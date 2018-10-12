Zeytinci mutsuz ve endişeli

GEÇİMİNİ zeytin üretimi ile sağlayan 320 bin aileden birine mensup çiftçi bir milletvekiliyim.
Üretici zeytinin kilosunu 2.5 TL’ye mal etmiştir. Buna karşılık şuan yeşil zeytinini 2 TL’ye satmak zorundadır. Yani zarar etmektedir. Son günlerin moda deyimi ile ‘konkordato’ ilan etmek üzeredir. Örgütlenmenin artık kaçınılmaz olduğunu gören üreticimiz, önümüzdeki günlerde yeni birlik ve kooperatifler kurmanın arayışı içindedir.
Ancak bugün için, yani çiftçimizin nefes alabilmesi için sofralık zeytine prim verilmesi artık zorunlu hale gelmiştir. Talebini her platformda dile getirmiş, ancak bu haklı istek muhataplarında karşılık bulmamıştır.
Çiftçimizin bu haklı talebinin sıklıkla dile getirilmesi, sizler aracılığıyla bu konuda kamuoyu oluşturulması önemlidir. 320 bin ailenin sesinin duyulması konusunda desteğiniz bizlere katkı sağlayacaktır. / A. Vehbi BAKIRLIOĞLU - Manisa Milletvekili
İHAP HULUSİ 120 YAŞINDA
O Türk afiş ve grafik sanatının öncüsü, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemi çizen, çalışmaları günümüzde de güncelliğini koruyan bir usta. Modern Türkiye’nin inşasını çizgileriyle anlatırken mesajı çok net biçimde verir İhap Hulusi. Fikirlerinin zamansızlığı günümüzde dahi güncel olmasını beraberinde getirir. Örneğin vatandaş afişi. 1931 yılında çizdiği bu afişte “Yere tükürene, yasak dinlemeyene, herkesin rahatını bozana, saygısızlıkların her türlüsüne; aldırmamazlık etme” diyor.
Her dönemin insanına seslenebilen, kendi zamanın ötesinde bir sanatçı o. Vatandaş, aldırmamazlık etme! Onun tüm çalışmalarını görmek isterseniz Ender Merter tarafından 2010 yılında hazırlanan, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi’ndeki ‘Müsellesten Üçgene’ özel galerisini ziyaret edebilir, www.ihaphulusigorey.gen.tr veya www.endermerter.com sayfalarını inceleyebilirsiniz.
29 EKİM BAYRAMI'NI ANLAMLI KUTLAMAK
TANRININ gizemli atölyesi diye adlandırdığı tarih içinde günlük ve önemsiz olaylar pek çoktur. Tarihte de günlük yaşamda olduğu gibi çok görkemli ve unutulmaz anlara pek rastlanmaz. Bir ulusun içinden bir dâhinin çıkabilmesi için milyonlarca insanın dünyaya gelmesi gerekli olmuş, gerçek bir tarihsel olayın, yani yıldızın parladığı anların oluşması için çok beklenilmiştir. Ancak bir ulusun içinde bir dahi ortaya çıkınca çağlar boyu kendisinden söz ettirir; böyle bir an ortaya çıkarsa, bu gelecekteki on yılların ve yüzyılların belirleyicisi olur. 19 Mayıs yıldızın parladığı andır. 29 Ekim bu yıldızın güneş olup etrafı aydınlattığı andır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şimdiden hepimiz için kutlu olsun. / (Referans kitap: Stefan Zweig–Yıldızın Parladığı Anlar) Dr. Cengiz KUDAY
CHP'DE DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR
CHP, yerel seçimler öncesi bugün İstanbul’da son belediye başkanları toplantısını yapacak.
Bu toplantıda 2019 yerel seçim vizyon belgesi açıklanacak ve 2019’da nasıl bir kampanya yürütüleceğinin ana hatları da ortaya konulacak. Ayrıca bu toplantıda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) başarı ödülleri Kılıçdaroğlu tarafından belediye başkanlarına verilecek.
Belediye başkan adaylarının önümüzdeki yerel seçimlerde neleri nasıl yapmaları konusunda da parti genel merkezi tarafından bir propaganda ve iletişimle ilgili bir sunum da yapılacağı öğrenildi.
Bu toplantıdan sonra yapılacak ilk parti meclisi ile birlikte hangi il ve ilçede hangi yöntemle belediye başkanının belirleneceği de saptanacak.
OKUYUNUZ
HÜRRİYET’in dünkü manşetini okuyunca Şeker-İş’in genel başkanı İsa Gök için hiç şık olmadı. Oysa sendika başkanları tutumlarıyla emekçiye, topluma örnek olmalı, güven vermeli. Sendikacılığa güven diplerde; umarız başkan daha mütevazı bir araca biner. / Şükrü KARAMAN
İZMİR Duvar Reklamcıları Derneği’nden: “İzmir’de duvar reklamlarına neden izin verilmiyor. Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe bizlere niye randevu vermez?”
ANKARA Milletvekili Murat Emir “CHP hisselerinin devri bir hukuk cinayetidir” diyor.
GÜNÜN SÖZÜ: “AKP sayesinde cumhuriyete bağlılığımız, Atatürk sevgimiz arttı; başta İnönü olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarına saygımız çoğaldı. Teşekkürler AKP...” / Mehmet Necati GÜNGÖR
Zeytinci mutsuz ve endişeli
GEÇİMİNİ zeytin üretimi ile sağlayan 320 bin aileden birine mensup çiftçi bir milletvekiliyim.
