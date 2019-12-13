Milletvekili yakınlarına tedavi yardımları.... Biraz vicdan lazım

1- Ülkemizde 2006’da sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar alanında reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Bu bağlamda, tüm ülke nüfusunu kapsayan zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) kurulmuş, sağlık hizmetlerinin SGK aracılığıyla verilmesi kabul edilmiş, bu düzenlemelere aykırı tüm yasalar (milletvekilleri ile ilgili olan 3671/4 madde hariç) yürürlükten kaldırılmıştır.
2- Milletvekilleri/emekliler, ülke nüfusunun tamamına yakınını kapsayan GSS sistemine dahil edilmemiştir. Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere yapılacak tedavi yardımının usul ve esasları, herhangi bir sınırlama olmaksızın, TBMM Başkanlık Divanı’nca çıkarılan yönetmeliğe (takdirlerine) bırakılmıştır. Yönetmelikle milletvekillerine, SGK aracılığıyla, halkımıza verilenlerle kıyaslanamayacak oranda, onların hayal bile edemeyeceği tedavi yardımları sağlanmıştır.
Son yıllarda yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, üst düzey askeri yetkililer de kapsama dahil edilmiş, onların tedavi giderleri de aynı yöntemle milletvekilleri gibi ödenmeye başlanmıştır.
3- Yukarıda açıklanan ‘kıyakla’ yetinilmemiştir. AKP milletvekillerince; 18.11.2019 tarihinde, 2/2368 Esas sayı ile TBMM’ye verilmiş bir teklifle, milletvekilleri üzerinden tedavi yardımından yararlanacak olan kimselerin TBMM Başkanlık Divanı’nca belirlenmesi istenmiştir.
Bu teklif, muhalefet milletvekillerinin de kayda değer itirazları olmadan, jet hızıyla 5.12.2019 günlü birleşimde, saat 03.00 sularında 233 kabul, 29 ret oyu ile kabul edilerek oyçokluğu ile yasalaşmıştır.
Böylelikle 82.8 milyon vatandaşımızı kapsayan, asgari 70 yıldır yürürlükte olan ve sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişileri belirleyen kadim/yerleşik yasal düzenlemeler milletvekilleri için baypas edilmiş; 14 bin kişi için süper ayrıcalık getirilmiştir. Milletvekillerinin iş kadını eşi, çalışan oğlu, kızı, iş insanı babası-anası için bile TBMM bütçesinden tedavi yardımı verilmesinin önü açılmıştır.
Son söz: Adaletin mülkün (devletin) temeli olduğu unutulmamalıdır. Mahmut ESEN Emekli Mülkiye Başmüfettişi
SUÇLU ÇİKOLATA KAPAĞI MI?
BİR çocuğumuz daha, tam tabiriyle, pisi pisine öldü. Okul kantininden aldığı çikolata tüpünün kapağı nefes borusuna kaçan Mert Yağız kurtulamadı. Suçlu kapak mı? Medyamız hemen okul kantininde böyle şeyler satılması üzerine yoğunlaştı, kantinci ve okul yönetimi suçlandı.
Gerçek suçlu, ilkyardım yapmasını bilmeyen herkes ya da öğretmenlerin ilkyardım bilmesini zorunlu hale getirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı...
Eğer yakınlarda ilkyardım yapmasını bilen birisi olsaydı, ‘Heimlich manevrası’ denilen yöntemle, nefes borusunu tıkayan bu cismin çıkmasını sağlardı ve Mert Yağız şu anda hayatta olurdu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işyerlerinde her 20 çalışandan en az birinin ilkyardım eğitimi almasını, sınava girerek sertifika almasını şart koşar. Bu sınır, tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışan için bir ilkyardımcı gereği şeklindedir. Bu ilkyardımcıların da belirli aralıklarla güncelleme eğitimi alması da zorunludur. İşyerleri için gereklilik böyle de her sınıftaki 40-50 öğrenciyi kime emanet ediyorsunuz?
Bu yaştaki çocukların çoğu nefes borusuna fındık fıstık da kaçırır. Böyle bir durumda kantin yönetmeliğine aykırı olmadığı için acaba kimi suçlayacaklar?
