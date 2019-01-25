Haftanın filmleri

Yaşanmış bir hikâyeden yola çıkan ve Türkiye’de de büyük ilgi gören Fransız yapımı “Can Dostum”un Amerikan versiyonu “Olacak İş Değil”, orijinalini aratan bir komedi. Nadine Labaki’nin Oscar adayı draması “Kefernaum” ve ilk iki filmin başarısını sürdüren animasyon “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya”, haftanın diğer seçenekleri...
ORİJİNALİNDEN UZAKLARDA
OLACAK İŞ DEĞİL/THE UPSIDE
IMDB: 5.8 METACRITIC: 4.5 HÜRRİYET: 3
Yönetmen: Neil Burger
Oyuncular: Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman
2017-ABD-126’
DRAM, GERİLİM, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: “Sihirbaz/The Illusionist”, “Limit Yok/Limitless”, “Uyumsuz/Divergent” (2012) gibi hareketli filmleriyle tanıdığımız Neil Burger’in yönettiği film, 2011 yılında Türkiye’de de büyük ilgi görmüş Fransız yapımı “Can Dostum/Intouchables”ın Amerikan uyarlaması.
NE ANLATIYOR: Şartlı tahliye edilmiş ve bir süredir iş arayan eski mahkum Dell, kendini yanlış iş görüşmesinde bulur. Dell’in saygısız tavırlarından hoşlanan Phillip, personel şefinin itirazlarına rağmen onu kendisine yardımcılık yapması için işe alır. Farklı dünyaları olan Phillip ve Dell, başlayan bu süreçte birbirlerinin yaşadığı deneyimlerden çok şey öğrenirler.
SON KARAR: Orijinalinin yakınından bile geçemeyen “Olacak İş Değil”, iki yıl gecikmeli vizyonda. Hem eski hem tekrar, karar sizin.
BU DÜNYAYA NEDEN GELDİM!
KEFERNAHUM
IMDB: 8.1 METACRITIC: 7.4 HÜRRİYET: 6
Yönetmen: Nadine Labaki
Oyuncular: Zain Al Rafeea, Yordanos Shifera, Treasure Bankole
2018-LÜBNAN, ABD-126’
DRAM
İLK BAKIŞTA: 2007’de çektiği “Karamel” filmiyle yönetmenlikte de iddialı olduğunu kanıtlayan Lübnanlı oyuncu Nadine Labaki’nin Cannes’dan üç ödülle birden dönen son filmi, Oscar’larda da Yabancı Dilde En İyi Film dalının adaylarından.
NE ANLATIYOR: Beyrut’ta yoksulluk, çaresizlik ve şiddet içinde büyüyen küçük Zain, kendisini dünyaya getirdikleri için ailesini mahkemeye verir.
SON KARAR: Neredeyse tamamı amatör oyuncularla çekilmiş film, kimi eleştirmenlerce duygu sömürüsü yapmakla suçlansa da 2018 festivallerinin gözdesi olmuştu. Oscar yarışını takip edenler kaçırmasın.
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EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA/HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
IMDB: 8.2 METACRITIC: 8.3 HÜRRİYET: 8
Yönetmen: Dean DeBlois
2019-ABD-104’
ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Başarılı animasyon serilerinden “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin”in üçüncü filmi bir kez daha Dean DeBlois’un elinden çıkıyor.
NE ANLATIYOR: Halkının yeni lideri olan Hiccup ve ejderha dostu Toothless, ejderha ütopyasının peşine düşüyor.
SON KARAR: Seri filmlerin ortak kaderidir, hayal kırıklığına uğratıp öncekileri yad ettirmek. Ancak “Gizli Dünya”, öncekilerin yanına çıkarak başarıyı elden bırakmıyor ve serinin tutkunlarını mutlu ederek uğurluyor.
Haftanın filmleri
Yaşanmış bir hikâyeden yola çıkan ve Türkiye’de de büyük ilgi gören Fransız yapımı “Can Dostum”un Amerikan versiyonu “Olacak İş Değil”, orijinalini aratan bir komedi. Nadine Labaki’nin Oscar adayı draması “Kefernaum” ve ilk iki filmin başarısını sürdüren animasyon “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya”, haftanın diğer seçenekleri...
ORİJİNALİNDEN UZAKLARDA
OLACAK İŞ DEĞİL/THE UPSIDE
IMDB: 5.8 METACRITIC: 4.5 HÜRRİYET: 3
Yönetmen: Neil Burger
Oyuncular: Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman
2017-ABD-126’
DRAM, GERİLİM, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: “Sihirbaz/The Illusionist”, “Limit Yok/Limitless”, “Uyumsuz/Divergent” (2012) gibi hareketli filmleriyle tanıdığımız Neil Burger’in yönettiği film, 2011 yılında Türkiye’de de büyük ilgi görmüş Fransız yapımı “Can Dostum/Intouchables”ın Amerikan uyarlaması.
NE ANLATIYOR: Şartlı tahliye edilmiş ve bir süredir iş arayan eski mahkum Dell, kendini yanlış iş görüşmesinde bulur. Dell’in saygısız tavırlarından hoşlanan Phillip, personel şefinin itirazlarına rağmen onu kendisine yardımcılık yapması için işe alır. Farklı dünyaları olan Phillip ve Dell, başlayan bu süreçte birbirlerinin yaşadığı deneyimlerden çok şey öğrenirler.
SON KARAR: Orijinalinin yakınından bile geçemeyen “Olacak İş Değil”, iki yıl gecikmeli vizyonda. Hem eski hem tekrar, karar sizin.
BU DÜNYAYA NEDEN GELDİM!
KEFERNAHUM
IMDB: 8.1 METACRITIC: 7.4 HÜRRİYET: 6
Yönetmen: Nadine Labaki
Oyuncular: Zain Al Rafeea, Yordanos Shifera, Treasure Bankole
2018-LÜBNAN, ABD-126’
DRAM
İLK BAKIŞTA: 2007’de çektiği “Karamel” filmiyle yönetmenlikte de iddialı olduğunu kanıtlayan Lübnanlı oyuncu Nadine Labaki’nin Cannes’dan üç ödülle birden dönen son filmi, Oscar’larda da Yabancı Dilde En İyi Film dalının adaylarından.
NE ANLATIYOR: Beyrut’ta yoksulluk, çaresizlik ve şiddet içinde büyüyen küçük Zain, kendisini dünyaya getirdikleri için ailesini mahkemeye verir.
SON KARAR: Neredeyse tamamı amatör oyuncularla çekilmiş film, kimi eleştirmenlerce duygu sömürüsü yapmakla suçlansa da 2018 festivallerinin gözdesi olmuştu. Oscar yarışını takip edenler kaçırmasın.
EJDERHALAR ÜTOPYASINA HOŞ GELDİNİZ!
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA/HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
IMDB: 8.2 METACRITIC: 8.3 HÜRRİYET: 8
Yönetmen: Dean DeBlois
2019-ABD-104’
ANİMASYON, MACERA, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: Başarılı animasyon serilerinden “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin”in üçüncü filmi bir kez daha Dean DeBlois’un elinden çıkıyor.
NE ANLATIYOR: Halkının yeni lideri olan Hiccup ve ejderha dostu Toothless, ejderha ütopyasının peşine düşüyor.
SON KARAR: Seri filmlerin ortak kaderidir, hayal kırıklığına uğratıp öncekileri yad ettirmek. Ancak “Gizli Dünya”, öncekilerin yanına çıkarak başarıyı elden bırakmıyor ve serinin tutkunlarını mutlu ederek uğurluyor.