Üretici zeytinin kilosunu 2.5 TL’ye mal etmiştir. Buna karşılık şuan yeşil zeytinini 2 TL’ye satmak zorundadır. Yani zarar etmektedir. Son günlerin moda deyimi ile ‘konkordato’ ilan etmek üzeredir. Örgütlenmenin artık kaçınılmaz olduğunu gören üreticimiz, önümüzdeki günlerde yeni birlik ve kooperatifler kurmanın arayışı içindedir.
Ancak bugün için, yani çiftçimizin nefes alabilmesi için sofralık zeytine prim verilmesi artık zorunlu hale gelmiştir. Talebini her platformda dile getirmiş, ancak bu haklı istek muhataplarında karşılık bulmamıştır.
Çiftçimizin bu haklı talebinin sıklıkla dile getirilmesi, sizler aracılığıyla bu konuda kamuoyu oluşturulması önemlidir. 320 bin ailenin sesinin duyulması konusunda desteğiniz bizlere katkı sağlayacaktır. / A. Vehbi BAKIRLIOĞLU - Manisa Milletvekili
İHAP HULUSİ 120 YAŞINDA
O Türk afiş ve grafik sanatının öncüsü, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemi çizen, çalışmaları günümüzde de güncelliğini koruyan bir usta. Modern Türkiye’nin inşasını çizgileriyle anlatırken mesajı çok net biçimde verir İhap Hulusi. Fikirlerinin zamansızlığı günümüzde dahi güncel olmasını beraberinde getirir. Örneğin vatandaş afişi. 1931 yılında çizdiği bu afişte “Yere tükürene, yasak dinlemeyene, herkesin rahatını bozana, saygısızlıkların her türlüsüne; aldırmamazlık etme” diyor.
Her dönemin insanına seslenebilen, kendi zamanın ötesinde bir sanatçı o. Vatandaş, aldırmamazlık etme! Onun tüm çalışmalarını görmek isterseniz Ender Merter tarafından 2010 yılında hazırlanan, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi’ndeki ‘Müsellesten Üçgene’ özel galerisini ziyaret edebilir, www.ihaphulusigorey.gen.tr veya www.endermerter.com sayfalarını inceleyebilirsiniz.
29 EKİM BAYRAMI'NI ANLAMLI KUTLAMAK
TANRININ gizemli atölyesi diye adlandırdığı tarih içinde günlük ve önemsiz olaylar pek çoktur. Tarihte de günlük yaşamda olduğu gibi çok görkemli ve unutulmaz anlara pek rastlanmaz. Bir ulusun içinden bir dâhinin çıkabilmesi için milyonlarca insanın dünyaya gelmesi gerekli olmuş, gerçek bir tarihsel olayın, yani yıldızın parladığı anların oluşması için çok beklenilmiştir. Ancak bir ulusun içinde bir dahi ortaya çıkınca çağlar boyu kendisinden söz ettirir; böyle bir an ortaya çıkarsa, bu gelecekteki on yılların ve yüzyılların belirleyicisi olur. 19 Mayıs yıldızın parladığı andır. 29 Ekim bu yıldızın güneş olup etrafı aydınlattığı andır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şimdiden hepimiz için kutlu olsun. / (Referans kitap: Stefan Zweig–Yıldızın Parladığı Anlar) Dr. Cengiz KUDAY
CHP'DE DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR
CHP, yerel seçimler öncesi bugün İstanbul’da son belediye başkanları toplantısını yapacak.
Bu toplantıda 2019 yerel seçim vizyon belgesi açıklanacak ve 2019’da nasıl bir kampanya yürütüleceğinin ana hatları da ortaya konulacak. Ayrıca bu toplantıda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) başarı ödülleri Kılıçdaroğlu tarafından belediye başkanlarına verilecek.
Belediye başkan adaylarının önümüzdeki yerel seçimlerde neleri nasıl yapmaları konusunda da parti genel merkezi tarafından bir propaganda ve iletişimle ilgili bir sunum da yapılacağı öğrenildi.
Bu toplantıdan sonra yapılacak ilk parti meclisi ile birlikte hangi il ve ilçede hangi yöntemle belediye başkanının belirleneceği de saptanacak.
OKUYUNUZ
HÜRRİYET’in dünkü manşetini okuyunca Şeker-İş’in genel başkanı İsa Gök için hiç şık olmadı. Oysa sendika başkanları tutumlarıyla emekçiye, topluma örnek olmalı, güven vermeli. Sendikacılığa güven diplerde; umarız başkan daha mütevazı bir araca biner. / Şükrü KARAMAN
İZMİR Duvar Reklamcıları Derneği’nden: “İzmir’de duvar reklamlarına neden izin verilmiyor. Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe bizlere niye randevu vermez?”
ANKARA Milletvekili Murat Emir “CHP hisselerinin devri bir hukuk cinayetidir” diyor.
GÜNÜN SÖZÜ: “AKP sayesinde cumhuriyete bağlılığımız, Atatürk sevgimiz arttı; başta İnönü olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarına saygımız çoğaldı. Teşekkürler AKP...” / Mehmet Necati GÜNGÖR