İşte bu kış sizi hastalıklardan korumaya yardımcı olacak pratik öneriler!

Dengeli beslenme ile bağışıklığınızı güçlendirin

Kış hastalıklarının çoğu grip ve Covid varyasyonları gibi virütiktir ve virüsler de, bağışıklığınız zayıflamaya başladığında kontrolü eline alır. İşte tam da bunun için, bağışıklık sisteminizi her zaman doğru gıdalarla desteklemeli ve tek tip beslenmekten kaçınmalısınız. Mevsim sebzeleri ve meyveleri ile oluşturacağınız günlük menüleri, bol lifli yeşillikler ile destekleyebilir ve yeterli miktarda karbonhidrat ve protein de tüketerek de vücudunuza ihtiyaç duyduğu desteği verebilirsiniz.

Zinde kalmak için her gün yeterli miktarda su için

Su, gezegenimizdeki her canlının en temel ihtiyacıdır ve her gün yeterli miktarda tüketilmezse önce kan değerlerinizde bozulmalar meydana gelir ve arkasından elektrolit dengesi bozularak tüm vücutta uyarı sinyalleri görülmeye başlar. Hem bedensel hem de zihinsel sağlık için günlük içilen su miktarını, kış şartlarına rağmen doğru miktarda tutmak, güçlü bir bağışıklık için vazgeçilmez bir tedbirdir.

Açık havada fiziksel aktivite ile bol oksijen alın

İyi çalışan bir bedenin hasta olma ihtimali her zaman çok daha düşüktür ve bunun için de akciğerlerinize bol oksijen çekmek, sağlıklı olma yolunda atacağınız en önemli adımlardan biri olabilir. Bunu yapmanın bir yolu ev/iş gibi kapalı mekanları sık sık havalandırmak olsa da, en etkili yöntem her gün düzenli olarak açık havada yürüyüş, koşu, egzersiz gibi fiziksel aktivitelerde bulunmaktır. Hareketli olmak bir yandan kas ve iskelet sisteminizi güçlendirirken, bir yandan da kalp-damar sağlığınız açısından destekleyici etki yapacaktır. Aktivite sırasında alacağınız oksijen ise kan basıncınız, zihinsel fonksiyonlarınız ve genel sağlığınız açısından oldukça faydalıdır.

Kişisel hijyen önemli: Sık sık antibakteriyel sıvı sabunla ellerinizi yıkayın

Pandemi döneminde sıkça hatırlatılan elleri sabunla köpürterek yıkama işlemi, bu kış da hastalıkları uzak tutmak için vazgeçilmez bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Gün içinde dokunduğumuz yüzeyler, temas etmek zorunda kaldığımız para, anahtar ve bunlar gibi objeler nedeniyle el hijyenini kolaylıkla kaybedebiliriz. Özellikle ağız, burun ve gözler yoluyla vücuda bulaştığında hastalığa yol açan zararlı mikroorganizmaları elimizden hızla temizlemek, hastalıklara karşı alınacak en somut tedbirlerden biridir. Ellerinizi gün içinde sıkça antibakteriyel sıvı sabun ve bol su ile yıkamak, hasta olma riskini ciddi oranda azaltır.

Kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske kullanın

Salgın hastalıklara karşı belki de en etkili yöntem olarak pandemi döneminde hayatımıza giren tek kullanımlık maskeler, bu kış da en büyük güvencemiz olarak karşımıza çıkıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tespit edilen COVID varyantlardan birisi olan “Eris” hakkında konuşurken maske takmanın önemini vurguluyor ve özellikle hastalığın ağır seyredebileceği ileri yaştaki kişilere, altta yatan ciddi hastalığı olanlara ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylere enfeksiyon riskini azaltılması için maske kullanmayı öneriyor. Unutmayın; maske ve mesafe gibi basit tedbirler bu kış sağlığınızda büyük fark yaratabilirsiniz.

