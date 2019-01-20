Borsada 'banka' yükselişi

Borsada yaşanan çıkış hareketi banka hisseleri ile başladı ve diğer sektörlere sıçradı. Piyasalardaki bu olumlu havaya ABD basınında Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceği yönündeki haberler ile Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarını sabit tutması da eklenince borsanın çıkışı dikkat çekti.
Piyasalara iyimserlik hakim. Döviz kurlarında da düşüş var fakat borsada banka hisseleri öncülüğündeki yükseliş dikkat çekici. Döviz kurları ve piyasa faiz oranlarındaki düşüş alternatifi olan hisse senetlerine olumlu yansıdı. Sermaye piyasalarındaki yükselişe para piyasaları destek veriyor. Banka hisseleri 2018 yılını düşüşle geçirirken endeks üzerindeki ağırlığı ve lokomotif olması nedeniyle borsayı da aşağıya çekmişti. 2018 borsalar için kayıp bir yıldı. Banka hisselerinin primsiz ve ucuz olduğu konusu bilinen bir durum. Aynı şeyleri diğer birçok hisse için de söylemek mümkün. Aslında Türk mali varlıklarının ucuz olduğu görüşü hakimdi. Hatırlanırsa biz de geçen yazılarımızda bunu birkaç kez dillendirmiştik. Ancak talep gelmeyince borsacı tabiriyle “ucuz etin yahnisi yavan olur” anlayışı öne çıkmıştı. Fiyatı belirleyen taleptir. Talep gelince fiyat da yükselmeye başladı. Takas saklama oranlarında yabancı payının yükselişine baktığımızda talebin yabancı ağırlıklı olduğu görülüyor. Borsada çıkış hareketi geçen haftanın son günlerinde banka dışı diğer sektör ve hisselere de yaygınlık göstermeye başladı. Çıkışın sağlıklı hale gelmesi için genele yaygınlık göstermesi önemli.
AMERİKA VE ÇİN MESAJI
Borsa İstanbul bir süredir dış borsalarda süren yükselişe uyum sağlıyor desek yanlış olmaz. Hatta son günleri baz alacak olursak dış borsalardan da pozitif ayrıştı demek daha doğru. Güçlü beklentiler henüz oluşmasa da olumsuz gündem konularının belli ölçüde fiyatlanması ve haber akışında bu sıralar yeni bir piyasa bozucu gelişmenin olmaması borsalardaki yükselişe katkı yapıyor. Suriye sorunu sürüyor olsa da Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası tansiyonun düşmesi, ABD-Çin ticari görüşmelerinde henüz anlaşma olmamasına rağmen olumlu mesajların verilmesi ve ABD basınında Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceği yönündeki haberler, Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarını sabit tutması olumlu havaya katkı yapan gelişmeler. Yani bir bakıma piyasanın bardağın dolu tarafını görme eğilimi ağır bastı. Merkez bankasının faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi ve sıkı para politikasına devam açıklaması piyasa tarafından kredibilite adına olumlu algıya neden oldu ve TL’ye sahip çıkma olarak görüldü. Bununla birlikte gerek içeride gerekse küresel ekonomilerde durgunluk beklentisi sürerken bu yönde sinyaller gelmeye devam ediyor. Kasımda Türkiye sanayi üretimi yüzde 6.5 azaldı.
SON FAİZ ARTIŞI
Fitch Çin büyümesinin 6.1’e gerilemesinden ve Euro Bölgesi için ciddi ölçüde zayıflamadan söz etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, “Euro bölgesi resesyonla karşı karşıya değil, ancak yavaşlama tahmin edilenden uzun sürebilir” derken Merkez Bankası’nın desteğine ihtiyaç duyacağını söyledi. Almanya yüzde 1.5 ile son 5 yılın en düşük seviyesini açıkladı. Bu açıdan iç ve dış borsalardaki son günlerdeki iyimserliğe karşılık borsaları taşıyan büyüyen, canlı ekonomi ve şirketlerdir gerçeğini de unutmamakta yarar var. Bir diğer not, Türkiye 31 Mart seçim sürecine girmiş durumda. Türkiye ve gelişen ülkeler için iyi haber ise eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’den geldi. Yelen, Fed’in bu dönemin son faiz artışını gerçekleştirdiğini düşünüyor. Bir bakıma son günlerde Fed faiz arttırımına ara vereceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirmiş oldu. Piyasalarda hacim artışı ve para girişine bağlı borsa ağırlıklı olumlu hava sürüyor.
BORSADA DÜŞÜŞ TRENDİ KIRILDI
BORSADA 94.000 seviyesinin geçilmesiyle kısa dönem düşüş trendi kırıldı. 99.000-99.500 ilk direnç olarak görülürken sonraki ve daha önemli dirençler 100.600 ve 103.000 seviyelerinde. Destekler ise 96.800 ve 95.000-94.000 seviyelerinde. Geçen haftaki sert yükseliş nedeniyle direnç seviyelerinde kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 5.33 ÖNEMLİ
DOLAR/TL kurunda yatay seyir devam ediyor. İlk destek 5.33 seviyesinde. Bu sevinin altında düşüşün devamı ile birlikte sonraki destekler 5.22-5.14 seviyelerinde bulunuyor. Olası tepki çıkışının devamı ve güç kazanması için ise 5.54 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Satış baskısı korunuyor.
