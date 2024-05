Kendinizi Özel Hissedeceğiniz Bir Tatile Davetlisiniz!

Haberin Devamı





Şık detaylarla süslü, konforlu bir tatil sizi bekliyor…

Muhteşem bir konumda bulunan ve 50.000 m² alanda hizmet veren Kefaluka Resort; canlı renklerle tasarlanmış, her detayında şıklığı bulacağınız 384 odasıyla misafirlerini ağırlıyor. Her yaştan misafire ve her zevke hitap eden tesiste; Kara Manzaralı Standart Oda, Standart Oda, Deluxe Oda, Geniş Standart Oda, Kara Manzaralı Geniş Standart Oda, Junior Suite, Connection Oda, Family Suite oda seçenekleri bulunuyor. Dilediğiniz odada konforun tadını çıkarabilirsiniz.





Yorgunluğunuzu geride bırakın, enerjinizi yenileyin…

Tüm yorgunluğunuzdan arınmaya hazır mısınız? Eğlenceli anlar ve konforlu bir konaklamanın yanı sıra SPA ve wellness hizmetleriyle ayrıcalıklı bir tatil fırsatı sunan tesis, yorgunlukları geride bırakmak için ideal… Çeşitli masaj uygulamaları ile cilt bakımı hizmetleri sunan tesiste ayrıca hamam ve sauna da bulunuyor.





Her dakikası dopdolu geçecek bir tatile var mısınız?

Akyarlar’ın eşsiz atmosferinde denize sıfır konumlanan Kefaluka Resort, her yaştan misafirin keyifle vakit geçireceği birçok imkanı barındırıyor. 440 metre uzunluğunda plajı ve iskelesi bulunan tesisin ayrıca özel tasarımlı geniş bir açık havuzu, kapalı havuzu ve aquapark’ı mevcut. Tüm bunların yanında tesiste squash, tenis, futbol, basketbol, masa tenisi, bovling, dart ve okçuluk gibi birbirinden eğlenceli spor ve etkinlikleri yapabileceğiniz alanlar da bulunuyor. Kefaluka Resort tatilinizde Ege’nin berrak sularında vakit geçirebilir, havuz ve aquapark’ta eğlenebilir, gün boyu çeşitli aktivitelere katılabilirsiniz.

Bu lezzetler tatilinize mutluluk katacak…

Konumu, konforlu odaları ve çeşitli imkanlarının yanında eşsiz tatlar da sunan Kefaluka Resort, Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerini sizlerle buluşturuyor. Açık büfe konseptiyle misafirlerine gün boyu birbirinden enfes tatlar sunan tesis, a la carte restoranlarıyla da lezzet yolculuklarına çıkarıyor. Farklı konseptlerdeki barları, pastanesi, snack barları ve çeşitli ikramları ile beğenilen tesis, her anı lezzetle dolu bir tatil fırsatı sunuyor. Siz de bu keyfi yaşamaya ve unutulmaz anılar biriktirmeye var mısınız?

Vakit kaybetmeden ETS’ye gelin, Kefaluka Resort’ta yerinizi ayırtın ve rüya gibi bir tatile kavuşun!

İlandır.