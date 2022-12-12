Yeni yılda herkesi mutlu edecek akıllı saatler

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Modern teknoloji klasik seramik ile buluşuyor!

Klasik tarza sahip, tarzında zamansız estetiğe önem verenler için önerimiz: HUAWEI WATCH GT 3 Pro. Oldukça şık ve özgün bir tasarıma sahip HUAWEI WATCH GT 3 Pro, ayırt edici beyaz seramik kasası kusursuz bir doku elde etmek için elmas tozu cilalama ile tamamlanmış. HUAWEI TruSeen™ 5.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisi, gelişmiş sinyalleri yakalamak için halka şeklinde sekiz fotoelektrik sensör kullanıyor. HUAWEI TruSleep™ 2.0 uyku izleme algoritması, Stres monitörü6, 100+ Egzersiz Modu ile akıllı cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleşiyor.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro'yu keşfetmek için tıkla!

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Spor şıklığı ve teknoloji bir arada!

Saati, sadece zamanı gösteren bir aksesuar olarak görmeyenlerin tercihi: Galaxy Watch 5 Pro Series. Estetik tasarımıyla spor stil şıklığı sunan Galaxy Watch 5 Pro Series, üstün teknolojik özellikleriyle de kullanıcısının hayatını kolaylaştırıyor. Günün her saati, hatta geceleri bile kullanıcısının sağlık durumu takip ederek BioActive sensörle vücut kompozisyonunu ölçüp sağlık ve zindelik hedefine ulaşmasına sağlıyor. Yeni pro serisiyle dayanıklılığı da ön plana çıkaran Samsung safir kristal ile daha sert ön ekran deneyimi sunuyor. Hareketsizlik uyarısı, kalori takibi, kandaki oksijen seviyesi, GPS rota takibi, gelişmiş uyku monitörü gibi özelliklerse açık hava maceralarında konfor sağlıyor.

Galaxy Watch 5 Pro Series'i keşfetmek için tıkla!



Adeta akıllı bir asistan!

Saat almayı düşündüğünüz o çok özel kişiye, bir saatten çok daha fazlasını hediye etmek isterseniz doğru yerdesiniz. Günlük aktivite takibi ve son teknoloji mobil takip uygulamalarıyla akıllı bileklikten öte akıllı bir asistan olmayı vadeden Fitbit Charge 5 Akıllı Bileklik, spor ve zarif stiliyle dikkat çekiyor. Kullanıcısının strese fiziksel olarak nasıl tepki verdiğini görmek için bilek üstü EDA Sensörünü kullanarak bir farkındalık pratiği oluşturabilen Fitbit Charge 5 ile zihinsel sağlığı takip etmek ve iyileştirmek pekala mümkün. Active Zone Minutes özelliği egzersiz eforunu ölçmek için dinlenme halindeki kalp atış hızını kullanır ve yoğunluk artırıldığında antrenmanlardan en iyi şekilde faydalanabilmesi için kullanıcısına bir titreşim gönderir.

Fitbit Charge 5'i keşfetmek için tıkla!

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Onu ayda 1 kere şarj etmeniz yeterli!

Doğada zaman geçirmeyi seven ve hatta doğa sporlarıyla ilgilenen birine alınabilecek en ideal saatlerden biri… Doğa ve ekstrem sporların vazgeçilmezi Fenix 7 Solar Akıllı Saat, solar ile en az 28 gün şarj edilmeden kullanılabiliyor. Power Glass™ solar şarj lensi, pil ömrünü uzatmak için güneş enerjisini kullanabiliyor. iPhone® ve Android™ uyumlu saat ile; Koşu dinamikleri, ısı ve rakım ayarlı VO2 max, arazi koşusu ayarı, toparlanma danışmanı ve daha fazlasını içeren gelişmiş antrenman ölçümleri görüntülenebiliyor. Her antrenmandan sonra toparlanma süresi, kullanıcının başka bir zorlu antrenmana ne zaman hazır olacağını bilmesini sağlıyor. Hesaplamayı yaparken günlük aktivite, stres ve uyku gibi faktörleri bile hesaba katar.

