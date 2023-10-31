Bebeğiniz için pişik kremi seçerken sormanız gereken 4 soru?

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Önleyici mi yoksa rahatlatıcı bir pişik kremi mi?

Bu soruya verilebilecek en iyi cevap: Gerektiğinde her ikisi de! Ancak öncelikli olarak doğru bir önleyici krem ile işe başlamalısınız, koruyuculuğu yüksek olan önleyici kremi doğru seçerseniz zaten pişik oluşumu riskini en aza indireceğiniz için büyük oranda pişik sonrası kullanılan kremlere de ihtiyacınız kalmayacak. Bebeğinizin cildi, yetişkin bir insana oranla çok daha hassas ve dış etkenlere karşı korumasızdır. Bu nedenle gün içinde koruyucu bir pişik kremine çok daha fazla ihtiyaç duyar.

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İçeriğinde pantenol var mı?

Kullandığınız pişik önleyici kremin etkinliğinden emin olmak için içerdiği etken maddelerin koruyuculuğu sizin için sihirli anahtar olabilir. Pantenol içeren pişik kremleri bebeklerin cildindeki doğal koruyucu tabakayı destekler, cildin doğal yenilenmesine yardımcı olur ve herhangi bir tahriş söz konusu olduğunda rahatlatıcı özelliği ile bebek cildine ihtiyacı olan hassas dokunuşu sunar.

pH 5.5 değerine sahip mi?

Bebeğinizin gün boyu nemli ve dengeli bir cilde sahip olması, onun hem konforu hem de huzuru için vazgeçilmezdir. Bu noktada seçeceğiniz ürünün bebeklerin hassas ve narin ciltleri ile son derece uyum içinde olması büyük önem taşır. Bebeğinizin cildine değen tüm bebek bakım ürünlerinde olduğu gibi pişik kreminde de PH değerinin bebek cildi için en ideal değer olan PH 5.5 değerinde olması kritik öneme sahiptir, böylelikle cildin doğal koruyucu tabakası desteklenirken bebekler için ilk günden itibaren hassas ve etkin bir koruma geçekleşmiş olur. Doğru PH değeri ile cildi korunan mutlu bebekler, mutlu aileler demektir.

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Daha önce deneyimlenmiş bir markanın ürünü mü?

Doğrudan ciltle temas edecek bir kremin, özellikle de bebeğinizde kullanacaksanız, daha önce başkaları tarafından da deneyimlenmiş güvenilir bir markaya ait olmasına dikkat etmelisiniz. İçeriğini her ne kadar araştırsanız ve etiketini okusanız da, konu hakkında ihtisaslaşmış uzmanlar tarafından üretilen bir pişik önleyici krem ile hem bebeğiniz hem de siz daha rahat edeceksiniz.

Cildin doğal değeri olan pH 5.5 değerine sahip Sebamed Baby Pişik Önleyici Krem, uzmanlar tarafından formüle edilen içeriği ile bebeğinizin cildindeki doğal koruyucu tabakanın güçlenme sürecine, cildin nem dengesini korumaya ve bebek cildinin doğal dengesini sağlamaya destek olur; böylelikle pişik oluşumu önlenir. Güvenilir içeriği ve etkili formülü ile bebeğinizin cildini her zaman korur, doğal yapısını destekler. Kullanan annelerin %100 tavsiye ettiği Sebamed Baby Pişik Önleyici Krem’le kolayca ve güvenle pişik oluşumunun önüne geçin. Detaylı bilgi ve hemen satın almak için buraya tıklayın!

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