Borsada 'banka' yükselişi
Borsada yaşanan çıkış hareketi banka hisseleri ile başladı ve diğer sektörlere sıçradı. Piyasalardaki bu olumlu havaya ABD basınında Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceği yönündeki haberler ile Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarını sabit tutması da eklenince borsanın çıkışı dikkat çekti.
Piyasalara iyimserlik hakim. Döviz kurlarında da düşüş var fakat borsada banka hisseleri öncülüğündeki yükseliş dikkat çekici. Döviz kurları ve piyasa faiz oranlarındaki düşüş alternatifi olan hisse senetlerine olumlu yansıdı. Sermaye piyasalarındaki yükselişe para piyasaları destek veriyor. Banka hisseleri 2018 yılını düşüşle geçirirken endeks üzerindeki ağırlığı ve lokomotif olması nedeniyle borsayı da aşağıya çekmişti. 2018 borsalar için kayıp bir yıldı. Banka hisselerinin primsiz ve ucuz olduğu konusu bilinen bir durum. Aynı şeyleri diğer birçok hisse için de söylemek mümkün. Aslında Türk mali varlıklarının ucuz olduğu görüşü hakimdi. Hatırlanırsa biz de geçen yazılarımızda bunu birkaç kez dillendirmiştik. Ancak talep gelmeyince borsacı tabiriyle “ucuz etin yahnisi yavan olur” anlayışı öne çıkmıştı. Fiyatı belirleyen taleptir. Talep gelince fiyat da yükselmeye başladı. Takas saklama oranlarında yabancı payının yükselişine baktığımızda talebin yabancı ağırlıklı olduğu görülüyor. Borsada çıkış hareketi geçen haftanın son günlerinde banka dışı diğer sektör ve hisselere de yaygınlık göstermeye başladı. Çıkışın sağlıklı hale gelmesi için genele yaygınlık göstermesi önemli.
AMERİKA VE ÇİN MESAJI
Borsa İstanbul bir süredir dış borsalarda süren yükselişe uyum sağlıyor desek yanlış olmaz. Hatta son günleri baz alacak olursak dış borsalardan da pozitif ayrıştı demek daha doğru. Güçlü beklentiler henüz oluşmasa da olumsuz gündem konularının belli ölçüde fiyatlanması ve haber akışında bu sıralar yeni bir piyasa bozucu gelişmenin olmaması borsalardaki yükselişe katkı yapıyor. Suriye sorunu sürüyor olsa da Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası tansiyonun düşmesi, ABD-Çin ticari görüşmelerinde henüz anlaşma olmamasına rağmen olumlu mesajların verilmesi ve ABD basınında Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceği yönündeki haberler, Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarını sabit tutması olumlu havaya katkı yapan gelişmeler. Yani bir bakıma piyasanın bardağın dolu tarafını görme eğilimi ağır bastı. Merkez bankasının faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi ve sıkı para politikasına devam açıklaması piyasa tarafından kredibilite adına olumlu algıya neden oldu ve TL’ye sahip çıkma olarak görüldü. Bununla birlikte gerek içeride gerekse küresel ekonomilerde durgunluk beklentisi sürerken bu yönde sinyaller gelmeye devam ediyor. Kasımda Türkiye sanayi üretimi yüzde 6.5 azaldı.
SON FAİZ ARTIŞI
Fitch Çin büyümesinin 6.1’e gerilemesinden ve Euro Bölgesi için ciddi ölçüde zayıflamadan söz etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, “Euro bölgesi resesyonla karşı karşıya değil, ancak yavaşlama tahmin edilenden uzun sürebilir” derken Merkez Bankası’nın desteğine ihtiyaç duyacağını söyledi. Almanya yüzde 1.5 ile son 5 yılın en düşük seviyesini açıkladı. Bu açıdan iç ve dış borsalardaki son günlerdeki iyimserliğe karşılık borsaları taşıyan büyüyen, canlı ekonomi ve şirketlerdir gerçeğini de unutmamakta yarar var. Bir diğer not, Türkiye 31 Mart seçim sürecine girmiş durumda. Türkiye ve gelişen ülkeler için iyi haber ise eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’den geldi. Yelen, Fed’in bu dönemin son faiz artışını gerçekleştirdiğini düşünüyor. Bir bakıma son günlerde Fed faiz arttırımına ara vereceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirmiş oldu. Piyasalarda hacim artışı ve para girişine bağlı borsa ağırlıklı olumlu hava sürüyor.
BORSADA DÜŞÜŞ TRENDİ KIRILDI
BORSADA 94.000 seviyesinin geçilmesiyle kısa dönem düşüş trendi kırıldı. 99.000-99.500 ilk direnç olarak görülürken sonraki ve daha önemli dirençler 100.600 ve 103.000 seviyelerinde. Destekler ise 96.800 ve 95.000-94.000 seviyelerinde. Geçen haftaki sert yükseliş nedeniyle direnç seviyelerinde kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.
DOLAR/TL KURUNDA 5.33 ÖNEMLİ
DOLAR/TL kurunda yatay seyir devam ediyor. İlk destek 5.33 seviyesinde. Bu sevinin altında düşüşün devamı ile birlikte sonraki destekler 5.22-5.14 seviyelerinde bulunuyor. Olası tepki çıkışının devamı ve güç kazanması için ise 5.54 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Satış baskısı korunuyor.