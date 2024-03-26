Hayatımız çeyrek asırdır çok daha temiz, çok daha hijyenik… İşte değişimin hikayesi!

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Domestos Çamaşır Suyu, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'nin 2017 yılında faaliyete geçen Konya fabrikasında üretiliyor. Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisi, toplamda 50’den fazla yerli ürün tedarikçisinden yaptığı satın alımlarla, 600 kişiden oluşan üretim ve yönetim ekiplerinin emeğiyle Türk tüketiciler ve Türkiye ekonomisi için değer üretiyor.

İnsan sağlığı için hijyen

Türkiye’nin en çok tavsiye edilen ev bakım markalarından Domestos, ülkemizde hijyene ihtiyaç duyulan her anda insanların yanında olmak için çalışmaya devam ediyor. Domestos, 13 yıldır Okul Hijyen Programı isimli çalışmasını sürdürüyor. Hijyeni toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı ve özellikle çocukların okullarda hijyenik tuvaletlere erişimi konusunda devletin çalışmalarına destek olmayı marka amacı olarak benimseyen Domestos, şimdiye dek 81 ilde 34 binden fazla okulda 10 milyonun üzerinde öğrenciye fayda sağladı.

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Tüm gücüyle ilk günden beri deprem bölgesinde

Toplumun tüm kesimlerinin hijyene erişimini kolaylaştırmak amacıyla Domestos, 6 Şubat depremlerinden sonra da afet bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. Bölge ihtiyaçlarına özel olarak üretilen Domestos Afet ve Acil Durumlar için Parfümsüz Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu, 2023 yılı Mart ayından itibaren düzenli olarak bölgeye ulaştırıldı. Bu program kapsamında 104.678 şişe ürünle 2.930.984 kişinin hijyene erişmesine katkıda bulunuldu. Çadır kentlerdeki umumi tuvaletlerin temizliğini ve hijyen şartlarının iyileştirilmesini sağlamak için bölgeden istihdam modeliyle oluşturulan 58 kişilik Domestos Hijyen Ekibi’nin aktif ziyaretleriyle günde 250.000 kişinin yararlandığı tuvaletler düzenli olarak temizlendi. Tüm bunların yanı sıra Domestos, çadır ve konteyner kentlerdeki okul/eğitim alanlarında toplam 12 mobil tuvalet kurarak her gün 5.540 öğrencinin hijyenik tuvaletlere erişimini sağladı. Bu tuvaletler Domestos Hijyen ekipleri ile düzenli olarak temizlendi. Ayrıca, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile çocuklar için yürütülen Eğlen, Öğren, Hijyen Projesi de TEGV'nin Ateşböceği gezici ekipleriyle deprem bölgesine taşındı. TEGV ile gerçekleştirilen bu proje kapsamında; Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 6.865 çocuğun eğitimlerden faydalanması sağlandı.

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Pandemi döneminde kamu sağlığı için hijyen desteği

COVID 19 salgınında ise, ülkemizde ilk vakanın resmen açıklanmasının ardından kamu hastanelerinde çalışanlar ve sağlık hizmetlerinden yararlananlar için daha da önem kazanan hijyen gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2020 yılında 230 ton Domestos çamaşır suyu T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne ulaştırıldı.

Unilever Türkiye Hakkında

Domestos, 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de kesintisiz faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’nin bir markasıdır. İsmindeki “Türk” ifadesini Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla almıştır. Neredeyse tamamı Türk mühendis, uzman ve yöneticilerin görev aldığı Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., Çorlu ve Konya’da bulunan 4 fabrikasında hem üretip hem de ihraç ettiği ürünler ile, Türkiye’nin gıda, dondurma, güzellik/sağlık, kişisel bakım ve ev bakım alanındaki ihtiyaçlarına dünya kalite standartlarındaki ürünleri ile yanıt veriyor. Aynı zamanda ülke sanayisine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor.

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