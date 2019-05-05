Faiz indirimi olasılığı güçlendi

Yoğun gündem ile piyasalar yön bulmaya çalışıyor.
Merkez Bankası kaynaklı gelişmeler, enflasyon verileri, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) beklenen İstanbul kararı, sona yaklaşan ABD-Çin ticaret görüşmeleri, Türkiye-ABD ilişkileri yakından izlenen konu başlıkları. İç piyasalar gündem nedeniyle dış piyasalardan ayrışmasını sürdürüyor. İstanbul seçim sonuçları için YSK’da devam eden itiraz süreci diğer gündemin biraz daha önüne geçmiş durumda. Önümüzdeki hafta bu yönde bir karar bekleniyor. Piyasaların ekonomik gündeme dönmesi için YSK’nın kararı önemli olacak. Ekonomide son dönendeki toparlanma sinyallerine cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalarak sürpriz yapan nisan enflasyon verileri de eklendi. 12 Haziran’daki Merkez Bankası toplantısı ve olası faiz indirimi için iyi bir referans olacak. Nisan ayında döviz kurları ve petrol fiyatındaki artışa rağmen enflasyonun beklentilerin altında kalmasını gıda fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin azalmasına ve zayıf talebe bağlamak mümkün. Nisan enflasyonu her ne kadar beklentilerin altında kalsa da hala yüksek. Gerekçeden çok sonuç üzerinden gidecek olursak Merkez Bankası faiz oranı ile enflasyon arasındaki makasın açılması faiz indirimi olasılığını güçlendiren bir başka etken.
DIŞARISI İYİMSER
ABD-Türkiye ilişkilerinde Rusya’dan S-400 füze sistemleri alınmasına ilişkin polemikler devam ederken ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi ziyaret edebileceği haberi havayı biraz yumuşatır mı sorusu akla geliyor. İç piyasalar kendi gündemine odaklanmışken dış piyasalarda daha iyimser bir hava hakim. Küresel ekonomideki yavaşlama beklentilerine rağmen ABD ekonomisinin gücünü koruması borsaları canlı tutuyor. Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verileri bunu teyit eder görünümde. Geçen çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında beklendiği üzere faiz değişimi gerçekleşmedi ama başkan Powell’in açıklamaları toplantının önüne geçti. Powell’ın, Fed’in faiz artırımları konusunda sabırlı duruşuna neden olan düşük enflasyonun geçici olabileceğini söylemesi, faiz indirimi olasılığını azalttı. Ayrıca ABD ekonomisinin güçlü büyümesi dikkate alınınca faiz artırımı yönünde bazı değerlendirmeler de gelmedi değil. Powell, faiz indirimi çağrılarına ilişkin olarak da “Fed siyasetten bağımsızdır” diyerek Başkan Trump’a da cevap vermiş oldu. Fed Başkanı Powell’in açıklamaları uzun süredir çıkış trendini sürdüren borsalara kâr satışı için gerekçe olurken dolar değerlenmeye devam etti. Dolar endeksi kısa bir geri çekilmenin ardından yükselişini sürdürdü. Dolardaki değerlenme, ABD tahvil faiz oranlarındaki artış, artan risk iştahı ve azalan güvenli liman ihtiyacıyla birleşince dış piyasalardaki altın fiyatına düşüş olarak yansıdı. İç piyasalarda altının gram/TL fiyatındaki yükseliş ise tamamen dolar/TL kurundaki yükseliş ile ilgili.
PETROL FİYATLARI
Son günlerde petrol fiyatlarında görülen düşüşte dolardaki değerlenmenin ve ABD ham petrol stoklarında beklentilerden yüksek artışın etkisi var. Ayrıca İran’a yönelik yaptırım ve Venezuela krizine rağmen Suudi Arabistan’ın petrol piyasasını dengede tutuma taahhütünün de payı var elbette. Türk ekonomisine dış bakışı gösteren risk primi (CDS) yüksek seyrini korurken yabancı yatırımcının borsa hisse senetlerindeki payı yüzde 64 seviyesinin altında seyrediyor. Cuma gecesi Fitch beklendiği üzere Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi. Bu açıdan piyasa üzerinde etkileri sınırlı kalabilir. İç gündemin etkisindeki piyasalarda dalgalı bir seyir bizi bekliyor.
TEPKİ ALIMLARI GÖRÜLEBİLİR
BORSADA tepki alım denemelerine rağmen düşüş trendi devam ediyor. İlk destekler 93.000 ve 92.000 seviyelerinde bulunurken 92.000 desteği daha önemli. Bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde sonraki destek 90.500 seviyesinde. Olası tepki alımlarının devamı için 96.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 98.500-99.200 seviyelerinde bulunuyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.
GERİ ÇEKİLMEDE İLK DESTEK 5.92
DOLAR/TL kurunda yükseliş hareketi devam ediyor. Çıkışın devamı için 6.00 seviyesinin geçilmesi önemli. Bu durumda sonraki dirençler 6.17 ve 6.40 seviyelerinde görülürken geri çekilmelerde ilk destekler 5.92 ve 5.84 seviyelerinde. 5.84 daha önemli. Sonraki dirençler ise 5.70-5.62 olarak görülüyor. Direnç seviyelerinde görünen satış denemelerine rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.