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Hayatı dolu dolu yaşayanların seçimi...

Fitwatch, hayatının her dakikasına değer veren, planlı hareket eden, sağlığına dikkat eden, sporu hobi olarak yapmayan ve performansını takip edenler kısacası hayatı dolu dolu yaşayanlar için benzersiz bir seçim. Dikdörtgen ve yuvarlak kadran, hasır bilezik ve silikon kayış seçenekleriyle farklı tarzlara hitap eden Fitwatch’ın FXS 2 ve FXS 2S modelleri 20-25 güne kadar bekleme, 7-10 kullanım süresine sahip. FXR 2 ise 10-12 güne kadar bekleme, 5-7 kullanım süresine sahip. Uyku takibi, adımsayar, kalori ölçme, müzik kontrol, bildirim, hava durumu, kan basıncı ölçümü gibi özelliklere sahip Fitwatch, spor takibi özelliği sayesinde farklı spor dallarında kullanılabiliyor.

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Sade ve şık tasarımıyla herkesin gözdesi...

Hediye almayı düşündüğünüz kişi tam bir doğa aşığıysa ve kamp yapmayı seviyorsa, bu saati çok beğenecek! Yalın tasarım ve son teknolojiyi birleştiren Amazfit Mini Flamingo Pink Akıllı Saat, Android 5.0 ve iOS 10 üzeri işletim sistemini destekliyor. 21 güne kadar batarya ömrüne sahip. Amazfit; çoklu Spor Modu (70 adet Antrenman Modu), Kalp Atış Hızı, ivme Ölçer, Jiroskop, Ortam Işığı Sensörü, pusula, kandaki oksijen, uyku kalitesi, adet döngüsü takibi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

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Klasik ve sportif çizgiler bu saate bir arada!

Farklı hobilere ilgisi olan birine mi saat alacaksınız? Hiç düşünmeden tercih edebileceğiniz bir önerimiz var! U.S. Polo Assn. asil ve klasik geleneğini bu defa teknoloji ile birleştiriyor ve USPA Connect akıllı saat koleksiyonuyla özgün tasarımlarını hem şehirli hem sportif moda anlayışında sunuyor. USPA3003 serisiyle basketbol, futbol, koşu gibi farklı spor dallarında kullanıcısının gelişimini takip etme fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar; fotoğraf çekme, müzik açıp kapatma gibi niteliklerle hobilerini birkaç dokunuşla gerçekleştirebiliyor.Alarm, hareket anımsatıcısı gibi donanımlarla zamanını kontrol edebiliyor.

USPA Connect akıllı saat koleksiyonunu keşfetmek için tıkla!

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Bütçe dostu olsun diyenlere...

Hem tarz hem uygun fiyat skalasıyla öne çıkan Wesse Connect, Android 4.4 ve üzeri, IOS 9.0 ve üzeri ile uyumlu kullanılıyor. 25-30 gün bekleme, 7-15 gün kullanım süresi bulunan saat, Türkçe dahil birçok dili destekliyor. Bluetooth ile müzik kontrolü, telefonu bul, saat, arama bildirimi destekli, custom dials, kronometre, hareket anımsatıcısı, rahatsız etme modu, alarm, fotoğraf çekmek için sallama gibi özelliklerinin yanı sıra Kalp atış hızı, uyku takibi, adımsayar, kandaki oksijen doygunluğunu gösteren sağlık fonksiyonları bulunuyor.

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En şık yeni yıl hediyeleri Saat&Saat'ten alınır!

Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, zengin akıllı saat portföyüyle dikkat çekiyor. Garmin, Samsung, Huawei, Amazfit, Fitwatch, Michael Kors, Diesel, Wesse, Fitbit gibi ünlü markaların akıllı saat koleksiyonlarını tüketicilerle buluşturan Saat&Saat; her zevke ve bütçeye hitap ediyor.

Ünlü markaların akıllı saat koleksiyonlarına Saat&Saat mağazalarından ve www.saatvesaat.com.tr üzerinden ulaşabilir, online siparişlerinizde hızlı teslimat, hediye paketi ve kolay iade opsiyonlarından faydalanabilirsiniz.

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