Roma’dan İstanbul’a tarihi yolculuk

İTALYA Venedik Iuav Üniversitesi’nden 45 kişilik bir grup iki ay önce Batı Roma’dan hareket etti, altı gün önce Yunanistan’dan Enez’e girdi ve cuma günü de ‘Doğu Roma’nın başkenti İstanbul’da olacaklar.
‘Ordu yolu’ diye bilenen yolun ‘keşfedilmesi’nin uzun bir geçmişi var...
2000 yılında İtalya Venezia Üniversitesi’nden Prof. Bettini, uzun çalışmalardan sonra Roma ve İstanbul arasındaki yolun güzergâhını tespit etmiş. 2002’de ilk çalışmasını projelendirmiş ve ilk yolculuğu Saint Dioga’dan başlatmış...
Yolun tarihteki adı ‘Fuorivia Egnatia’. Özgün bir isim denildi bize. Bettini 2014’te yolculuğunu Roma ve İstanbul hattı üzerindeki belirleyerek bir yıl sonra öğrencileriyle Arnavutluk’un Draç kentinden ilk uzun yolculuğa başlamışlar. Daha sonraki yıllarda güzergâha Brindizi (İtalya), Durres (Dıraç-Arnavutluk), Bitola (Manastır-Makedonya), Selanik ve Kavala (Yunanistan) dahil edilmiş. Ancak hoca emekli olunca üniversiteli ‘tarihseverler’ projeyi devam ettirmeye karar vermişler. Barili Giula Motta Zanin’i ‘şef’ yapmışlar, o da Berlin’de Türklerle yakın arkadaş olduğunu söyleyen bir başka Giulia’yı kendisine yardımcı seçmiş. Ve bu yıl Enez-İstanbul hattını dahil etmişler programa...
Belirledikleri noktalar arasında en az 25-40 km yürüyorlar. Kişisel eşyalarının bulunduğu valizlerini ise bir kamyon taşıyor.
AMAÇ NE?
Aralarında 21 yaşından 67 yaşına kadar öğrenci ve bilim insanlarının bulunduğu ‘Fuorivia Egnatia 2019 Yürüyüşü’nün amacı, bu yolu keşfedip yolun geçtiği ülkeler ve toplumların yol hakkında bilgi sahibi olması ve turizmin canlandırılması.
TRAK MÜZESİ’NDE AĞIRLANDILAR
Dışişleri’nden izin alınan ‘duraklarda’ kalıyorlar, birlikte eğleniyorlar. Vali, kaymakam ve belediye başkanlarından çadır kurmak için yer ve yemek desteği alıyorlar sadece. Pazar akşamı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak kendilerine otelde yer ayırtmış ve onlarla yemek yemiş. Tekirdağ NK Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Orta kendilerine rehberlik etmiş. Dün akşam da heyeti Çorlu sınırlarındaki Çeşmeli köyünde Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, başkan yardımcısı Sinem Özüpek ve Tekirdağ Kültür Müdürlüğü’nden Sevgi Yavuz karşılamış. Şato Nuzun bağlarını gezdikten sonra, Çorlulu işadamı Mehmet Diktaş İtalyan konukları ‘Trak Müzesi’nde ağırlamış. Dün Silivri’ye giden heyet, cuma günü Sultanahmet ve Ayasofya önünde gezisini sonlandıracak. Akşam da İtalyan Kültür Merkezi’nde bir konferans verilecek.
Beş yıldır süren Roma gezisindeki heyet, Roma’nın yeni ‘keşifleri’ni yeni projelerle sürdüreceği belirtti.
Tekirdağ kültür çevrelerinde bu yol ‘Haçlıların geldiği yol’ olduğu belirtildi.
Evet, bizim de bu konuda çeşitli yol haritalarımız var, örneğin biz niye İstanbul-Viyana, Edirne-Kosova gibi ‘savaş yollarımızı’ turistik amaçla kullanmayız?
ROMA ROTASI
- ENEZ’den sonra İstanbul’a kadar olan konuklama yerleri: Yaylaköy, Çamlıca, Malkara, Küçükhıdır, Tekirdağ, Çeşmeli, Silivri, Ovayenice, Büyükçekmece ve İstanbul.
