Saçlarımız 50 yıldır çok daha bakımlı… İşte Türkiye’nin saç bakımında aldığı uzun yolun hikayesi!

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Elidor Hangi Ülkenin Markasıdır?

Milyonlara ulaşan ve her yaş grubunun saç bakım rutininde yer alan Elidor şampuan ülkemizde ilk olarak 1973 yılında piyasaya sürülüyor ve o günden bu yana fark yaratan saç bakım ürünlerini insanlarla buluşturuyor. Türkiye Elidor ile 1970’lerin başında tanışsa da, markanın doğumu çok uzaklarda, İngiltere’de gerçekleşiyor. 1954 yılından itibaren etki alanı İngiltere’yi aşan ve hızla farklı ülkelere yayılan Elidor, sayısız insanın saç bakım rutinine değer katan 70 başarılı yıla imza atıyor.

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Elidor Nerede Üretiliyor?

Elidor ürünleri, “Sunsilk”, “Seda” ve “Sedal” olmak üzere farklı isimlerle pek çok ülkede üretiliyor. Asya, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu gibi pek çok yerde üretimi yapılan ve her saç tipine uygun bakım çözümleri sunan Elidor’un, Türkiye’deki üretim üssü ise Konya. Elidor üretim merkezinde hassasiyetle ve saçların kompleks ihtiyacına göre formüle edilen ürünler, kusursuz saçlara giden yolda dünyanın dört bir yanına yayılıyor.

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Geçmişten bugüne herkesi sağlıklı, parlak ve hacimli saçlara kavuşturan Elidor, çok yönlü ve farklı kategorilerde yüzlerce markayı bünyesinde barındıran Unilever şirketine aittir. Elidor’un sahibi Unilever, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta serüvenine başlasa da günümüzde global bir şirket ünvanı ile yaklaşık 200 ülkeye ürünlerini temin ediyor. Bugün başta güzellik, bakım, yiyecek-içecek olmak üzere pek çok kategoride faaliyet gösteren şirket, farklı ülkelerdeki üretim merkezlerinde yerellik anlayışı ile hizmet vermeye devam ediyor. Unilever şirketinin köklü başarısı ve güvenilirliği, dünya çapında hızla ilerlemesini sağlıyor ve Unilever Sanayi Türk. A.Ş ismiyle ülkemizde de 100 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürüyor.

Elidor Yerli Üretim Midir?

Bugün Türkiye’de en çok tercih edilen saç bakım markalarından biri olan Elidor, merkezi, Birleşik Krallık ve Hollanda olan Unilever şirketine ait olsa da, ülkemizde satışa sunulan Elidor şampuan ve saç bakım ürünleri, Türkiye’de Konya’da üretiliyor. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan tesislerde titizlikle üretilen Elidor ürünleri, kaliteli bileşenler barındıran eşsiz formülü ile güvenilir ve kaliteli saç bakım rutini oluşturmak için her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Saçın ihtiyacına yönelik inovatif çözümler sunan Elidor, şampuan, saç kremi ve duş sonrası bakım ürünleriyle yıllardır kadınların güvenerek kullandıkları ikonik bir marka olma özelliğini koruyor.

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Elidor’un Türkiye Fabrikası Nerededir?

Elidor şampuan/saç bakım ürünlerinin üretimini sağlayan ve 2017’de son dönemin en büyük yatırımı olarak faaliyete geçen Konya fabrikası, hem Elidor’un hem de benzer farklı ürünlerin üretimini yapıyor. Unilever’in 350 milyon lira yatırımla açtığı fabrika, kişisel bakım ve ev bakımı markalarının üretimine yer veriyor. Unilever’in gelecek faaliyetleri için stratejik bir konumda açılışı yapılan tesiste, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir anlayışla üretim sağlanıyor. Sıfır atık üretme hedefiyle tasarlanan Unilever Konya fabrikası, kaliteli, değişimi kucaklayan ürünlerini piyasaya sürerken çevre için güvenli ve doğayı koruyan bir tutum sergiliyor.

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Elidor Türkiye Projeleri Nelerdir?

