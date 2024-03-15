Yemek kartı kullanımı hem şirketlere hem de çalışanlara kazandırıyor… İşte merak edilen avantajlı sistem!

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İş hayatına artı değer katan sistem: Hem şirket hem çalışan kazanıyor

Yemek kartı, işverenlerin çalışanlarına öğle yemeği bedeli ödemesini yapmak üzere nakit yerine kullandıkları en pratik ve amacına en iyi hizmet eden araçtır. Çalışanlar restoran ya da marketlerden özgürce, kendi tercihlerine göre gıda alışveriş yaparken şirketler, devletin tanıdığı %100’e varan vergi istisnası sayesinde hem tasarruf eder hem de ayda tek fatura ile operasyonel yükten kurtulur.

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Şirketler için avantajlı ve pratik çözümler

Vergi tasarrufu ve KDV indirimine ek olarak bazı yemek kartı şirketleri operasyonel giderler konusunda, yani ürün tedarikinden E-ticarette rekabet avantajlarına, hesaplı yakıt ödemelerinden yapay zeka destekli paket servis yazılımına kadar birçok alanda şirket giderlerinin ciddi miktarda azalmasına yardımcı olur. Bu sayede bütçesini rahatlatma imkanı bulan şirketler, idari açıdan da farklı dijital çözümlerin ortağı haline gelirler.

Sürdürülebilir bir tasarruf yöntemi için akılcı seçenekler

Çalışanlarına yemek kartı veren firmalar yemek pişirmek ve malzeme tedarik etmek için gereken personeli istihdam etmek zorunda kalmazlar. Şirket içi alanlarda mutfak ve yemekhane gibi bölümlere ihtiyaç duymayacakları için bu alanların her türlü giderinden, pişirme için gerekecek doğalgaz, mutfak/temizlik malzemesi gibi masraflardan, hatta ek sigorta primi gibi giderlerden de yine muaf hale gelirler. Yemek şirketlerinden alınan hizmetlerde veya anlaşmalı lokanta gibi seçeneklerde bulunan yemekleri beğenmeme veya sağlık riskleri gibi şikayetler de bu şekilde tamamen saf dışı bırakılmış olur.

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Hayatı kolaylaştıran deneyimler sayesinde çalışanlar daha mutlu

Türkiye genelinde on binlerce üye restoran, kafe, büfe ve markette kullanılabilen yemek kartları ile çalışanlar her gün aynı yerde yemek zorunda kalmazlar ve seçeneklerini sürekli çeşitlendirebilirler. Ayrıca farklı ortamlarda öğle molasını vermek, gün içinde ofisten biraz olsun uzaklaşıp temiz hava almak ve çevre ile sosyalleşmek çalışanların iş performansına da artı değer olarak yansıyacaktır. Üye lokanta ve kafelerde geçerli indirimleri takip ederek kart bakiyelerini çok daha uzun süre kullanabilme imkanı da sunan yemek kartları, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

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Çalışma hayatına kişiselleştirilmiş ve pozitif çözümler

Dijitalleşen ortamda artık fiziki kart taşımak zorunda da olmayan çalışanlar, cep telefonlarına indirdikleri bir akıllı uygulama ile yemek kartlarından eksiksiz faydalanabilir, alışverişlerinde online veya temassız ödeme yöntemlerini de tercih edebilirler. Yeni nesil ihtiyaçlara göre daha fonksiyonel hale gelen bazı yemek kartlarının, günlük ulaşım çözümleri, kişiye özel hediye ihtiyaçları ve işyerindeki temsil giderleri için de avantajlı çözümler üretmesi, çalışanlar açısından öne çıkan tercih nedenleri arasında yer alıyor.

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Türkiye’de 30 yılı aşan deneyimi ile hem şirketlere hem de çalışanlara üst düzey deneyimler sunan yemek kartı markası Sodexo Avantaj artık yoluna çalışan deneyimine odaklanan bir HR-tech markası Pluxee olarak devam ediyor. Hizmet ağını ve sunduğu avantajları daha da ileriye taşıyarak, çalışma hayatında fark yaratacak çözümlere öncülük eden Pluxee, kullanıcılarına tek bir mobil uygulama ile sayısız hizmet sunarken, şirketleri de hem bütçesel hem de operasyonel ayrıcalıklar ile tanıştırıyor. Yemek faydasının da ötesinde şirketlere çok daha çeşitli, yenilikçi ve dijital çözümler sağlayarak, çalışanların refahlarına katkıda bulunacak, anlamlı, ilgi alanlarına hitap eden ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı hedefliyor. Bir buçuk milyondan fazla tüketicinin satın alma gücünün artmasına katkıda bulanan, 30 binden fazla kurumsal müşterisi ve onların çalışanlarına her gün 120 bin noktada avantajlı alışveriş imkanı sunan Pluxee ailesinin bir parçası olmak için hemen tıklayın!

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