HER ŞEY GÜZEL OLMAYABİLİR
CHP Kent Suçları İzleme Komisyonu’nun açtığı yaklaşık 500 üzerinde davayı takip eden avukat yok. Bu kadar dosyanın takibini en az beş avukattan oluşan bir ekip yapabilir. CHP il örgütünde böyle bir ekip/kurul var mıdır? İstanbul 8. İdare Mahkemesi 2017/2489, yine İstanbul 3. İdare 2018/683 davaları yargılanma ücretleri yatırılmadığı için düştü. Böyle onlarca örnek var. İptal davaları niye açılır, niye takip edilmez? Açık söylemek gerekirse, İBB’nin meclis üyelerinin “Bu davaların düşmesi hoş değil, davalı tarafla anlaştılar, davaları takip etmiyorlar” dediklerini biliyor musunuz?
Bazı CHP’li üyeler ise “Hepimiz şaibe altında kaldık” diye konuşarak isyan ediyorlar. Neticede bu davalar 7. dönem İBB meclis üyeleri adına açıldı; tüm şaibeler 127 kişiyi, il başkanı yönetimini ve genel merkezi bağlar. Her şey güzel olmayabilir!
MESAJ PANOSU
- BASK Genel Başkanı Bayram Zengin: “Memurlar erken maaş ödemesi değil, ikramiye bekliyor”.
- ALMANYA’dan bir okurumuz soruyor: “Atatürk Orman Çiftliği’nin kısmen Menzil tarikatına satıldığı doğru mudur?”.
HEY! ORMANCI YEMİNİNİ UNUTMAYIN!
ORMAN fakültelerinde öğrencilere öğretilen meslek yeminini hatırlatmak isterim: “Seninle vatan, cennet olur. Sensiz kalırsa vatanımızın toprakları verimsiz, insanları çelimsiz, yaşam sevimsiz bir hal alır... En şiddetli ihtiyaçlar ve tehditler altında bile seni koruyacağıma, hayatına kast edenlere mani olacağıma ant içerim.”
Bu andı anımsayın. Durdurun bu Kazdağları’ndaki doğa kıyımını.
Tarık KONAL
Roma’dan İstanbul’a tarihi yolculuk
İTALYA Venedik Iuav Üniversitesi’nden 45 kişilik bir grup iki ay önce Batı Roma’dan hareket etti, altı gün önce Yunanistan’dan Enez’e girdi ve cuma günü de ‘Doğu Roma’nın başkenti İstanbul’da olacaklar.
‘Ordu yolu’ diye bilenen yolun ‘keşfedilmesi’nin uzun bir geçmişi var...
2000 yılında İtalya Venezia Üniversitesi’nden Prof. Bettini, uzun çalışmalardan sonra Roma ve İstanbul arasındaki yolun güzergâhını tespit etmiş. 2002’de ilk çalışmasını projelendirmiş ve ilk yolculuğu Saint Dioga’dan başlatmış...
Yolun tarihteki adı ‘Fuorivia Egnatia’. Özgün bir isim denildi bize. Bettini 2014’te yolculuğunu Roma ve İstanbul hattı üzerindeki belirleyerek bir yıl sonra öğrencileriyle Arnavutluk’un Draç kentinden ilk uzun yolculuğa başlamışlar. Daha sonraki yıllarda güzergâha Brindizi (İtalya), Durres (Dıraç-Arnavutluk), Bitola (Manastır-Makedonya), Selanik ve Kavala (Yunanistan) dahil edilmiş. Ancak hoca emekli olunca üniversiteli ‘tarihseverler’ projeyi devam ettirmeye karar vermişler. Barili Giula Motta Zanin’i ‘şef’ yapmışlar, o da Berlin’de Türklerle yakın arkadaş olduğunu söyleyen bir başka Giulia’yı kendisine yardımcı seçmiş. Ve bu yıl Enez-İstanbul hattını dahil etmişler programa...
Belirledikleri noktalar arasında en az 25-40 km yürüyorlar. Kişisel eşyalarının bulunduğu valizlerini ise bir kamyon taşıyor.
AMAÇ NE?
