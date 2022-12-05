Sürdürülebilirlik projeleri gıda üretimini uzun vadede nasıl etkiliyor?

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Doğal kaynakların korunmasını neden önemli?

Başta doğal kaynakların ve çevrenin korunması, şirketlerin bugün üretim zincirlerindeki çevre performanslarını artıracak uygulamalara geçmeleri sayesinde mümkün olabilir. Gelecek nesillere de hizmet etmeyi görev edinmiş Nestlé, sürdürülebilirlik yolculuğuna tarımla başlayarak doğayı yenilemeyi hedefliyor.

İklim değişikliğinde hammaddenin önemi

Ülkemizin ve dünyanın nüfusu hızla artarken, sürdürülebilir tarımın da önemi artıyor. Gıda krizi, hammadde yetersizliği küresel bir sorun olduğu gibi, tarıma dayalı sanayi her ülkenin geleceği için sorumluluk alması gereken bir konuya dönüşüyor. Tam bu noktada, sürdürülebilirlik yolculuğuna tarım ile başlayan Nestlé, tarladan sofraya “Net Sıfır” hedefi doğrultusunda var olanı korumak kadar, doğayı yenilemeyi de hedefleyerek yoluna devam ediyor. "Generation Regeneration” başlıklı sürdürülebilirlik yolculuğunda 2030’a kadar tarımsal kaynakların yüzde 50’inin onarıcı tarım yoluyla elde edilmesi ve hammadde içeriklerinin %100’ünün sürdürülebilir bir şekilde üretilmesini hedefleyen Nestlé, iklim değişikliğinin gıda üzerindeki mücadelesinde “koru-onar-yerine koy” vizyonuyla faaliyetlerini şekillendiriyor.

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Onarıcı tarım uygulamaları ne anlama geliyor?

Toprağın sağlığı, gıda sisteminin ve insanlığın geleceğini belirliyor. Onarıcı tarım uygulamaları yalnızca kaynakları korumakla kalmıyor, aynı zamanda üretim yaparken toprağı da iyileştiriyor. Toprak sağlığını ve verimliliğini artırarak hem çevreye olan etkisini azaltmayı hem de çiftçilerin refahına katkıda bulunmayı hedefleyen Nestlé, çiftçilerin yenilikçi uygulamaları benimsemeleri ve onarıcı tarımı canlandırmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Hammaddelerin sürdürülebilir tarım uygulamalarından elde edilmesi için güncel bilim ve son teknoloji yöntemlerini uygulayarak çiftçilere teknik yardım sağlıyor. Aynı zamanda çiftçilik konusunda tutkulu gençleri destekleyerek çiftçiliği gelecek nesillere taşıyor.

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Doğa dostu ambalaj malzemesi kullanımı

Ürünlerin yaşam döngüsündeki son aşaması olan ambalaj, tüketimden geri dönüşümdeki süreçte büyük önem taşıyor. Geri dönüşümle tekrar üretim zincirine katılabilen atık ambalajlar, geleceğe dair alınan sorumluluklarda zincirin önemli bir halkasına dönüşüyor.

Çevresel performansı gözeten lojistik seçenekleri

Karbon emisyonunu gözeten daha verimli bir operasyon için nakliyat ve dağıtım ağında gerçekleştirilen çevre dostu iyileştirmeler önem taşıyor. Markalar, düşük karbon emisyonlu akaryakıt tercihleri, kaynakların verimli kullanılması adına araç doluluklarının planlanması, rota optimizasyonu ile daha yalın bir lojistik altyapı sayesinde tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlıyor. Aynı zamanda çevre dostu teknolojilerin ülkemizdeki altyapısının kurulması, yaygınlaştırılması ile teknolojiden maksimum seviyede faydalanma tedarik zincirinde sürdürülebilirliğe ivme kazandıracak adımlar arasında yer alıyor.

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Dünyanın lider beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi Nestlé, “Ortak Değer Yaratma” anlayışı ile içinde bulunduğu toplumlara, faaliyet alanları doğrultusunda katkı sağlamayı sorumluluğu olarak görüyor ve uzun vadede sürdürülebilir olan çalışmalara odaklanıyor.

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