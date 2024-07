Kıbrıs'ta dünyanın en etkin üniversitelerinden birinde okumanın avantajları nelerdir?

Haberin Devamı





Küresel anlamda tescillenmiş bilimsel araştırma kalitesi

Dünyanın saygın referans kurumlarından olan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) verilerine göre, 2024 yılı için açıklanan Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda (601-800 bandında), bilimsel araştırma kalitesi olarak KKTC’de birinci, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ise ikinci sırada yer alan DAÜ, eğitim hayatınız için gerçek bir fırsat olacaktır. 106 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü ve 35 farklı ülkeden akademisyenin görev yaptığı DAÜ, dahil olduğu uluslararası programlarlar sayesinde sizi güçlü bir global eğitim ağının parçası yapabilir.

Dünyanın her yerinde referans gösterilen köklü bir eğitim sistemi

1979 yılında kurulan ve KKTC’nin ilk ve tek devlet üniversitesi olan DAÜ, yarım yüzyıla yaklaşan eğitim geleneği sayesinde hızla büyüyerek sadece ülke içinden ve Türkiye’den değil, tüm dünyadan öğrencilerin tercihi oldu. Times Higher Education (THE) tarafından 6 senedir yayınlanan dünyanın en etkin üniversiteleri sıralamasına 2019 yılında KKTC’den giren ilk ve tek üniversite olan DAÜ, 2022 yılında ise BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17 maddesinin tamamından sıralamaya alınan ilk ve tek üniversite olmuştu. DAÜ 2022 yılından bugüne 17 madde üzerinde de yürüttüğü çalışmalarla dünyanın en etkin üniversiteleri arasında yer almayı sürdürüyor. THE sıralamasının yanı sıra DAÜ, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması listesinde dünya genelinde 611-620 bandında yer almaktadır. QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025’e üst sıralardan giren DAÜ’nün, bilimsel makalelere aldığı atıflar ise akademik çevrelerin dikkatini üzerine toplamasının en önemli nedeni. Her iki listede yer alan tek KKTC üniversitesi olan DAÜ’nün bu konuda Turkiye'de de ilk 10 üniversite arasında yer alması, onu iyi bir üniversite eğitimi arayışında olanların öncelikli tercihi haline getiriyor.

Üniversite bölgesinde yaygın konaklama imkanları

Başarılı bir eğitim hayatı ancak öğrencinin konforlu ve güvenli bir konaklama alanına yerleşmesiyle mümkün olabilir. Günlük yaşamını sürdürmek için gereken temel barınma ihtiyacını kolayca karşılayan ve her zaman güvende olduğunu bilen öğrenciler, akademik hayattaki rotalarında daha emin adımlarla yürürler. Tarihi Gazimağusa kentinde, oldukça büyük bir kampüse sahip olan DAÜ’de, modern anlayışla tasarlanmış üniversite yurtlarının yanı sıra, özel yurtların sunduğu imkanlardan yararlanılabilir veya kentin farklı noktalarında ev kiralanarak eğitim hayatı çok daha etkin sürdürülebilir.

Dev bir kampüste gerçek bir üniversite hayatı

Üniversitede okumanın amacı sadece diplomalı bir meslek sahibi olmak değil, akademik platformda yükselen global bir kültür anlayışını da paylaşmaktır. Bu nedenle kampüs imkanları ve kampüs yaşamı, öğrencinin dünyaya bakışını değiştirip ufkunu açacak küresel üniversite kültürünün de bir tezahür alanıdır. Bir apartman dairesinde değil de, küçük bir şehir büyüklüğündeki DAÜ kampüsünde okuyan öğrenciler, işte bu yüzden hayatlarını değiştirecek akademik eğitimi, yaşamları boyu unutamayacakları bir kampüs deneyimi ile birlikte alırlar.

Başarıyı teşvik eden yaygın burs fırsatları

Eğitim kurumlarının ticari kaygılardan çok akademik kaliteyi öncelik kabul ettiği durumlarda öğrenciler her zaman başarıları olmaya teşvik edilir. Bu teşvik, özellikle iyi bir eğitim arzulayan gayretli öğrencilerin burs ile desteklenmesi olarak karşımıza çıkar ve DAÜ’deki etkili burs sistemi de yaygın olarak öğrencilere sunulan bir ayrıcalık olarak benzerlerinden ayrışır. İyi bir üniversite eğitimine kavuşmak her genç insanın idealidir ve bu maddi desteği almaya hak kazanan öğrenciler DAÜ çatısı altında dünya standartlarında bir eğitim programına devam etmeye hak kazanırlar.

1979 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sadece akademik başarı ve bilimsel araştırma hedeflenerek yasa ile kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sizin de hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. Tarihi Gazimağusa kentindeki dev kampüste, kalitesi dünya standartlarında tescilli bir üniversite eğitimi alabilir, aynı zamanda yaşamınızda iz bırakacak eşsiz Akdeniz ada hayatını tanıyarak unutulmaz anılara sahip olabilirsiniz. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili tüm merak ettikleriniz için buraya tıklayın!

