Huawei Nova 12 S incelemesi

Yeni bir telefon arayışındaysanız gerek tasarımıyla gerek özellikleriyle Huaweı Nova 12s sizi oldukça tatmin edecek diyebilirim. Nasıl mı? Hadi gelin telefonun özelliklerine detaylı bir bakalım… İlk olarak Huawei AppGallery ile ilgili bahsettiğim çok önemli değişikliklere değinmem gerekiyor. Huaweı EMUI 14 ile artık Google uygulamalarını doğrudan AppGallery üzerinden ekstra bir işleme gerek kalmadan yükleyebiliyorsunuz. Daha önce bu biraz daha uğraştırıcı olabiliyordu ama artık sanal cihaz kurulumu gerekmiyor. Google Play’e doğrudan AppGallery üzerinden aratılarak ulaşılabiliyor ve istediğiniz her uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Neler var derseniz… Şuan da 30 uygulama doğrudan destekleniyor ve doğrudan AppGallery’den indirilebiliyor. Bunlar arasında; Google, Youtube, Youtube Music, Whatsapp, Gmail, Facebook, İnstagram gibi günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız uygulamalar mevcut. WhatsApp sohbet geçmişi doğrudan Google Drive üzerine de yedeklenebiliyor. Netflix ya da Prime Video gibi uygulamaları yüklemek isterseniz de AppGallery üzerinden Google Play araması yapmanız ve doğrudan Google Play üzerinden cihaza indirmeniz yeterli. Bu aşamada sadece ilk yüklemede GBox yüklenmesi istenebiliyor ancak GBox da artık farklı çalışıyor. Herhangi bir üçüncü taraf buluta veri gönderilmesine gerek kalmadan doğrudan ve sadece cihaz üzerinde çalıştığı gibi, yüklenen uygulamalar GBox içine değil, doğrudan telefona yükleniyor.

İlk olarak tasarımıyla başlamak istiyorum. Çünkü hem dokusu hem renk seçenekleriyle benim oldukça dikkatimi çekti. Huaweı Nova 12s, çentikli kavisli yapıda ekrana sahip. Ön ve arka kısmı da yine yuvarlatılmış köşeler ve kavisli kenarlarıyla dikkat çekiyor. 6.76 inç ve 2412 x 1084 çözünürlükte, 120 HZ OLED ekran mevcut. Yani bu yüksek çözünürlüğü sayesinde videolar, oyunlar ve diğer ortamlar için yüksek netlikte üstün görüntüleme deneyimi sunuyor… Ayrıca 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve 120 Hz’lik yüksek yenileme hızı ile da oyun oynarken ya da video izlerken göz yorgunluğunuz azalacak.

Huaweı Nova 12s, geniş ekrana ek olarak, %93,4'lük bir ekran gövde oranına sahip. Ayrıca 6,88 mm kalınlığı ve 168 g ağırlığı ile da çok hafif. Tek elle bile rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği mevcut. Özellikle elimde görmüş olduğunuz mavi rengi de yine oldukça şık duruyor.

Biraz kamera özelliklerini anlatmak istiyorum. Çünkü Huwaeı Nova 12s kamera özellikleriyle de iddialı… Nova 12S’nin kamerasının, geçen yılki model Nova 12’nin 50 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş kamerası gib, yüksek kalitede fotoğraflar çekebileceği söyleniyor. Benim deneyimlerim de bunu kanıtladı. Telefonda 60MP Selfie kamerası ve 50MP arka kamera mevcut. Benim gibi selfie çekmeyi sevenler ama aynı zamanda kaliteli bir görüntü elde etmek isteyenler için bu oldukça cezbedici. 60 MP yüksek çözünürlüklü selfie kamerası ve XD portre algoritması ile arka planı doğal bir şekilde bulanıklaştıran ve yoğun sahnelerde yüz hatlarınızı vurgulayan çarpıcı selfie’ler çekebiliyorsunuz. Az evvel de belirttiğim gibi telefonun arkasında bir de 8MP ultra geniş makro kamera var. 112 derecelik ultra geniş açısıyla yine birbirinden iddialı fotoğraflar sizi bekliyor… Üstelik bunun için gece ya da karanlık olması da fark etmiyor… HUAWEI nova 12s, karanlık bir ortamda olduğunuzu algılıyor ve daha net selfieler çekebilmeniz için ekran parlaklığını otomatik olarak kendi arttırıyor.Söz konusu kamera ve fotoğraf çekmek olunca benim de anlatacaklarım bitmiyor. 50 MP Ultra görüş kamerası, XD Portre algoritmasıyla birleştiğinde, dağınık bir arka planda öne çıkmanızı sağlamak için arkaya doğal bir bulanıklık efekti oluşturuyor. Yine bunu da özellikle fotoğraf meraklıları için eklemek istedim.

Bir telefon alırken dikkat ettiğimiz en önemli özelliklerinden bir tanesi de bataryası… Huawei son gözbebeği Nova 12s ile yine kullanıcılarını düşünmüş. Telefonumun şarjı bitti, nasıl şarj edeceğim sorunu ortadan kalkıyor. Çünkü 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 ile eşleştirilmiş 4500mAh pil, akıllı telefonunuzu yalnızca 15 dakikada %60'a kadar şarj etme olanağı sağlıyor… Endişeler de böylece ortadan kalkıyor…

Huaweı Nova 12s kullanıcıları için her şeyi düşünmüş. Ben kullandığım süre boyunca gerek bataryası gerek kamerası gerek işlemcisiyle oldukça memnun kaldım. Telefon üst seviye premium özelliklerini taşırken tasarımıyla da beni cezbetti. Üstelik bütün bunlara ilave olarak bütçe dostu olması da cabası.

Sizler neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Ayrıca merak ettiğiniz diğer konular için de videomuzun açıklamalar kısmına göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

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