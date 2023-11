Bodrum Ruhuyla Bütünleşen Yepyeni Bir Tatil Deneyimi…

Haberin Devamı





Bodrum’un Güzelliklerini Yansıtan Eşsiz Konum

Ege’nin maviliklerine uzanan bir yarımada, baktıkça içinizi huzurla kaplayan izole bir koy ve Bodrum’un kendine has atmosferi… Maxx Royal Bodrum tüm bunların arasında, size özel bir dünya yaratıyor. Bulunduğu eşsiz konumu ve özenle tasarlanmış mimarisiyle öne çıkan tesiste, Bodrum’u deneyimlemek, her yaz yaşamak isteyeceğiniz bir tatile dönüşüyor





Dünyaca Ünlü Mekanlar Sizi Bekliyor!

Söz konusu lezzetse Maxx Royal Bodrum ile aynı gün içinde dünya turuna çıkabilirsiniz. Örneğin Fransa’ya yolculuk yapmak isterseniz uluslararası alanda tanınmış restoran Caviar Kaspia, Maxx Royal Bodrum’da sizi bekliyor. Fransız yemeklerinin en leziz hallerini bulacağınız bu restoranda her öğün, unutamayacağınız bir lezzet deneyimi… Biraz Mykonos havası almak isterseniz, adanın ünlü beach bar restoranı Scorpios, Maxx Royal Bodrum’un yanı başındaki yarımadada sizi bekliyor.

Fark yaratan iş birliklerinden doğan mekanların yanında Maxx Royal’e özel restoranlar da sizinle. Dünya mutfaklarını bir araya getiren a la carte restoranlarda, dinamik ve enerjik tasarımlı barlarda tatilinizin her günü renkleniyor. Michelin yıldızlı şef Alfredo Russo; Maxx Royal Bodrum’da yer alacak Oro & Vermu by Alfredo Russo ve Speakeasy Bar by Alfredo Russo’da özel menüsüyle size unutamayacağınız bir lezzet deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

İşlevsel Odalar ve Fark Yaratan Stil…

Gün ışığının odanızı aydınlattığı, huzur dolu bir sabaha uyanmak isterseniz Maxx Royal Bodrum’a davetlisiniz. Her biri konforunuz ve mutluluğunuz için özenle tasarlanan süit, Swim up Laguna ve villalarda konaklamak ayrıcalığı hissettiriyor. Süitler konforu üst seviyede yaşatırken birkaç adımda havuza girebileceğiniz Swim up Lagunalar suyun enerjisini odanıza taşıyor. Doğayla baş başa kalacağınız, kendinize özel bir alan arıyorsanız villalar sizi bekliyor.

Huzur ve Eğlence Bir Arada!

Maxx Royal Bodrum’da hem yetişkinler hem de çocuklar için tatillerini dolu dolu geçirecekleri birçok aktivite var. Maxx Royal’in sağlıklı yaşam merkezi Maxx Wellbeing Spa, Maxx Royal Bodrum’da da misafirlerini huzura götürüyor. Yenilikçi uygulamalar, yaşlanma karşıtı bakımlar, vücut şekillendirmeye yardımcı enjeksiyonlar ve tabi ki uzmanların uyguladığı mesaj terapileri… Her biri ve çok daha fazlası, etkisi uzun sürecek hoş duyguları size hediye ediyor. Bitkisel sauna, infrared sauna ve Türk hamamı da rahatlama hissini ikiye katlıyor. Siz huzurlu dokunuşların tadını çıkarırken çocuklar Maxxi Land’in renkli dünyasında neşeyle vakit geçiriyor. Büyüklüğüyle fark yaratan bu oyun dünyasında, her çocuğun zevkine uygun etkinlik ve aktiviteler, resim ve bilim atölyeleri, havuz oyunları, dans ve spor etkinlikleri yapılıyor. Her yaştan çocuğa uygun etkinliklerle minikler için tatil, heyecan dolu bir macera haline geliyor.

Maxx Royal Bodrum, Mayıs 2024’te misafirlerini vazgeçemeyecekleri bir tatil deneyimiyle tanıştırmaya hazırlanıyor. Bodrum rüyanızı Maxx Royal ayrıcalığıyla yaşamak ve yaz tatilinizi unutulmaz kılmak için hemen ETS’ye gelin, yerinizi ayırtın. Detayları hemen inceleyin!

