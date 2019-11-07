Milas’ın Ilbıra Dağı Kazdağları mı oluyor?

MİLAS Zeytin Hasat Şenliği’nde sağlık üzerinde konuşma yapan Dr. Ender Saraç’ın bölgede çıkan ‘zultanit taşı’nın önemini anlatırken festival yapılmasını önermesi, protestolara neden oldu. Saraç, zultanit faaliyeti sırasında zeytinliklerin ve orman alanlarının zarar gördüğünü söyleyen bir vatandaşın protestosu üzerine anlatımında geri adım attı.
Bölgede yaşayan gazeteciler çarpıcı yazılar yazdılar.
Tüfekçi’ye göre, Milenyum ve ona bağlı bazı şirketler, Muğla-Aydın arasında Bafa Gölü kıyısında bulunan ve bölgenin akciğerleri durumundaki Ilbıra Dağı’nda zultanit taşı çıkarıyor. Bölge halkı, zeytinlikleri ve orman alanlarını savunmak amacıyla ‘Ilbıra Dağı’nı Koruma Platformu’ (ILKOP) kurdu. ILKOP üyeleri zultanit çıkarmak için ormanların kesilmesi ve bölgeye zararları hakkında savcılığa; patlatılan 100-150 kiloluk dinamitlerin verdiği zararlar konusunda da Bafa Jandarma Karakolu’na suç duyurusunda bulundu. Son olarak da yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuruldu.
ZULTANİT TAŞI
Dr. Enver Saraç’ın şenlikte zultanit taşını överek Milas’ta zultanit festivali yapılmasını önermesi protestolara neden oldu. Ilbıra Dağı’nı Koruma Platformu (ILKOP) Sekreteri Süreyya Gürgün, “O senin övdüğün taş bizim dağımızı, ormanımızı yok ediyor. Yaşamımızı tehdit ediyor” diye bağırdı. Ilbıra Dağı’nı Koruma Platformu (ILKOP) Sekreteri Süreyya Gürgün söz alarak bu taşın nasıl çıkarıldığını ve Ilbıra’ya, orman ve zeytinliklerimize verdiği zararı anlattı ve bir yaşam uzmanının nasıl insan yaşamına zarar veren taşı övdüğünü sordu. Gürgün’ün dinleyiciler tarafından alkışlanması üzerine mikrofon kendisinden geri alındı. ‘Yaşam uzmanı’ Saraç, geri adım atarak kendisinin de çevreci olduğunu ve bu taşın doğaya zarar verilmeden çıkarılması gerektiğini söylemek zorunda kaldı.
Ilbıra’nın Didim-Akbük-Kıyıkışlaçık sınırlarında Bafa’ya dönük yüzünde, Etibank’ın alüminyum boksit madeni içinde çıkan bir yan ürün zultanit taşı... Bu madenin başlangıçta ne olduğu bilinmiyordu, ancak daha sonra değeri anlaşıldı, kıymete bindi. Dünyada sadece Milas’ta çıktığı belirlendi. Bu süreçte Etibank özelleştirilince, maden bir özel şirket tarafından alındı.
Henüz resmi bir çalışma yapılmadı, ancak yörede iddialar büyüdü. Kaçak kazı yapılmaya başlandı. Şirket jandarmaya ihbarda bulundu, soruşturmalar açıldı, gözaltılar oldu.
Bu çok ‘patırtı’ çıkaracak. Saraç’ın bu madenin çıkarılması için çağrı yapması doğru olmadı. Evet, bu taş özelliği olan bir taş, ışığa göre renk değiştiriyor. Ama... Taştan insana sağlık geçer mi?
En önemlisi de Ilbıra Dağı, Kazdağları olmamalı...
