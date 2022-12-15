Masa başında çalışanlar dikkat! Evden çalışırken hareketsizliği önlemek için neler yapabilirsiniz?

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Günlük adım ve egzersiz hedefleri belirleyin

Ofiste merdiven çıkmak, işten eve dönmek, öğle yemeğine yürümek gibi normal aktiviteler evden çalışırken ortadan yok oluyor. Ayrıca sık sık kalkmayı hatırlatacak birilerinin olmaması, rahat kıyafetlerin evden çıkma olasılığını azaltması gibi nedenler hareketsizliğimizi artırıyor. Günde 10.000 adımı hedefleyerek adım sayar kullanabilir ve farkındalığınızı artırabilirsiniz. Ayrıca 60 dakikada bir ayağa kalkıp yürümek için alarm kurabilirsiniz. Kaslarınızı güçlendirmek için 1-2 saatte bir sandalye yerine pilates topuna oturmayı tercih edebilirsiniz.

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Rutin oluşturarak zamanı daha verimli kullanın



Özellikle evden çalışanlar için zamanı yönetememek, dikkat dağınıklığı ve strese neden olarak motivasyonun düşmesine neden olabiliyor. Tamamlanması gereken projeler, aylık hedefler, toplantılar hepsini bir günde tamamlamaya çalışmadan, rutinler oluşturarak daha verimli sonuçlar alınabilir. Spor, yemek ve çalışma rutinlerin belli olması evden çalışma hayatı daha az stresli geçecektir.

Bilgisayarınızla çalışırken sürekli aynı pozisyonda oturmayın



Evde çalışırken en rahatsız pozisyonlarda bir gün boyunca sıkıntı yaşamadan çalışabiliyoruz. Fakat birkaç gün sonra boyun ve sırt ağrısı çekiyoruz. Gün içinde yaşanan stres ve hareketsizliğin belirtilerini sonraki günlerde hissedebiliyoruz. Oturuş şeklimizi ve bilgisayarımızın konumunu değiştirmek ağrı riskini azaltıyor. Koltukta ya da mümkünse ayakta bile çalışmaya çalışmak, vücudun pozisyonu değiştiğinden ağrılarınıza iyi gelecektir.

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Masanızda otururken yapabileceğiniz egzersizleri keşfedin

Normal şartlarda 2 saatten daha fazla sabit oturulmaması gerekiyor. Bu yüzden ister evde ister ofiste çalışıyor olun, saat başı ayağa kalkmalı ve hareket etmelisiniz. Uzun zamandır masa başı işlerde ve evde çalışanlarda durum daha da ciddi olabiliyor. Bu yüzden oturduğunuz yerde düzenli egzersiz yapmak oldukça faydalı olacak ağrılarınızı azaltacaktır. Boyun, omuz, bilek ve nefes egzersizlerini öğrenerek, duruş bozukluğunuzu düzeltiyor ve kronik ağrılarınızı minimuma indiriyor. Eğer egzersize zaman bulamıyorsanız, zaman zaman oturarak değil ayakta çalışmayı deneyebilirsiniz.

Yüksekliği ayarlanabilir çalışma masalarından faydalanın

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Çok yüksek bir çalışma masası kollarımızın gerilmesine sebebiyet verirken, alçak çalışma masası da omuz ve sırt rahatsızlıkları yaratabiliyor. Çalışırken gün boyu değiştirmeye odaklandığımız duruşumuzu masa yüksekliğimiz de destekleyebilmelidir. Yükseklik ayarlı masalar çalışanların gün içinde hem oturarak hem de ayakta çalışmasına olanak sağlıyor. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak verimliliği artırıyor. Böylece çalışanı yeni nesil çalışma kültürüne adapte ediyor.

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Sağlıklı çalışma ortamını merkeze alan insan odaklı tasarım anlayışı, tabla ve ayak renk seçenekleriyle NORA yükseklik ayarlı çalışma masası diğer çalışma masalarından belirgin bir şekilde ayrılır. Modern tasarımı evden çalışma düzeninde daha hareketli bir yaşam alanı sunarken, yükselir alçalır teleskopik bacak detayları kullanıcıya masasını kendi vücut ölçülerine göre ayarlayabilme veya ayakta çalışabilme imkanı sunar.

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