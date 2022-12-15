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Masa başında çalışanlar dikkat! Evden çalışırken hareketsizliği önlemek için neler yapabilirsiniz?

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#Bürotime#Ofis Mobilyaları#Masa
Masa başında çalışanlar dikkat Evden çalışırken hareketsizliği önlemek için neler yapabilirsiniz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 14:46

Çalışanlar için evden çalışma sürecine uyum beklenilenden daha kısa sürse de günde ortalama sekiz saatini oturarak geçirmek ve mola saatlerini evin içinde harcamak hem fiziksel hem de zihinsel hareketsizliğe sebep oluyor. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının yanında; odaklanma problemi, yorgunluk ve göz kuruluğu gibi etkilere sebep olan hareketsizliği önlemek için neler yapabiliriz? Sizler için bir araya getirdik.

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Masa başında çalışanlar dikkat Evden çalışırken hareketsizliği önlemek için neler yapabilirsiniz

Günlük adım ve egzersiz hedefleri belirleyin

Ofiste merdiven çıkmak, işten eve dönmek, öğle yemeğine yürümek gibi normal aktiviteler evden çalışırken ortadan yok oluyor. Ayrıca sık sık kalkmayı hatırlatacak birilerinin olmaması, rahat kıyafetlerin evden çıkma olasılığını azaltması gibi nedenler hareketsizliğimizi artırıyor. Günde 10.000 adımı hedefleyerek adım sayar kullanabilir ve farkındalığınızı artırabilirsiniz. Ayrıca 60 dakikada bir ayağa kalkıp yürümek için alarm kurabilirsiniz. Kaslarınızı güçlendirmek için 1-2 saatte bir sandalye yerine pilates topuna oturmayı tercih edebilirsiniz.

Masa başında çalışanlar dikkat Evden çalışırken hareketsizliği önlemek için neler yapabilirsiniz

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Rutin oluşturarak zamanı daha verimli kullanın

Özellikle evden çalışanlar için zamanı yönetememek, dikkat dağınıklığı ve strese neden olarak motivasyonun düşmesine neden olabiliyor. Tamamlanması gereken projeler, aylık hedefler, toplantılar hepsini bir günde tamamlamaya çalışmadan, rutinler oluşturarak daha verimli sonuçlar alınabilir. Spor, yemek ve çalışma rutinlerin belli olması evden çalışma hayatı daha az stresli geçecektir.

Masa başında çalışanlar dikkat Evden çalışırken hareketsizliği önlemek için neler yapabilirsiniz

Bilgisayarınızla çalışırken sürekli aynı pozisyonda oturmayın

Evde çalışırken en rahatsız pozisyonlarda bir gün boyunca sıkıntı yaşamadan çalışabiliyoruz. Fakat birkaç gün sonra boyun ve sırt ağrısı çekiyoruz. Gün içinde yaşanan stres ve hareketsizliğin belirtilerini sonraki günlerde hissedebiliyoruz. Oturuş şeklimizi ve bilgisayarımızın konumunu değiştirmek ağrı riskini azaltıyor. Koltukta ya da mümkünse ayakta bile çalışmaya çalışmak, vücudun pozisyonu değiştiğinden ağrılarınıza iyi gelecektir.

Masa başında çalışanlar dikkat Evden çalışırken hareketsizliği önlemek için neler yapabilirsiniz

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Masanızda otururken yapabileceğiniz egzersizleri keşfedin

Normal şartlarda 2 saatten daha fazla sabit oturulmaması gerekiyor. Bu yüzden ister evde ister ofiste çalışıyor olun, saat başı ayağa kalkmalı ve hareket etmelisiniz. Uzun zamandır masa başı işlerde ve evde çalışanlarda durum daha da ciddi olabiliyor. Bu yüzden oturduğunuz yerde düzenli egzersiz yapmak oldukça faydalı olacak ağrılarınızı azaltacaktır. Boyun, omuz, bilek ve nefes egzersizlerini öğrenerek, duruş bozukluğunuzu düzeltiyor ve kronik ağrılarınızı minimuma indiriyor. Eğer egzersize zaman bulamıyorsanız, zaman zaman oturarak değil ayakta çalışmayı deneyebilirsiniz.

Masa başında çalışanlar dikkat Evden çalışırken hareketsizliği önlemek için neler yapabilirsiniz

Yüksekliği ayarlanabilir çalışma masalarından faydalanın

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Çok yüksek bir çalışma masası kollarımızın gerilmesine sebebiyet verirken, alçak çalışma masası da omuz ve sırt rahatsızlıkları yaratabiliyor. Çalışırken gün boyu değiştirmeye odaklandığımız duruşumuzu masa yüksekliğimiz de destekleyebilmelidir. Yükseklik ayarlı masalar çalışanların gün içinde hem oturarak hem de ayakta çalışmasına olanak sağlıyor. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak verimliliği artırıyor. Böylece çalışanı yeni nesil çalışma kültürüne adapte ediyor.

Masa başında çalışanlar dikkat Evden çalışırken hareketsizliği önlemek için neler yapabilirsiniz

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#Bürotime#Ofis Mobilyaları#Masa

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