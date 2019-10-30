Ölüm kararından başarıya...

Bu hafta sizlerle İsveç’te yaşayan değerli arkadaşım veteriner hekim Ömer Coşkun’un dilinden bir köpeğin dokunaklı hikâyesini yorumsuzca paylaşıyorum...
“Pitch, 2013 haziran ayında İsveç’te Lund şehrinde hizmet veren özel Lunds Hayvan Hastanesi’ne, sahibinin ötenazi isteğiyle geldi. Pitch, daha 3 yaşında, yerinde duramayan, sadece sahibiyle oynamak isteyen, enerji dolu bir köpekti. Ama bu enerji dolu mutluluk saçan hali çok fazla gelmiş olmalı ki, o zamanki sahibi Pitch’e daha fazla dayanamadı ve Pitch’in hayatına son vermeye karar verdi. 2013 yılında İsveç gibi Avrupa’nın en modern ve hayvan haklarının en yüksek seviyelerde bulunduğu bir ülkede, herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen, sadece enerji dolu ve yerinde duramadığı için sahibi tarafından ölümüne karar verilmişti.
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Haziran ayında o zamanki sahibi tarafından polikliniğe randevusu alınmıştı. Ölümüne dakikalar kalmıştı ki, şans eseri poliklinikte kız arkadaşım veteriner hekim Elin Sjöbom’la karşılaştı. Veteriner hekim Elin, Pitch’in o zamanki sahibine neden uyutma kararı aldıklarını ve Pitch’in herhangi bir sağlık problemi olup olmadığını sordu. Maalesef kız arkadaşım duyduklarına inanamadı çünkü gözlerinden mutluluk saçan, hayat dolu olan 3 yaşındaki Border Collie kırması Pitch, sadece aşırı aktif olduğu için uyutulmak isteniyordu. Veteriner Elin, bunu yapamayacağını ve o zamanki sahiplerinin izni ile sahip arama yoluna gitmek istediğini bildirdi. O sırada ben ameliyathanede bir hastamın operasyonunu yapmaktaydım. Elin, gelip durumu anlattı ve Pitch’i en azından bir ev bulana kadar eve alıp alamayacağımızı sordu. Bende Pitch’i hiç görmemiş olmama rağmen düşünmeden, bir ev bulana kadar kalabilir cevabını verdim. Pitch ile 2 gün gibi kısa bir zaman aynı evde vakit geçirdikten sonra ondan ayrılamayacağımı anlayıp onun için yeni bir aile aramayı bıraktım. Pitch, her gün fiziksel aktivitede bulunması gereken bir hayvandı ve Border Collie kırması olması dolayısıyla bu aslında beklenen bir durumdu. Günde yaklaşık 1 saat aktif egzersizle mükemmel bir ev arkadaşıydı. Bu sebeple ilk günlerde top oynayarak, daha sonra da frizbi oynayarak bu enerjisini harcamaya başladım. Frizbideki başarısı ve Vet.Hek. Köpek Eğitim Uzmanı Tarkan Özvardar’ın tavsiyeleriyle İsveç’in Linneryd şehrinde 13 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen Skyhundz Uluslararası Frizbi Yarışması’na katıldık. Distance/accurecy yarışmasında birincilik, free style yarışmasında ikincilik ödülünü kazanıp, 2015’te dünya şampiyonasında yarışma hakkını kazandık...”
***
Ötenazi; kişinin hayatına kendi isteğiyle son verme kararının yerine getirilmesi kararıdır. Günümüzde bu kavramın etik ve ahlaki boyutu halen tartışma konusu iken, bir başka canlının yaşam kararının keyfi sebeplerle insanoğlunun dudaklarının arasından çıkacak bir kelimeye bağlı olması ürkütücü bir gerçektir...
Pitch, köpekli frizbi yarışmalarının birçoğunda Avrupa derecelerine imza attıktan sonra hala yeni sahipleriyle birlikte çok değerli olan yaşantısını mutlu bir şekilde sürdürmektedir.