Soruna doğru çözüm bulmak için öncelikle teşhisi doğru koymak gerekir. Dr. Gündüz TEZMEN
KİTAPLAR
- ÖZGEN Acar ‘Çoban Herkül’ü Yordu’ (Arkadaş), Soner Yalçın ‘Kara Kutu’ (Kırmızı Kedi), Örsan K. Öymen ‘Karanlıkta Yağan Kar’ (Destek), Şebnem Bursalı ‘Yavuz Donat Kitabı-Off The Record’ (Turkuvaz), Erdal Sarızeybek ‘Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak’ (Destek), Feyza Hepçilingirler ‘Bahçedeki Yastık’ (Kırmızı Kedi), Doğan Hasol ‘Mimarlık Cep Sözlüğü’ (Remzi), (3 bin maddeden oluşan sözlükte, açıklamaları desteklemek amacıyla 400’e yakın çizim ve fotoğraf mevcut), Ender Merter ‘Reklamcı Yazar’ (Literatür), ‘Önce Hayal’ (Redhouse Kidz), Emin Karaca ‘İşçi Sınıfı-2 Mart Faşizmi’nde Ne Olmuştu Sana’ (karacaeminkaraca@gmail.com)
‘GEZİCİ BAĞLAMA ATÖLYESİ’
BAĞLAMA virtüözü Erdal Erzincan, “Erzurum’da yaşadığım çocukluğumun hayali” dediği ‘Gezici Bağlama Atölyesi’ fikrini, doğduğu ve büyüdüğü topraklar Erzurum, Erzincan ve Tunceli’de başlattı. Yaşları 8-12 arasında olan 25 öğrenci atölyede verilen nota, bağlama, solfej derslerinden 3 yıl ücretsiz olarak yararlanacaklar. ‘Şelpe’ ustası sanatçı, proje ile doğu ile batı arasındaki fırsat eşitsizliğini sona erdirmek istediklerini söylüyor. Diğer sanatçılara ve sanat dallarına da örnek olur dileriz.
GALA GÖLÜ TURİZME AÇILDI
TRAKYA Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğü’nün yürütücüsü ve Enez Kaymakamlığı’nın ortak olduğu ‘Gala Gölü Milli Parkı tabiat turizmine açılıyor’ isimli proje kapsamında, Gala Gölü Milli Parkı’nın Tuz Tepe mevkisinde bulunan günübirlik kullanım alanında peyzaj çalışması gerçekleştirilerek açılışı il yöneticileri tarafından yapıldı.
Proje kapsamında yapısal imalat olarak 3 seyir terası, 10 kamelya, 53 bank, 8 ateş çukuru, 28 çöp kutusu yapımı gerçekleştirildi. Bitkisel imalat olarak da 3 bin 110 adet kızılcık ve 3 bin 302 adet böğürtlen fidanı dikildi. Konuklara ‘Gala Gölü Kuşları’ kitabı dağıtıldı.
Milletvekili yakınlarına tedavi yardımları.... Biraz vicdan lazım
1- Ülkemizde 2006’da sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar alanında reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Bu bağlamda, tüm ülke nüfusunu kapsayan zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) kurulmuş, sağlık hizmetlerinin SGK aracılığıyla verilmesi kabul edilmiş, bu düzenlemelere aykırı tüm yasalar (milletvekilleri ile ilgili olan 3671/4 madde hariç) yürürlükten kaldırılmıştır.
2- Milletvekilleri/emekliler, ülke nüfusunun tamamına yakınını kapsayan GSS sistemine dahil edilmemiştir. Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere yapılacak tedavi yardımının usul ve esasları, herhangi bir sınırlama olmaksızın, TBMM Başkanlık Divanı’nca çıkarılan yönetmeliğe (takdirlerine) bırakılmıştır. Yönetmelikle milletvekillerine, SGK aracılığıyla, halkımıza verilenlerle kıyaslanamayacak oranda, onların hayal bile edemeyeceği tedavi yardımları sağlanmıştır.
Son yıllarda yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, üst düzey askeri yetkililer de kapsama dahil edilmiş, onların tedavi giderleri de aynı yöntemle milletvekilleri gibi ödenmeye başlanmıştır.
3- Yukarıda açıklanan ‘kıyakla’ yetinilmemiştir. AKP milletvekillerince; 18.11.2019 tarihinde, 2/2368 Esas sayı ile TBMM’ye verilmiş bir teklifle, milletvekilleri üzerinden tedavi yardımından yararlanacak olan kimselerin TBMM Başkanlık Divanı’nca belirlenmesi istenmiştir.
Bu teklif, muhalefet milletvekillerinin de kayda değer itirazları olmadan, jet hızıyla 5.12.2019 günlü birleşimde, saat 03.00 sularında 233 kabul, 29 ret oyu ile kabul edilerek oyçokluğu ile yasalaşmıştır.
Böylelikle 82.8 milyon vatandaşımızı kapsayan, asgari 70 yıldır yürürlükte olan ve sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişileri belirleyen kadim/yerleşik yasal düzenlemeler milletvekilleri için baypas edilmiş; 14 bin kişi için süper ayrıcalık getirilmiştir. Milletvekillerinin iş kadını eşi, çalışan oğlu, kızı, iş insanı babası-anası için bile TBMM bütçesinden tedavi yardımı verilmesinin önü açılmıştır.
