Sihirli Dilek Kutusu (sizden gelenler-1)



Olsun.

Her gelen dileği saatlerce olumladım, düzelttim, emek verdim dileklerimize, hem de seve seve. Dileklerin bana ulaşma sırasına göre köşeme aldım. Sığmadı tabii. Panik yok. Devamı pazartesiye...

Hepsi gerçek olsun diyerek salıyorum köşemden “evren”e.

Yonca

“mucizeci”

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61 yaşındayım, çok güzel bir hayatım var. O nedenle dileyeceğim şey sizlere çok komik ya da saçma gelebilir ama benim için önemli. Aynı kiloda kalacağım. İlaç adetini yükseltmek yok, spora devam. Kocaman bir aile olarak çocuklarım, eşleri ve torunlarımla neşeli, kahkahası bol bayram sofralarında oturacağım. Mutlu olun, mutlu kalın.

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2018’de 50 yaşıma gireceğim. Acısıyla, tatlısıyla yarım asrı deviriyor olacağım. Önce kendim, sonra ailem ve sevdiklerim için sağlık, huzur, hayallerimi gerçekleştirmeme yetecek kadar para, severek yaptığım işime devam ediyor olmak (daha az stres ve koşturmacayla), en önemlisi 2018’de bol bol seyahat etmek istiyorum. Leyleği havada gören bu kez ben olayım. Sağlığım iyi olsun ki çevreme de faydam olsun. İhtiyacı olan insanlara yardım elimi uzatabilme fırsatını Allah daha çok versin bu sene de... Bir de, Allah’ım bizi ve çocuklarımızı iyi insanlarla karşılaştırsın, kötülükten uzak tutsun.

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Tez zamanda, güzel bir yerde, hayırlısıyla kullanabileceğimiz yazlık bir ev istiyorum. Çocuklarım işlerinde başarılı olsunlar ve bereketli kazançları olsun. Tabii ki hepimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum!

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Oğlumun iş ve özel hayatında çok mutlu ve başarılı olarak ona inanmayan babasını haksız çıkarmasını istiyorum. Tabii birincil amaç çocuğumun mutluluğu. Ama böylelikle belki eşim çok büyük konuştuğu diğer konularda da bakış açısını genişletebilir. Kazan-kazan durumu olur. İnşallah dileğim gerçekleşir.

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Çok param olsun. Dünyayı gezeyim. Sevdiklerimin ve benim sağlığım iyi olsun. İç huzurumu ve sarsılmaz özgüvenimi bulayım, hep benimle olsunlar. Şans hep benimle olsun.

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İki çocuk annesiyim. Gönüllü olarak ara verdiğim iş hayatına geri dönebilmek istiyorum; ama sömürülmeden! Aile-ev dengesini koruyarak. Geçen yıllarda ilgi ve zamanımı saf olarak verdiğim çocuklarım adına şimdi değişen ihtiyaçları için maddiyat diliyorum. 12 yıllık uluslararası kurumsal tecrübeyi, üç yabancı dilimi kullanarak, kendimi yeniden sahalarda görüp işe yarar hissetmek ve karşılığını alarak maddi-manevi doyuma ulaşmak istiyorum.

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Motivasyon konuşmacısı olmak istiyorum. Görmek istediğim yerlere, dünya yolculuğuma devam. Bir aşk istiyorum; huyu huyuma, suyu suyuma denir ya, öyle... Bir de sağlık. Yani hayallerimi gerçekleştirebileceğim sihirli 4 yapraklı bir yonca tutuyorum elimde. Değneğini yüreğime değdirmeyi unutma.

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Beni, ailemi ve sevdiklerimi ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı kılsın. Bolluk ve bereketle donatsın. Dert, keder ve sıkıntıları bizden alıp evrenin en uzak köşesine göndersin. Tek evladıma, şefkat dolu bir kalp, aydınlık bir zihin, vicdan, sağduyu, azim, güçlü bir irade, dingin bir ruh, duru bir göz versin, beni evladım ile sınamasın. Kurduğum güzel hayalleri gerçekleştirebilmem için bana fırsat tanısın.

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34 kitap yayınladım. 20’si de dosyamda yayına hazır. 2018 yılında keşfedilmeyi bekleyen bir gazeteciyim. Bu dileğimin gerçekleşmesi en büyük beklentimdir. 40 yıllık gazeteci ve yerel televizyon programcısı olarak dileğimi sizlere iletiyorum.

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2018’de anneanne olmak istiyorum.

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Kalbimin, zihnimin ve bedenimin arınmasına, hafiflemesine, kalbimin ve kelimelerimin yumuşamasına, ruhumun sağlık, keyif ve huzurla dolmasına, dünyanın ve günlük hayatın barışa kavuşmasına, hep koşturan, didinen, durmayan, her şeye yetişmeye çalışan, çocuk da kariyer de yapan bir kadından; sağlıklı, keyifli, neşeli, mutlu, anın kıymetini bilen, anda kalabilen, güler yüzlü olan bir kadına dönüşmeye niyet ediyorum.

(Devamı haftaya)