Kendini bir kız kardeşlik markası olarak konumlandıran Elidor, hayata ve insanlığa değer katan dünya çapındaki birbirinden farklı projesinin yanı sıra Türkiye’deki “Kendi Yolumuzda” projesi ile binlerce kadının hayatına dokunuyor. Kadınların geleceklerini şekillendirme noktasında kritik bir safha olan gençlik dönemine odaklanıyor. Bu dönemde, hayalleriyle arasında engeller olduğunu düşünen genç kadınların cesaretlendirilmesinin ve destek almasının, sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmeleri adına önemli olduğuna dikkat çekiyor. Kendi Yolumuzda projesi kapsamında yapılan çalışmalar, toplumsal gelişmelere göre güncellenerek her yıl farklı bölgelerdeki genç kadınlara destek oluyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamındaki nitelikli çalışmalar öğretici ve destekleyici yönleriyle tüm kadınların hayatlarına değer katmak amaçlanıyor.

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Elidor Kendi Yolumuzda Projesi Nedir?

Elidor’un daha fazla kadına umut olma hedefiyle ortaya koyduğu Kendi Yolumuzda projesi, 2021 yılından beri devam ediyor. Elidor ailesinin 2021 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’deki ülkemizdeki her 10 genç kadından 6’sı hayallerine giden yolda çeşitli engeller bulunduğunu söylüyor ve Türkiye’deki genç kadınların yarısından fazlası, başarılı bir eğitim hayatı ve kariyer inşa etmek için kendi çabalarının yeterli olmadığını düşünüyordu. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile bir araya gelen Elidor, 300’e yakın genç kadına üniversite hayatları boyunca burs vermenin yanı sıra binlerce genç kadının yararlandığı rehberlik çalışmaları gerçekleştirdi. 60 binden fazla kadına indirimli online eğitim desteği veren Elidor, büyük yankı uyandıran “Dedim Olabilir” çalışması ile projenin güçlü sesini tüm ülkede duyurdu. Sosyal medyada tüm kadınların sesine ortak olan ve kadınların kendi hikayelerini dillendirmesini sağlayan proje, zamanla metaverse evrenine giriş yaptı ve NFT sergisinden elde edilen gelirle kadınların eğitimine katkıda bulundu.

Deprem bölgesinde toplumla omuz omuza

Tüm bu çalışmalar sürerken 6 Şubat’ta herkesi derinden etkileyen depremler meydana geldi. Projeyi deprem bölgesine çeviren Elidor, depremden etkilenen binlerce genç kadını duygusal ve sosyal yönden desteklemek hedefiyle harekete geçti. TOG’la Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da Kadın Destek Merkezlerini hayata geçirdi. Şimdiden farklı yaşlardan 10 bin kadını ağırlayan; ziyaretçileriyle bine yakın atölye çalışmasını gerçekleştirdiği merkezlerinde bölgede umudu yeşertmeye devam ediyor. Proje 2024 Temmuz ayına kadar 25.000 genç kadına ulaşacak. Kendi Yolumuzda projesi, başlangıçtan bu yana çeşitli iş birlikleri ve ilham veren kadınlarla birlikte yaptığı çalışmalar sayesinde hedefine ulaşıyor. Binlerce kadının başarıya giden yolundaki engelleri kaldırmayı hedefleyen proje, etkisini büyüterek gelişiyor.



Elidor’un yıllar içindeki geniş çaplı etkisinin sebebi belli; doğadan ilham alan ve bilimin gücüyle üreten marka, hak ettiği konumda zirveye ulaşıyor. Elidor’un kaliteyi gözeten titiz yaklaşımı, yalnızca ürünleriyle değil projeleriyle de insanlığa katkı sağlayan misyonu, marka değerinin geçmişten bugüne ivme kazanmasına sebep oluyor. Bugün sayısız insanın saç bakım rutinine eşlik eden Elidor, ilham veren hikayesi ve gelecekte daha fazla insana ulaşma hedefi ile başarıya giden yolda yürümeye devam ediyor. Elidor hakkında merak ettikleriniz için buraya tıklayın.

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