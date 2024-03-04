Hedef: "Mutluluğu büyütmek!" Türkiye'nin dondurma ihracatında bir rekora imza atıldı!

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1990 yılında tamamı yerli olan üretimi ile “Türkiye’de mutluluk üretmek” mottosuyla yolculuğa başlayan Algida, her yıl ortalama 19 milyon evde 60 milyon dondurma severe ulaşıyor. Türkiye’nin 74 milyon dolarlık dondurma ihracatının yüzde 80’inden fazlasını, tamamı yerli olan üretimiyle tek başına gerçekleştiren Algida, aynı zamanda yerli tedarikçilerinin de yurt dışına ihracat yapmalarına destek oluyor.

Dünyanın en büyük 3 Algida fabrikasından biri Çorlu’da

Trakya’nın en büyük yatırımlarından biri olan ve 200 milyon litrelik üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 Algida fabrikasından birisi konumunda bulunan Algida Çorlu fabrikasını, 2013’te 132 milyon dolarlık bir yatırımla üretime başlayan Algida Konya fabrikası takip etti.

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“Hedefimiz: Mutluluğu büyütmek”

Algida’nın 34 yıldır Türkiye için mutluluk yaratma amacıyla çalıştığına vurgu yapan yapan Algida Ev içi tüketim ve açık dondurma kategorisi pazarlama direktörü Gül Lüş, çalışma motivasyonlarını anlatarak başarılarının sırrını özetliyor: “Edirne’den Ardahan’a ve 7’den 70’e tüm Türkiye’nin dondurması olmayı başaran Algida Türkiye demek, ülkenin dört bir yanında yaşayan 2000’e yakın çalışma arkadaşımız demek. Sütüyle, fındığıyla, fıstığıyla, meyveleriyle ürünlerimize lezzet katan çiftçilerimizden, dolap, şemsiye, ambalaj gibi pek çok malzememizi üreten 200’e yakın tedarikçimiz, 125 binden fazla perakendeci iş ortağımız, Türkiye çapına yayılan 128 yerli distribütör şirket ortağımız demek. Ayrıca bu büyük ailenin emekleri ile gerçekleşen 74 milyon dolarlık dondurma ihracatı, Türkiye’nin dış ticaret açığını azaltmak için de katkı sağlıyor. Çalışmalarımızın halkımıza sunulan hizmetler için kullanılan kaynaklar arasında yer alması hepimize gurur ve daha fazlasını başarma azmi veriyor. Kalbi Türkiye için atan bir marka olarak, Türkiye için yarattığımız mutluluğu büyütmeye devam edeceğiz.”.

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Hem ulusal hem de küresel ölçekte değer yaratmak

Algida Türkiye’nin mensubu olduğu Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteriyor. İsmindeki “Türk” ifadesini Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla almış olan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., Çorlu ve Konya’daki bulunan 4 fabrikasında hem ürettiği hem de ihraç ettiği ürünler aracılığıyla halkın gıda, kişisel bakım, ev bakım, çamaşır ve hijyen alanındaki ihtiyaçlarına dünya kalite standartlarındaki ürünleriyle yanıt veriyor.

Unilever Türkiye; neredeyse tamamı Türk mühendis, uzman ve yöneticileriyle, Türkiye’de ürettip ihraç ettiği ürünleri sayesinde, ülke sanayi ve istihdamında edindiği güçlü yer ile biliniyor. Konya’daki en büyük yatırım olan ve aynı zamanda Türkiye ölçeğindeki Tüketici Ürünleri sektöründe tek seferde yapılmış en büyük doğrudan yabancı sermaye yatırımı olan Unilever Türkiye - Konya fabrikası, ülke ve bölge ekonomisi için de önemli bir değer yaratıyor.

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