TÜYAP OKUR BEKLİYOR
38. ULUSLARARASI İstanbul Kitap Fuarı (TÜYAP) 2 Kasım’dan beri açık... Fuar, 10 Kasım’a kadar kitapseverlere 800’ün üstünde yayınevi ve yüzlerce yazarla buluşma imkânı sağlayacak. Ama sorular öne çıkıyor. Ziyaretçi sayısı bakımından Avrupa’nın en büyük kitap fuarı. Ancak yine de yayınevleri ilk beş günlük katılımcı sayısından memnun değil. 2016 yılında 621 bin kişinin ziyaret ettiği fuar, 2017’de 742 bin 445 ile rekor ziyaretçi sayısına ulaşmış. Geçen sene ise 611 bin 444 kitapsever fuarı ziyaret etmiş. Bu yıl fuara giriş ücretinin 5 TL’den 10 TL’ye çıkarılmış olmasının ziyaretçi sayısını olumsuz etkilemesinden endişelenen yayınevleri de var. Ekonomik sıkıntıların da kitap piyasasını sarstığı söyleniyor.
İleri Yayınları sorumlusu Özgür Erdem ise her şeye rağmen bu sene fuarın katılım rekorunun son hafta sonu kırılacağını düşünüyor. Bu yıl fuarın son günü 10 Kasım’a denk geliyor. Erdem’e göre son yıllarda fuarda en çok öne çıkan kitaplar çocuk ve Atatürk kitapları. Bunlar içerisinde Serap Yeşiltuna’nın ‘Sabiha Gökçen Atatürk’ü anlatıyor’ ile Gökçe Fırat’ın ‘Mustafa Kemal’in Askeri Olmak’ kitapları dikkat çekiyor. Bunların dışında Sabahattin Ali, Kemal Sülker, Yekta Güngör Özden, Türkkaya Ataöv, İlyas Salman, Ergün Poyraz, Hanri Benazus, Mehmet Alkan ve Tacettin Bayır’ın bütün eserleri okuyucularla buluşturuluyor.
TÜYAP OKUR BEKLİYOR
ATİLLA Dorsay ‘50 Unutulmaz Film Daha’ (Remzi), Saygı Öztürk ‘Menzil’ (Doğan), Oktay Akbal ‘Önce Ekmekler Bozuldu’ (Doğan), Sevil Atasoy ‘Çürük Elmalar Masum Mahkumlar’ (Doğan), Behiç Ak ‘Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları’ (Günışığı), Ahmet Çakmak ‘Ben u Sen-Bir Memleket Mekanı’ (İletişim), Polat Özlüoğlu ‘Peri Kızı Af Buyrun’ (Can), Adem Kocamaz ‘Veli’nin Oğlu Orhan’ (Dorlion), Sahrap Soysal ‘Sağlıklı Mutfak Sevince Bayrak’ (Doğan), Bir Meydan Öyküsü: Beyazıt (İş Bankası), Ali Deniz Uslu ‘Martıların Çocukluğu’ (İnkılap), Ata Sözütok ‘Bunun Böyle Olmaması Lazımdı’ (Küsurat), Gözde Aynur Mirza ‘Yeni Dinselleşme Eğilimleri ve Maneviyat Arayışları’ (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi), Süleyman Yağız ‘Komünizm ve Sol Korkusu-Amerika Jusmat Kontrgerilla (Urzevi Yayınevi)
‘VATANDAŞ MUSTAFA’YI KAYBETTİK
Karadeniz’de HES’lere karşı verilen mücadele ile tanınan Mustafa Orhon yaşamını yitirdi. Ömer Şan, “Ülkemizin ilk HES mücadelesinin başladığı Fırtına Vadisi’yle özdeşleşen ‘Vatandaş Mustafa’ 84 yaşında dayanamadı hastalığına... Cenazesi Çamlıhemşin’de toprağa verildi. Yaşama dair ne varsa selam dursun bütün uğurlananlara... Metin Lokumcu’dan, Ali Ulvi, Ayşin Büyüknohutçu ve Hilmiye Teyze’den başlayarak” diyor. Onu, Karadeniz’in başka önemli bir çevrecisi avukat Remzi Kazmaz’ın senaryo yazarı ve yönetmeni olduğu, Fırtına Vadisi’ni anlatan ‘Vatandaş Mustafa’ filmindeki öğretileriyle hiç unutmayacağız.
