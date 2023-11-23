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Dijital bankacılıktaki yeni sayfa ile tanışın… İşte 5 adımda Açık Bankacılık!

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#Sponsorlu İçerik#Türkiye İş Bankası#Açık Bankacılık
Dijital bankacılıktaki yeni sayfa ile tanışın… İşte 5 adımda Açık Bankacılık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 10:24

Teknoloji sayesinde artık birçok bankacılık işlemi tek tuşla halledilebiliyor fakat o “tek tuş”a ulaşabilmek için her bankanın uygulamasını telefona indirmek ve hepsinin şifre/parola bilgilerini ayrı ayrı muhafaza etmek hepimizi fazlasıyla yoruyor. Dijital bankacılıkta bu devri kapatan yeniliğin adı Açık Bankacılık ve artık banka hesaplarınız size bir adım daha yakın! İşte merak ettikleriniz…

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Dijital bankacılıktaki yeni sayfa ile tanışın… İşte 5 adımda Açık Bankacılık

Açık Bankacılık nedir?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yasal düzenleme olarak oluşturulan Açık Bankacılık; vadesiz TL, döviz ve altın hesaplarının diğer banka ve lisanslı kuruluşların uygulama ve siteleri üzerinden takip edilmesini ve ilgili hesaplardan para aktarma işlemi yapılmasını mümkün hale getiren yeni bir bankacılık hizmet modelidir. Açık Bankacılık ile hem bireysel hem de ticari banka müşterileri diğer bankalardaki tüm vadesiz hesap bilgilerine ve hesap hareketlerine tek bir yerden ulaşıp, diğer banka hesaplarından ödeme başlatma işlemini tek bir mobil veya internet bankacılığı şubesi üzerinden yapabilirler.

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Dijital bankacılıktaki yeni sayfa ile tanışın… İşte 5 adımda Açık Bankacılık

Açık Bankacılık kullanmaya nasıl başlayabilirim?
Kullandığınız internet bankacılığı şubesine girdikten sonra uygulamadaki “diğer banka hesabı ekle” kısmından ilerleyebilir ve yönlendirmeleri takip ederek başka bankadaki hesabınıza buradan erişim sağlayabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra istediğiniz zaman diğer banka hesabınızdan kolayca para aktarma işlemi gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır.

Dijital bankacılıktaki yeni sayfa ile tanışın… İşte 5 adımda Açık Bankacılık

Diğer bankalardaki hesaplarımı görmek için her seferinde ayrı bir şifre girmem gerekecek mi?
Diğer banka ekleme işlemini gerçekleştirirken bir defaya mahsus, diğer banka için kullandığınız şifrenizi girmenizi sistem onay için sizden isteyecektir fakat burada yapacağınız 0-6 ay arası bir yetkilendirmeye bağlı olarak bir daha o şifreyi kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Bu işlemden sonra tüm hesaplarınızı bağladığınız bankanın internet bankacılığı şubesine girerek tüm diğer banka hesaplarınızı görebilirsiniz.

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Dijital bankacılıktaki yeni sayfa ile tanışın… İşte 5 adımda Açık Bankacılık

Eklediğim hesapları silebilecek miyim?
Açık Bankacılık sisteminde kontrol tamamen sizdedir. Eklediğiniz/erişim sağladığınız diğer banka hesaplarını istediğiniz zaman silebilir ve onlara eskiden olduğu gibi diğer banka internet şubeleri üzerinden erişmeye devam edebilirsiniz.

Dijital bankacılıktaki yeni sayfa ile tanışın… İşte 5 adımda Açık Bankacılık

Açık Bankacılık güvenli mi?
Açık Bankacılık hizmetinden yararlanırken paylaşacağınız verileri ve bu verilerin hangi taraflarla paylaşılacağını siz belirlersiniz. Açık rızanız kapsamında paylaştığınız finansal verilerinizin dolaşımı bankaların güvenlik altyapısına sahip Uygulama Programlama Arayüzleri (Application Programming Interfaces “APIs”) ile gerçekleşir. Açık bankacılık hizmetini kullanırken finansal verilerinizin paylaşımına ilişkin ayarları dilediğiniz zaman dilediğiniz şekilde yönetebilirsiniz.

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Dijital bankacılıktaki yeni sayfa ile tanışın… İşte 5 adımda Açık Bankacılık

Türkiye İş Bankası bireysel ve ticari müşterilerine sunduğu Açık Bankacılık hizmeti ile finansal hayatınıza yepyeni bir kolaylık sağlıyor. Artık diğer bankalardaki hesaplarınızı İşCep ve İnternet Şubesi’ne ekleyerek tüm vadesiz hesap bilgilerinize ve hesap hareketlerinize tek bir yerden ulaşıp, diğer banka hesaplarınızdan ödeme başlatma işlemini İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için buraya tıklayın!

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#Sponsorlu İçerik#Türkiye İş Bankası#Açık Bankacılık

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