Aralarında 21 yaşından 67 yaşına kadar öğrenci ve bilim insanlarının bulunduğu ‘Fuorivia Egnatia 2019 Yürüyüşü’nün amacı, bu yolu keşfedip yolun geçtiği ülkeler ve toplumların yol hakkında bilgi sahibi olması ve turizmin canlandırılması.
TRAK MÜZESİ’NDE AĞIRLANDILAR
Dışişleri’nden izin alınan ‘duraklarda’ kalıyorlar, birlikte eğleniyorlar. Vali, kaymakam ve belediye başkanlarından çadır kurmak için yer ve yemek desteği alıyorlar sadece. Pazar akşamı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak kendilerine otelde yer ayırtmış ve onlarla yemek yemiş. Tekirdağ NK Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Orta kendilerine rehberlik etmiş. Dün akşam da heyeti Çorlu sınırlarındaki Çeşmeli köyünde Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, başkan yardımcısı Sinem Özüpek ve Tekirdağ Kültür Müdürlüğü’nden Sevgi Yavuz karşılamış. Şato Nuzun bağlarını gezdikten sonra, Çorlulu işadamı Mehmet Diktaş İtalyan konukları ‘Trak Müzesi’nde ağırlamış. Dün Silivri’ye giden heyet, cuma günü Sultanahmet ve Ayasofya önünde gezisini sonlandıracak. Akşam da İtalyan Kültür Merkezi’nde bir konferans verilecek.
Beş yıldır süren Roma gezisindeki heyet, Roma’nın yeni ‘keşifleri’ni yeni projelerle sürdüreceği belirtti.
Tekirdağ kültür çevrelerinde bu yol ‘Haçlıların geldiği yol’ olduğu belirtildi.
Evet, bizim de bu konuda çeşitli yol haritalarımız var, örneğin biz niye İstanbul-Viyana, Edirne-Kosova gibi ‘savaş yollarımızı’ turistik amaçla kullanmayız?
ROMA ROTASI
- ENEZ’den sonra İstanbul’a kadar olan konuklama yerleri: Yaylaköy, Çamlıca, Malkara, Küçükhıdır, Tekirdağ, Çeşmeli, Silivri, Ovayenice, Büyükçekmece ve İstanbul.
HER ŞEY GÜZEL OLMAYABİLİR
CHP Kent Suçları İzleme Komisyonu’nun açtığı yaklaşık 500 üzerinde davayı takip eden avukat yok. Bu kadar dosyanın takibini en az beş avukattan oluşan bir ekip yapabilir. CHP il örgütünde böyle bir ekip/kurul var mıdır? İstanbul 8. İdare Mahkemesi 2017/2489, yine İstanbul 3. İdare 2018/683 davaları yargılanma ücretleri yatırılmadığı için düştü. Böyle onlarca örnek var. İptal davaları niye açılır, niye takip edilmez? Açık söylemek gerekirse, İBB’nin meclis üyelerinin “Bu davaların düşmesi hoş değil, davalı tarafla anlaştılar, davaları takip etmiyorlar” dediklerini biliyor musunuz?
Bazı CHP’li üyeler ise “Hepimiz şaibe altında kaldık” diye konuşarak isyan ediyorlar. Neticede bu davalar 7. dönem İBB meclis üyeleri adına açıldı; tüm şaibeler 127 kişiyi, il başkanı yönetimini ve genel merkezi bağlar. Her şey güzel olmayabilir!
MESAJ PANOSU
- BASK Genel Başkanı Bayram Zengin: “Memurlar erken maaş ödemesi değil, ikramiye bekliyor”.
- ALMANYA’dan bir okurumuz soruyor: “Atatürk Orman Çiftliği’nin kısmen Menzil tarikatına satıldığı doğru mudur?”.
HEY! ORMANCI YEMİNİNİ UNUTMAYIN!
ORMAN fakültelerinde öğrencilere öğretilen meslek yeminini hatırlatmak isterim: “Seninle vatan, cennet olur. Sensiz kalırsa vatanımızın toprakları verimsiz, insanları çelimsiz, yaşam sevimsiz bir hal alır... En şiddetli ihtiyaçlar ve tehditler altında bile seni koruyacağıma, hayatına kast edenlere mani olacağıma ant içerim.”
Bu andı anımsayın. Durdurun bu Kazdağları’ndaki doğa kıyımını.
Tarık KONAL