Milas’ın Ilbıra Dağı Kazdağları mı oluyor?
MİLAS Zeytin Hasat Şenliği’nde sağlık üzerinde konuşma yapan Dr. Ender Saraç’ın bölgede çıkan ‘zultanit taşı’nın önemini anlatırken festival yapılmasını önermesi, protestolara neden oldu. Saraç, zultanit faaliyeti sırasında zeytinliklerin ve orman alanlarının zarar gördüğünü söyleyen bir vatandaşın protestosu üzerine anlatımında geri adım attı.
Bölgede yaşayan gazeteciler çarpıcı yazılar yazdılar.
Tüfekçi’ye göre, Milenyum ve ona bağlı bazı şirketler, Muğla-Aydın arasında Bafa Gölü kıyısında bulunan ve bölgenin akciğerleri durumundaki Ilbıra Dağı’nda zultanit taşı çıkarıyor. Bölge halkı, zeytinlikleri ve orman alanlarını savunmak amacıyla ‘Ilbıra Dağı’nı Koruma Platformu’ (ILKOP) kurdu. ILKOP üyeleri zultanit çıkarmak için ormanların kesilmesi ve bölgeye zararları hakkında savcılığa; patlatılan 100-150 kiloluk dinamitlerin verdiği zararlar konusunda da Bafa Jandarma Karakolu’na suç duyurusunda bulundu. Son olarak da yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuruldu.
ZULTANİT TAŞI
Dr. Enver Saraç’ın şenlikte zultanit taşını överek Milas’ta zultanit festivali yapılmasını önermesi protestolara neden oldu. Ilbıra Dağı’nı Koruma Platformu (ILKOP) Sekreteri Süreyya Gürgün, “O senin övdüğün taş bizim dağımızı, ormanımızı yok ediyor. Yaşamımızı tehdit ediyor” diye bağırdı. Ilbıra Dağı’nı Koruma Platformu (ILKOP) Sekreteri Süreyya Gürgün söz alarak bu taşın nasıl çıkarıldığını ve Ilbıra’ya, orman ve zeytinliklerimize verdiği zararı anlattı ve bir yaşam uzmanının nasıl insan yaşamına zarar veren taşı övdüğünü sordu. Gürgün’ün dinleyiciler tarafından alkışlanması üzerine mikrofon kendisinden geri alındı. ‘Yaşam uzmanı’ Saraç, geri adım atarak kendisinin de çevreci olduğunu ve bu taşın doğaya zarar verilmeden çıkarılması gerektiğini söylemek zorunda kaldı.
Ilbıra’nın Didim-Akbük-Kıyıkışlaçık sınırlarında Bafa’ya dönük yüzünde, Etibank’ın alüminyum boksit madeni içinde çıkan bir yan ürün zultanit taşı... Bu madenin başlangıçta ne olduğu bilinmiyordu, ancak daha sonra değeri anlaşıldı, kıymete bindi. Dünyada sadece Milas’ta çıktığı belirlendi. Bu süreçte Etibank özelleştirilince, maden bir özel şirket tarafından alındı.
Henüz resmi bir çalışma yapılmadı, ancak yörede iddialar büyüdü. Kaçak kazı yapılmaya başlandı. Şirket jandarmaya ihbarda bulundu, soruşturmalar açıldı, gözaltılar oldu.
Bu çok ‘patırtı’ çıkaracak. Saraç’ın bu madenin çıkarılması için çağrı yapması doğru olmadı. Evet, bu taş özelliği olan bir taş, ışığa göre renk değiştiriyor. Ama... Taştan insana sağlık geçer mi?
En önemlisi de Ilbıra Dağı, Kazdağları olmamalı...
