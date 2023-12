Didim’in eşsiz bir koyunda unutulmaz deneyimlere kapı aralayın

Haberin Devamı





Oda ve villalarda huzurla buluşun!

Tüm ailenin rahat ve konforlu bir şekilde konaklayacağı geniş odalar, uçsuz bucaksız deniz manzaraları, birkaç adımda suyla buluşabileceğiniz Swim Up odalar ve bambaşka bir konaklama deneyimi yaşatan villalar… Anda Barut Collection hem ailelere hem de çiftlere özel modern oda ve villalarıyla konaklama deneyiminizi zenginleştiriyor. Villaların her birinde özel bahçeyle birlikte tatlı su ve deniz suyundan oluşan havuz seçenekleri bulunuyor. Her köşesine bitkilerle hayat verilen villaların atmosferi, canlı ve enerjik hissettiriyor.

Seçkin lezzetler, nefis kokteyller…

Ödüllü şeflerin elinden çıkan ve şık sunumlarla buluşan lezzetler, sofralarınızın başrolünde… Zengin seçeneklerin yer aldığı açık büfe, miniklere leziz alternatifler sunan çocuk restoranı, dünya mutfaklarıyla farklı konseptler yaratan a la carte restoranlar Anda Barut Collection’da sizi bekliyor. Eğlenceli ambiyansı ve nefis kokteylleriyle gününüzü güzelleştirecek barlar da tesisin dört bir yanında sizi karşılıyor. Sadece 16+ yaş ve üzeri misafirlerini ağırlayan Yetişkin Havuz Barı’nın yanında ailenizle birlikte eğlenceye ortak olabileceğiniz Aile Havuz Barı da bulunuyor.

Sevdiklerinizle eğlencenin tadına varın!

Anda Barut Collection; “Tatil demek eğlence demek” diyenler için birçok alternatif sunuyor. Farklı konseptteki havuzları, aksiyonu doyasıya yaşatan su kaydırakları ve spor olanaklarıyla tatilin her günü dolu dolu geçiyor. Eğlencenin adresi Adventure Park ise sizi nefes kesen bir maceraya davet ediyor. Parkta karnaval alanı, spor alanları, eğlence parkurları, kaydıraklar, oyun alanları ve mini kulüp bulunuyor. 12 yıl üst üste Avrupa'nın En İyi Su Kaydırağı ödülüne layık görülen King Cobra’ya da ev sahipliği yapan park, heyecan verici birçok deneyimi bir arada sunuyor.

Enerjinizi yenileyecek SPA hizmetleriyle tanışın!

Güne taze bir başlangıç yapmak ya da hareketli bir günün sonunda enerjinizi toplamak için SPA hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Anda Barut Collection’da profesyoneller eşliğinde ünlü masaj tekniklerini deneyimleyebilir, cildinize iyi gelecek bakımları uygulayabilir, Türk hamamı, sauna ve kapalı yüzme havuzunda suyun rahatlayıcı hissiyle bütünleşebilirsiniz. Her şeyiyle unutulmaz olacak bir yaz tatili Anda Barut Collection’da sizi bekliyor. Hemen ETS ile yerinizi ayırtın, yazı Didim’de karşılayın!

