Tepe Servis hijyen planlarıyla normalleşme sürecine hazır!

Bilkent Holding şirketlerinin oluşturduğu Bilkent Hizmet Grubu çatısı altında yer alan, Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli şirketlerinden Tepe Servis ve Yönetim, salgın dönemi dolayısıyla bir yandan dezenfektan etkili temizlik çalışmalarına hızla devam ederken, bir yandan da normalleşme sürecindeki hijyen çalışmalarının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik planlamalarını hazırlıyor.





Türkiye’nin dört bir yanında bulunan çok sayıdaki alışveriş merkezine temizlik hizmeti sunan Tepe Servis ve Yönetim, hijyen konusunda AVM’lerde alınması gereken tedbirlerle ilgili bir çalışma hazırladı. Söz konusu çalışmasında; AVM’lerin risk oluşturabilecek alanları belirlendi ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, “Alışveriş merkezlerinde her açıdan yeni bir dönem başlıyor.



Artık ziyaretçilerin AVM tercihlerindeki en büyük kriteri, sağlanan hijyen koşulları olacak. Biz de yıllardır edindiğimiz tecrübeden yola çıkarak AVM’lerin risk oluşturabilecek alanlarını belirledik, buralardaki iş yapış şekillerimizi yeniden ele aldık. Yol gösterici olacağını düşündüğümüz bu çalışmamızı alışveriş merkezlerinin yönetimleri ile paylaşıyoruz.” dedi.



Pandemi hastanelerine de hizmet veriyoruz

Entegre tesis yönetimi hizmetlerini tek elden sunan Tepe Servis ve Yönetim olarak; fabrika, liman ve okulların yanı sıra hastane ve AVM’lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ortak kullanım alanının temizliğinden sorumlu olduklarını aktaran Çakmakcı, pandemi hastaneleri olan Yozgat ve Isparta şehir hastanelerine de hizmet sunduklarını belirtti.

ATM’lere yönelik temizlik hizmeti iki katına çıkarıldı

Salgınla mücadelede tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Çakmakcı, “Sektörümüzün lider ismiyiz. Elde ettiğimiz bu konumun bize getirdiği bazı sorumluluklar var. Hem sorumluluklarımızdan hem de ortak kullanım alanlarının salgının yayılmasındaki öneminden yola çıkarak sunduğumuz hizmetlerin sıklığını değiştirdik, kullandığımız ürünlere dezenfektanlı kimyasal temizlik ürünlerini de ekledik. Özellikle hastanelere yakın noktalarda bulunan ATM’lere haftada en az üç kez temizlik hizmeti sunmaya başladık ve gerçekleştirdiğimiz aylık silim işlemini iki katına çıkardık. Ayrıca Düzce Valiliği’nin aldığı kararlar neticesinde bölgedeki 79 ATM’ye her gün periyodik olarak temizlik hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda ülkemizin salgın ile yoğun bir mücadele gerçekleştirdiği aylarda ATM’lere yönelik 121 bin 410 dezenfeksiyon etkili silim işlemi gerçekleştirdik.” dedi.



11 bankaya hizmet sunuyor

Ülkemizdeki 11 bankaya yönelik hizmetlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Canan Çakmakcı, “Banka şubelerine temizlik personeli hizmeti de sunuyoruz. Yalnızca Türkiye’de değil, KKTC’de hizmet veriyoruz.” açıklamasını yaptı. İlandır...