Faiz indirimi olasılığı güçlendi
Yoğun gündem ile piyasalar yön bulmaya çalışıyor.
Merkez Bankası kaynaklı gelişmeler, enflasyon verileri, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) beklenen İstanbul kararı, sona yaklaşan ABD-Çin ticaret görüşmeleri, Türkiye-ABD ilişkileri yakından izlenen konu başlıkları. İç piyasalar gündem nedeniyle dış piyasalardan ayrışmasını sürdürüyor. İstanbul seçim sonuçları için YSK’da devam eden itiraz süreci diğer gündemin biraz daha önüne geçmiş durumda. Önümüzdeki hafta bu yönde bir karar bekleniyor. Piyasaların ekonomik gündeme dönmesi için YSK’nın kararı önemli olacak. Ekonomide son dönendeki toparlanma sinyallerine cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalarak sürpriz yapan nisan enflasyon verileri de eklendi. 12 Haziran’daki Merkez Bankası toplantısı ve olası faiz indirimi için iyi bir referans olacak. Nisan ayında döviz kurları ve petrol fiyatındaki artışa rağmen enflasyonun beklentilerin altında kalmasını gıda fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin azalmasına ve zayıf talebe bağlamak mümkün. Nisan enflasyonu her ne kadar beklentilerin altında kalsa da hala yüksek. Gerekçeden çok sonuç üzerinden gidecek olursak Merkez Bankası faiz oranı ile enflasyon arasındaki makasın açılması faiz indirimi olasılığını güçlendiren bir başka etken.
DIŞARISI İYİMSER
ABD-Türkiye ilişkilerinde Rusya’dan S-400 füze sistemleri alınmasına ilişkin polemikler devam ederken ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi ziyaret edebileceği haberi havayı biraz yumuşatır mı sorusu akla geliyor. İç piyasalar kendi gündemine odaklanmışken dış piyasalarda daha iyimser bir hava hakim. Küresel ekonomideki yavaşlama beklentilerine rağmen ABD ekonomisinin gücünü koruması borsaları canlı tutuyor. Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verileri bunu teyit eder görünümde. Geçen çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında beklendiği üzere faiz değişimi gerçekleşmedi ama başkan Powell’in açıklamaları toplantının önüne geçti. Powell’ın, Fed’in faiz artırımları konusunda sabırlı duruşuna neden olan düşük enflasyonun geçici olabileceğini söylemesi, faiz indirimi olasılığını azalttı. Ayrıca ABD ekonomisinin güçlü büyümesi dikkate alınınca faiz artırımı yönünde bazı değerlendirmeler de gelmedi değil. Powell, faiz indirimi çağrılarına ilişkin olarak da “Fed siyasetten bağımsızdır” diyerek Başkan Trump’a da cevap vermiş oldu. Fed Başkanı Powell’in açıklamaları uzun süredir çıkış trendini sürdüren borsalara kâr satışı için gerekçe olurken dolar değerlenmeye devam etti. Dolar endeksi kısa bir geri çekilmenin ardından yükselişini sürdürdü. Dolardaki değerlenme, ABD tahvil faiz oranlarındaki artış, artan risk iştahı ve azalan güvenli liman ihtiyacıyla birleşince dış piyasalardaki altın fiyatına düşüş olarak yansıdı. İç piyasalarda altının gram/TL fiyatındaki yükseliş ise tamamen dolar/TL kurundaki yükseliş ile ilgili.
PETROL FİYATLARI
Son günlerde petrol fiyatlarında görülen düşüşte dolardaki değerlenmenin ve ABD ham petrol stoklarında beklentilerden yüksek artışın etkisi var. Ayrıca İran’a yönelik yaptırım ve Venezuela krizine rağmen Suudi Arabistan’ın petrol piyasasını dengede tutuma taahhütünün de payı var elbette. Türk ekonomisine dış bakışı gösteren risk primi (CDS) yüksek seyrini korurken yabancı yatırımcının borsa hisse senetlerindeki payı yüzde 64 seviyesinin altında seyrediyor. Cuma gecesi Fitch beklendiği üzere Türkiye’nin kredi notunu değiştirmedi. Bu açıdan piyasa üzerinde etkileri sınırlı kalabilir. İç gündemin etkisindeki piyasalarda dalgalı bir seyir bizi bekliyor.
TEPKİ ALIMLARI GÖRÜLEBİLİR
BORSADA tepki alım denemelerine rağmen düşüş trendi devam ediyor. İlk destekler 93.000 ve 92.000 seviyelerinde bulunurken 92.000 desteği daha önemli. Bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde sonraki destek 90.500 seviyesinde. Olası tepki alımlarının devamı için 96.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 98.500-99.200 seviyelerinde bulunuyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.
GERİ ÇEKİLMEDE İLK DESTEK 5.92
DOLAR/TL kurunda yükseliş hareketi devam ediyor. Çıkışın devamı için 6.00 seviyesinin geçilmesi önemli. Bu durumda sonraki dirençler 6.17 ve 6.40 seviyelerinde görülürken geri çekilmelerde ilk destekler 5.92 ve 5.84 seviyelerinde. 5.84 daha önemli. Sonraki dirençler ise 5.70-5.62 olarak görülüyor. Direnç seviyelerinde görünen satış denemelerine rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.