"

Yaşadıklarını The Telegraph gazetesine anlatan Rani, 43 yaşına geldiğinde 82 kiloya ve 44 bedene çıkmıştı ve sık sık hasta oluyordu. Yapılan tetkiklerde birinci evre tiroit kanseri olduğu anlaşıldı ve Rani bu sayede kemoterapi ve radyoterapi almadan iyileşti. Ancak tiroit bezleri iki taraflı olarak alındı. O dönemde cerrahı, "Tiroit bezlerinin alınması metabolizmanı değiştirecek, kilo vermen eskiye göre çok daha zor olacak" demişti.

Rani kanseri başarıyla yenmiş, kendisine daha iyi bakması gerektiğini idrak etmişti. Öte yandan doktorunun sözleri nedeniyle, hayatı boyunca fazla kilolu olacağını da kabullenmişti.

O dönemde spor salonuna üye olup gitmediğini, gönülsüzce kalori sayarken kendini iyi hissettiren yiyeceklerden de vazgeçemediğini belirten Rani, "Bugünden geriye dönüp baktığımda 'Keşke sağlığıma öncelik verseymişim' diyorum" ifadelerini kullandı.

BASİT BİR DÜŞME NEDENİYLE 12 AY KOLUNU KULLANAMADI

Bir süre sonra yaşadığı ayrılığın yol açtığı kalp kırıklığıyla iş değiştirme kararı alan Rani, Londra merkezli bir şirketin insan kaynakları direktörü olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yeni arkadaşlar edinebilmek için yemek davetlerini tartışmasız kabul ediyor, İngiltere mutfağının bol kalorili geleneksel lezzetlerinin keyfini çıkarıyordu. Dışarıdan yemek söylemek de alışkanlık haline gelmişti Rani için.

2019 yılında alışveriş yaparken ayağı kayınca sol dirseğinin üzerine düşen Rani, oldukça ciddi bir sakatlık yaşadı. Dirseği çıkmış, kolundaki kemikler çeşitli yerlerinden kırılmıştı. Ayrıca elindeki birçok bağ kopmuş ve sinirler zedelenmişti. Basit bir düşme için çok ağır hasarlardı bunlar. Sebebi de Rani'nin fazla kilolarıydı. Doktoru düşmesinin etkisini hızla giden bir motosikletten düşmeye benzetmişti.

Rani, 12 ay boyunca kolunu kullanamadı. Banyo yapmak için bile arkadaşlarının yardımına ihtiyaç duyuyordu. Aylarca fizyoterapiye gitti. Bu dönemde kendini iyi hissetmek için bir kez daha yemeğe sarıldı Rani. 2021'de annesinin ölümü de bir travma oldu Rani için ve kendini iyi hissetmek için yemeye devam etti.

YÜKSEK TANSİYON VE DİYABET TEŞHİSİ KONDU

2022 yılına gelindiğinde Rani 94 kiloya ve 46 bedene çıkmıştı. Yıllık doktor kontrolünde tansiyonunun yüksek ve diyabetli olduğu anlaşıldı.

51 yaşındaydı, merdiven çıktığında ayak bilekleri ağrıyordu ve ciddi bir sağlık sorunu yaşıyordu. Üstüne bir de menopoz nedeniyle beyin sisi, uykusuz geceler ve sıcak basmaları eklenmişti. Rani, artık kendine kızıyordu.

Doktorları Rani'ye kilo vermesi için iki ay süre tanıdı ve başaramazsa hayatının sonuna kadar ilaç kullanmak zorunda olacağını söyledi. Rani, "Yaşamak istediğim hayatın sorumluluğunu nihayet almak için ihtiyaç duyduğum itici güç buydu" diye konuştu.

"BİR YERDEN BAŞLAMAM GEREKİYORDU"

Kasım 2022'de arkadaşlarının tavsiyesiyle bir spor salonuna yazıldı Rani. Oradaki antrenörü, kendisine 7/24 destek veriyor, egzersiz programlarından beslenmesine ve günlük adım sayısına her şeyi kontrol ediyordu. En önemlisi de Rani'nin davranışlarının sebeplerini idrak etmesine yardımcı oluyordu.

Üzerindeki eskimiş giysileriyle spor salonuna ilk adım attığında gözünün korktuğunu belirten Rani, "Ama vermem gereken 35 kilo vardı ve bir yerden başlamam gerekiyordu. Antrenörüm bana bunun bir gecede olmayacağını söyledi. Çoğu zaman yılgınlığa kapılıyor ve 'Yapamayacağım ben bunu' diyordum ama bana inanması ve bir rutin oluşturmak fark yarattı" dedi.

Birinci yıl kardiyo egzersizi yapmayan, bunun yerine haftada üç gün ağırlık çalışan Rani, 4 kilogramlık ağırlıklarla başladığı yolculuğunda 13 kilogramlık ağırlıklara kadar çıktı.