Son söz: Adaletin mülkün (devletin) temeli olduğu unutulmamalıdır. Mahmut ESEN Emekli Mülkiye Başmüfettişi
SUÇLU ÇİKOLATA KAPAĞI MI?
BİR çocuğumuz daha, tam tabiriyle, pisi pisine öldü. Okul kantininden aldığı çikolata tüpünün kapağı nefes borusuna kaçan Mert Yağız kurtulamadı. Suçlu kapak mı? Medyamız hemen okul kantininde böyle şeyler satılması üzerine yoğunlaştı, kantinci ve okul yönetimi suçlandı.
Gerçek suçlu, ilkyardım yapmasını bilmeyen herkes ya da öğretmenlerin ilkyardım bilmesini zorunlu hale getirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı...
Eğer yakınlarda ilkyardım yapmasını bilen birisi olsaydı, ‘Heimlich manevrası’ denilen yöntemle, nefes borusunu tıkayan bu cismin çıkmasını sağlardı ve Mert Yağız şu anda hayatta olurdu.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işyerlerinde her 20 çalışandan en az birinin ilkyardım eğitimi almasını, sınava girerek sertifika almasını şart koşar. Bu sınır, tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışan için bir ilkyardımcı gereği şeklindedir. Bu ilkyardımcıların da belirli aralıklarla güncelleme eğitimi alması da zorunludur. İşyerleri için gereklilik böyle de her sınıftaki 40-50 öğrenciyi kime emanet ediyorsunuz?
Bu yaştaki çocukların çoğu nefes borusuna fındık fıstık da kaçırır. Böyle bir durumda kantin yönetmeliğine aykırı olmadığı için acaba kimi suçlayacaklar?
Soruna doğru çözüm bulmak için öncelikle teşhisi doğru koymak gerekir. Dr. Gündüz TEZMEN
KİTAPLAR
- ÖZGEN Acar ‘Çoban Herkül’ü Yordu’ (Arkadaş), Soner Yalçın ‘Kara Kutu’ (Kırmızı Kedi), Örsan K. Öymen ‘Karanlıkta Yağan Kar’ (Destek), Şebnem Bursalı ‘Yavuz Donat Kitabı-Off The Record’ (Turkuvaz), Erdal Sarızeybek ‘Usta’nın Göremediği Siyasi Tuzak’ (Destek), Feyza Hepçilingirler ‘Bahçedeki Yastık’ (Kırmızı Kedi), Doğan Hasol ‘Mimarlık Cep Sözlüğü’ (Remzi), (3 bin maddeden oluşan sözlükte, açıklamaları desteklemek amacıyla 400’e yakın çizim ve fotoğraf mevcut), Ender Merter ‘Reklamcı Yazar’ (Literatür), ‘Önce Hayal’ (Redhouse Kidz), Emin Karaca ‘İşçi Sınıfı-2 Mart Faşizmi’nde Ne Olmuştu Sana’ (karacaeminkaraca@gmail.com)
‘GEZİCİ BAĞLAMA ATÖLYESİ’
BAĞLAMA virtüözü Erdal Erzincan, “Erzurum’da yaşadığım çocukluğumun hayali” dediği ‘Gezici Bağlama Atölyesi’ fikrini, doğduğu ve büyüdüğü topraklar Erzurum, Erzincan ve Tunceli’de başlattı. Yaşları 8-12 arasında olan 25 öğrenci atölyede verilen nota, bağlama, solfej derslerinden 3 yıl ücretsiz olarak yararlanacaklar. ‘Şelpe’ ustası sanatçı, proje ile doğu ile batı arasındaki fırsat eşitsizliğini sona erdirmek istediklerini söylüyor. Diğer sanatçılara ve sanat dallarına da örnek olur dileriz.
GALA GÖLÜ TURİZME AÇILDI
TRAKYA Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğü’nün yürütücüsü ve Enez Kaymakamlığı’nın ortak olduğu ‘Gala Gölü Milli Parkı tabiat turizmine açılıyor’ isimli proje kapsamında, Gala Gölü Milli Parkı’nın Tuz Tepe mevkisinde bulunan günübirlik kullanım alanında peyzaj çalışması gerçekleştirilerek açılışı il yöneticileri tarafından yapıldı.
Proje kapsamında yapısal imalat olarak 3 seyir terası, 10 kamelya, 53 bank, 8 ateş çukuru, 28 çöp kutusu yapımı gerçekleştirildi. Bitkisel imalat olarak da 3 bin 110 adet kızılcık ve 3 bin 302 adet böğürtlen fidanı dikildi. Konuklara ‘Gala Gölü Kuşları’ kitabı dağıtıldı.