Ölüm kararından başarıya...
Bu hafta sizlerle İsveç’te yaşayan değerli arkadaşım veteriner hekim Ömer Coşkun’un dilinden bir köpeğin dokunaklı hikâyesini yorumsuzca paylaşıyorum...
“Pitch, 2013 haziran ayında İsveç’te Lund şehrinde hizmet veren özel Lunds Hayvan Hastanesi’ne, sahibinin ötenazi isteğiyle geldi. Pitch, daha 3 yaşında, yerinde duramayan, sadece sahibiyle oynamak isteyen, enerji dolu bir köpekti. Ama bu enerji dolu mutluluk saçan hali çok fazla gelmiş olmalı ki, o zamanki sahibi Pitch’e daha fazla dayanamadı ve Pitch’in hayatına son vermeye karar verdi. 2013 yılında İsveç gibi Avrupa’nın en modern ve hayvan haklarının en yüksek seviyelerde bulunduğu bir ülkede, herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen, sadece enerji dolu ve yerinde duramadığı için sahibi tarafından ölümüne karar verilmişti.
***
Haziran ayında o zamanki sahibi tarafından polikliniğe randevusu alınmıştı. Ölümüne dakikalar kalmıştı ki, şans eseri poliklinikte kız arkadaşım veteriner hekim Elin Sjöbom’la karşılaştı. Veteriner hekim Elin, Pitch’in o zamanki sahibine neden uyutma kararı aldıklarını ve Pitch’in herhangi bir sağlık problemi olup olmadığını sordu. Maalesef kız arkadaşım duyduklarına inanamadı çünkü gözlerinden mutluluk saçan, hayat dolu olan 3 yaşındaki Border Collie kırması Pitch, sadece aşırı aktif olduğu için uyutulmak isteniyordu. Veteriner Elin, bunu yapamayacağını ve o zamanki sahiplerinin izni ile sahip arama yoluna gitmek istediğini bildirdi. O sırada ben ameliyathanede bir hastamın operasyonunu yapmaktaydım. Elin, gelip durumu anlattı ve Pitch’i en azından bir ev bulana kadar eve alıp alamayacağımızı sordu. Bende Pitch’i hiç görmemiş olmama rağmen düşünmeden, bir ev bulana kadar kalabilir cevabını verdim. Pitch ile 2 gün gibi kısa bir zaman aynı evde vakit geçirdikten sonra ondan ayrılamayacağımı anlayıp onun için yeni bir aile aramayı bıraktım. Pitch, her gün fiziksel aktivitede bulunması gereken bir hayvandı ve Border Collie kırması olması dolayısıyla bu aslında beklenen bir durumdu. Günde yaklaşık 1 saat aktif egzersizle mükemmel bir ev arkadaşıydı. Bu sebeple ilk günlerde top oynayarak, daha sonra da frizbi oynayarak bu enerjisini harcamaya başladım. Frizbideki başarısı ve Vet.Hek. Köpek Eğitim Uzmanı Tarkan Özvardar’ın tavsiyeleriyle İsveç’in Linneryd şehrinde 13 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen Skyhundz Uluslararası Frizbi Yarışması’na katıldık. Distance/accurecy yarışmasında birincilik, free style yarışmasında ikincilik ödülünü kazanıp, 2015’te dünya şampiyonasında yarışma hakkını kazandık...”
***
Ötenazi; kişinin hayatına kendi isteğiyle son verme kararının yerine getirilmesi kararıdır. Günümüzde bu kavramın etik ve ahlaki boyutu halen tartışma konusu iken, bir başka canlının yaşam kararının keyfi sebeplerle insanoğlunun dudaklarının arasından çıkacak bir kelimeye bağlı olması ürkütücü bir gerçektir...
Pitch, köpekli frizbi yarışmalarının birçoğunda Avrupa derecelerine imza attıktan sonra hala yeni sahipleriyle birlikte çok değerli olan yaşantısını mutlu bir şekilde sürdürmektedir.