KALORİLİ YEMEKLERİN YERİNİ SEBZE VE MEYVELER ALDI

Elbette beslenmesini de değiştirmesi gerekiyordu. Çok kalorili, soslu yemekleri bir kenara bırakan Rani, bol bol sebze ve meyve tüketmeye başladı. Öğle yemeklerinde proteinli salatalar, akşam yemeklerinde ise et ve sebze yiyordu. Karbonhidratları beslenmesinin yüzde 30'uyla sınırlandıran Rani, patates ya da makarna yerine esmer pirinç tercih eder oldu. Kahvesini sütsüz içiyor, içki içeceği zaman en düşük kalorili olanları tercih ediyordu. En önemlisi de malzemeleri kontrol edebilmek için kendi yemeğini pişirmeye başlamasıydı.

Rani önceden kahvaltıda jambonlu ve yumurtalı sandviç yiyor, yanında sütlü kahve içiyordu. Öğlen yemeği için mayonezli kızarmış tavuklu sandviçler, akşam yemeği için ise kremalı makarnalar ve karamel soslu kekler yiyen Rani, atıştırmalık olarak da pasta, cips, çikolatalı bisküvi gibi ürünleri tercih ediyordu. Rani şimdilerde kahvaltısını meyve, yoğurt ve poşe yumurtayla yapıyor. Öğlenleri ızgara tavuklu veya ton balıklı salatalarla tam buğday ekmeği, akşamları ise dana eti, sebze, esmer pirinç gibi yiyecekler tüketiyor. Rani atıştırmalık olarak da meyve, kuruyemiş, ev yapımı protein keki, pirinç patlağı ya da humus yiyor.

3 ayın sonunda 88 kiloya düşen Rani, 30 santimetre inceldi. Altı ayın sonunda 58 santimetre incelmiş, 75,5 kiloya ve 40 bedene düşmüştü. Birinci yılın sonunda 65 kilo ve 38 bedendi ve Hyde Park'ta koşmaya başlamıştı.

"BAŞARDIKLARIMDAN ÖTÜRÜ GURUR DUYUYORUM"

Haziran 2024'te hedef kilosu olan 59'a indiğini belirten Rani, "Bunun ne kadar iyi hissettirdiğini anlatamam. Şimdi 36-38 beden giyiyorum ve eskiye göre çok daha genç bir tarzım var. Artık üzerime uyan kıyafetleri bulabileceğimi bildiğim için alışverişe gitmekten çok zevk alıyorum" diye konuştu.

Halen bekâr olduğunu da sözlerine ekleyen Rani, "Ama ne yalan söyleyeyim, görüntümle ilgili iltifatlar almak çok güzel hissettiriyor. Aldığım en iyi iltifat da '10 yaş genç görünüyorsun' oluyor" dedi.

Hikâyesini anlatmakta tereddüt ettiğini, kendini övüyormuş gibi görünmek istemediğini vurgulayan Rani, "Ama 50'lerindeki kadınlar olarak hayatın sona erdiğini düşünebiliyoruz. Menopoza girdikten sonra göbeğimizin yağ bağlayacağı ve hareketlerimizin kısıtlanacağı söyleniyor. Ben hayatımın geri kalanını televizyon karşısında kilo alarak geçirmek istemediğim konusunda kararlıydım. Hareketli olmak, çekici olmak, eskiden olduğum gibi eğlenceli bir insan olmak istiyordum" dedi ve ekledi:

"Kilo aldığım dönemde yediklerime 18 aydır dokunmuyorum ama özlemiyorum da. 53 yaşındayım ve Aralık ayında ilk fitness yarışıma katılacağım. Başardıklarımdan ötürü gerçekten gurur duyuyorum ve nihayet kendimi kutlayabiliyorum."





"ARTIK HER YERE YÜRÜYEREK GİDİYORUM"

Rani kendisi gibi kilo vermek isteyenlere bazı tavsiyeler de sıraladı:

1) Olumlu düşünün

Küçük adımlar kritik öneme sahiptir. Yapamadıklarınıza odaklanmak yerine "evde oturmak yerine spora gitmek gibi) ufak bir şey bile olsa başardıklarınızı kutlamanın yollarını bulun. Küçük galibiyetler zamanla büyük bir sonuçlara dönüşür.

2) Küçük ödüllere izin verin

Ufak bir parça bitter çikolata ya da arkadaşınızın tatlısından alacağınız bir lokma, iştahınızı tatmin edecektir. Sonuçları görmeye başladıktan sonra bütün bir tatlıyı yiyip elde ettiklerinizi tersine çevirmek istemeyeceksiniz.

3) Alkolü azaltın

Tamamen kesmeseniz bile mümkün olduğunca az içmeye çalışın. Mümkün olduğunca düşük kalorili bir çeşit tercih edin.

4) Bir beslenme günlüğünüz olsun

Bunun için pek çok akıllı telefon uygulaması mevcut. Yediğiniz her şeyi alt alta yazmak, gizli kalorileri görmenize ve onlardan nasıl kaçınacağınızı bilmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda görüntünüzü beğenmediğiniz fotoğrafları sizi kamçılayacak birer motivasyon aracı olarak kullanın.

5) Hareket edin

Spor salonuna gidemeseniz bile yürümeye çalışın. Ben artık her yere yürüyerek gidiyorum.

The Telegraph'ın "At 15st my ankles hurt climbing the stairs. Here’s how I dropped eight dress sizes" başlıklı haberinden derlenmiştir.