Dijital bankacılıktaki yeni sayfa ile tanışın… İşte 5 adımda Açık Bankacılık!

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Açık Bankacılık nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yasal düzenleme olarak oluşturulan Açık Bankacılık; vadesiz TL, döviz ve altın hesaplarının diğer banka ve lisanslı kuruluşların uygulama ve siteleri üzerinden takip edilmesini ve ilgili hesaplardan para aktarma işlemi yapılmasını mümkün hale getiren yeni bir bankacılık hizmet modelidir. Açık Bankacılık ile hem bireysel hem de ticari banka müşterileri diğer bankalardaki tüm vadesiz hesap bilgilerine ve hesap hareketlerine tek bir yerden ulaşıp, diğer banka hesaplarından ödeme başlatma işlemini tek bir mobil veya internet bankacılığı şubesi üzerinden yapabilirler.

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Açık Bankacılık kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Kullandığınız internet bankacılığı şubesine girdikten sonra uygulamadaki “diğer banka hesabı ekle” kısmından ilerleyebilir ve yönlendirmeleri takip ederek başka bankadaki hesabınıza buradan erişim sağlayabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra istediğiniz zaman diğer banka hesabınızdan kolayca para aktarma işlemi gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır.





Diğer bankalardaki hesaplarımı görmek için her seferinde ayrı bir şifre girmem gerekecek mi?

Diğer banka ekleme işlemini gerçekleştirirken bir defaya mahsus, diğer banka için kullandığınız şifrenizi girmenizi sistem onay için sizden isteyecektir fakat burada yapacağınız 0-6 ay arası bir yetkilendirmeye bağlı olarak bir daha o şifreyi kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Bu işlemden sonra tüm hesaplarınızı bağladığınız bankanın internet bankacılığı şubesine girerek tüm diğer banka hesaplarınızı görebilirsiniz.

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Eklediğim hesapları silebilecek miyim?

Açık Bankacılık sisteminde kontrol tamamen sizdedir. Eklediğiniz/erişim sağladığınız diğer banka hesaplarını istediğiniz zaman silebilir ve onlara eskiden olduğu gibi diğer banka internet şubeleri üzerinden erişmeye devam edebilirsiniz.

Açık Bankacılık güvenli mi?

Açık Bankacılık hizmetinden yararlanırken paylaşacağınız verileri ve bu verilerin hangi taraflarla paylaşılacağını siz belirlersiniz. Açık rızanız kapsamında paylaştığınız finansal verilerinizin dolaşımı bankaların güvenlik altyapısına sahip Uygulama Programlama Arayüzleri (Application Programming Interfaces “APIs”) ile gerçekleşir. Açık bankacılık hizmetini kullanırken finansal verilerinizin paylaşımına ilişkin ayarları dilediğiniz zaman dilediğiniz şekilde yönetebilirsiniz.

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Türkiye İş Bankası bireysel ve ticari müşterilerine sunduğu Açık Bankacılık hizmeti ile finansal hayatınıza yepyeni bir kolaylık sağlıyor. Artık diğer bankalardaki hesaplarınızı İşCep ve İnternet Şubesi’ne ekleyerek tüm vadesiz hesap bilgilerinize ve hesap hareketlerinize tek bir yerden ulaşıp, diğer banka hesaplarınızdan ödeme başlatma işlemini İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için buraya tıklayın!

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