TÜYAP OKUR BEKLİYOR
38. ULUSLARARASI İstanbul Kitap Fuarı (TÜYAP) 2 Kasım’dan beri açık... Fuar, 10 Kasım’a kadar kitapseverlere 800’ün üstünde yayınevi ve yüzlerce yazarla buluşma imkânı sağlayacak. Ama sorular öne çıkıyor. Ziyaretçi sayısı bakımından Avrupa’nın en büyük kitap fuarı. Ancak yine de yayınevleri ilk beş günlük katılımcı sayısından memnun değil. 2016 yılında 621 bin kişinin ziyaret ettiği fuar, 2017’de 742 bin 445 ile rekor ziyaretçi sayısına ulaşmış. Geçen sene ise 611 bin 444 kitapsever fuarı ziyaret etmiş. Bu yıl fuara giriş ücretinin 5 TL’den 10 TL’ye çıkarılmış olmasının ziyaretçi sayısını olumsuz etkilemesinden endişelenen yayınevleri de var. Ekonomik sıkıntıların da kitap piyasasını sarstığı söyleniyor.
İleri Yayınları sorumlusu Özgür Erdem ise her şeye rağmen bu sene fuarın katılım rekorunun son hafta sonu kırılacağını düşünüyor. Bu yıl fuarın son günü 10 Kasım’a denk geliyor. Erdem’e göre son yıllarda fuarda en çok öne çıkan kitaplar çocuk ve Atatürk kitapları. Bunlar içerisinde Serap Yeşiltuna’nın ‘Sabiha Gökçen Atatürk’ü anlatıyor’ ile Gökçe Fırat’ın ‘Mustafa Kemal’in Askeri Olmak’ kitapları dikkat çekiyor. Bunların dışında Sabahattin Ali, Kemal Sülker, Yekta Güngör Özden, Türkkaya Ataöv, İlyas Salman, Ergün Poyraz, Hanri Benazus, Mehmet Alkan ve Tacettin Bayır’ın bütün eserleri okuyucularla buluşturuluyor.
TÜYAP OKUR BEKLİYOR
ATİLLA Dorsay ‘50 Unutulmaz Film Daha’ (Remzi), Saygı Öztürk ‘Menzil’ (Doğan), Oktay Akbal ‘Önce Ekmekler Bozuldu’ (Doğan), Sevil Atasoy ‘Çürük Elmalar Masum Mahkumlar’ (Doğan), Behiç Ak ‘Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları’ (Günışığı), Ahmet Çakmak ‘Ben u Sen-Bir Memleket Mekanı’ (İletişim), Polat Özlüoğlu ‘Peri Kızı Af Buyrun’ (Can), Adem Kocamaz ‘Veli’nin Oğlu Orhan’ (Dorlion), Sahrap Soysal ‘Sağlıklı Mutfak Sevince Bayrak’ (Doğan), Bir Meydan Öyküsü: Beyazıt (İş Bankası), Ali Deniz Uslu ‘Martıların Çocukluğu’ (İnkılap), Ata Sözütok ‘Bunun Böyle Olmaması Lazımdı’ (Küsurat), Gözde Aynur Mirza ‘Yeni Dinselleşme Eğilimleri ve Maneviyat Arayışları’ (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi), Süleyman Yağız ‘Komünizm ve Sol Korkusu-Amerika Jusmat Kontrgerilla (Urzevi Yayınevi)
‘VATANDAŞ MUSTAFA’YI KAYBETTİK
Karadeniz’de HES’lere karşı verilen mücadele ile tanınan Mustafa Orhon yaşamını yitirdi. Ömer Şan, “Ülkemizin ilk HES mücadelesinin başladığı Fırtına Vadisi’yle özdeşleşen ‘Vatandaş Mustafa’ 84 yaşında dayanamadı hastalığına... Cenazesi Çamlıhemşin’de toprağa verildi. Yaşama dair ne varsa selam dursun bütün uğurlananlara... Metin Lokumcu’dan, Ali Ulvi, Ayşin Büyüknohutçu ve Hilmiye Teyze’den başlayarak” diyor. Onu, Karadeniz’in başka önemli bir çevrecisi avukat Remzi Kazmaz’ın senaryo yazarı ve yönetmeni olduğu, Fırtına Vadisi’ni anlatan ‘Vatandaş Mustafa’ filmindeki öğretileriyle hiç unutmayacağız.