‘Kastamonu’ çıkışta... Dünyaya açılan kadın ufku, senfoni konseri ile taçlandırıldı

10 Aralık 1919 tarihinde Kastamonu’da 3 bin kadının katılımı ile Anadolu işgalini protesto etmek üzere gerçekleştirilen ve ülkemizin ilk kadın mitingi olması nedeniyle simgesel değere sahip olan ‘Kastamonu Kadın Mitingi’nin 100. yıldönümü, Cemal Reşit Rey’de düzenlenen görkemli bir gala gecesi ile kutlandı.
Kastamonu’nun doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak ilin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir sivil girişim olan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) etkinliğinde kültür, sanat ve iş hayatından isimlerin yanı sıra Kastamonulu iş insanları, diplomat ve siyasetçiler de katıldı. Pelin Batu’nun sunduğu gecede, mitingin onuruna besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı’ya sipariş edilen ve Orkestra İstanbul’un icra ettiği ‘Ilgaz’dan, Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku’ adlı senfonik eserin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Prömiyeri, Nemeth Quartet’in solistliğini üstlendiği konser ve ‘Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı’ türküsünün senfonik icrası izledi. Gecede Selçuk Metin’in yönetmenliğini yaptığı ve Tilbe Saran’ın seslendirdiği özel filmin de ilk gösterimi yapıldı.
Belediye başkanvekili İsmail Hakkı Özcebeci ve CHP milletvekili Akif Hamzaçebi’nin konuşmalarının ardından, Türkiye’nin ilk kadın mitinginin 100. yılına özel ‘Saygı Ödülü’ de takdim edildi. 100 yıl önce mitingi düzenleyen komitede yer alan Hafız Selman İzbeli’nin gelini Sabiha İzbeli adına oğlu Serdar İzbeli saygı ödülünü aldı.
DMKİ Başkanı Dr. Atıf Uğurlu, “Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi olarak Kastamonu’ya evrensel gerçek değerini yeniden kazandırmak üzere çalışıyoruz. 100 yıl önceki kadın mitingini böylesi anlamlı bir gece ile taçlandırmaktan gurur duyuyoruz. İnisiyatifimizin Kastamonu’ya ulusal ve uluslararası alanda değer katacak projeleri devam edecek” dedi.
Proje sözcüsü Zeynep Esen’in şu sözleri anlamlıydı: “Atamızın çok sevdiğimiz bir sözünü burada anmak isterim: ‘Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi zafere ve kurtuluşa götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim’ diyemez. Biz de bu sözlerden ilhamla yola çıktık. Önümüzdeki dönemde de Batı Karadenizli kadınların sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunacak bir kadın enstitüsünü de içeren çeşitli yerel projeler ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. ‘Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku’nu yıllara yayarak genişletmek, en büyük arzumuz.”
Kastamonuluların çıkışlarını dikkatle izlemek gerekiyor.
GÜNÜN SÖZÜ: “ADALET için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir.” Hz. Ali
GAZETECİ GÖZÜYLE 50 MADDEDE GÖBEKLİTEPE
GÖBEKLİTEPE’ye çok yakın bir coğrafyada, Şanlıurfa-Siverek’te doğan gazeteci Doğan Satmış, önemli bir araştırmacı gazetecilik örneği sergileyerek ‘50 Maddede Göbeklitepe’ (Karakarga) adıyla bir kitap yayımladı. Satmış bu kitabını, ömrünün neredeyse tamamını Türkiye’deki arkeolojik kazılara harcayan ve genç yaşta kaybettiğimiz Alman arkeolog Prof. Klaus Schmidt’e ithaf etmiş.
Kitap, Göbeklitepe gibi bir arkeolojik hazineyi Prof. Schmidt’in nasıl keşfettiği ile başlıyor. Sonra da Göbeklitepe ile ilgili akla gelebilecek hemen hemen her konuda sorulara bilimsel cevaplar aranıyor: Göbeklitepe en eski mabet miydi? İnsanlığın doğduğu yer burası mıydı? İlk alfabe burada mı yazıldı? Dünyanın öteki anıt yapılarından niçin daha önemli? Dikilitaşlar uzaylıları yansıtıyor olabilir mi? İlluminati ile ilgisi var mı?
Göbeklitepe ile ilgili çok sayıda kitap var. Ancak bunların bir bölümü çok bilimsel, bazıları ise uçuk komplo teorileriyle dolu. Batılı bazı yazarlar ise Göbeklitepe’yi bir ‘kurgu malzemesi’ ve bir ‘hayal âlemi’ olarak kullandılar.
Oysa çok önemli bilim insanları Göbeklitepe’yi “yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri, insan aklının anlamakta zorlanacağı kadar olağanüstü bir yer” diye niteliyorlar.
Bu açıdan bakınca Doğan Satmış’ın iki yıllık çalışmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kitabın bir gazetecinin elinden çıkması da okunmasını kolaylaştırıyor.
Doğan Satmış, bu kitabı neden yazdığı sorusuna ise şu yanıtı veriyor:
“Bence bize Göbeklitepe’yi kazandıran Prof. Klaus Schmidt’e bir vefa borcumuz vardı. Bu kitapla hakkını biraz verebildiysek ve kendisini unutmadığımızı gösterdiysek ne mutlu bize.”
MESAJ PANOSU
- ŞU güzel şehri fethedip bizim insanlarımıza kazandıran Fatih Sultan Mehmet, bugün ayağa kalksa, dirilse, “Sen ne yapıyorsun” der, Hepimize hesap sorar. O hattaki tüm mülkiyetleri araştırıyoruz, nasıl bir mülk hareketi oluşmuş bakıyoruz, kim almış diye. -Ekrem İMAMOĞLU
- ÇORUM, Yozgat, Niğde-Bor, Turhal, Ilgın, Kırşehir... Altı büyük şeker fabrikası, artı tank palet fabrikasının satıldığı fiyata Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini aldılar. İstenseydi, Doğa Koleji ve tank palet fabrikası, intihar eden vatandaşlarımız kurtarılamaz mıydı? -Ayla ÇOKBUDAK
BİLİYOR MUSUNUZ
- CHP’nin hafta sonu yapılacak Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçe kongrelerinin genel başkan yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı ve Muharrem Erkek imzalı genelgeyle iptal edildiğini....
- ESKİ Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın beyin kanamasından vefat eden eşi öğretmen Ayfer Çapan’ın Yenikent Esenyurt Muhammediye Camisi’nde dün kılınan öğle namazından sonra Örnek Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildiğini; cenazeye katılan kalabalık siyasi gruplar arasında son seçimde AKP’den aday gösterilmeyen eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun da bulunmasının dikkat çektiğini...
‘Kastamonu’ çıkışta... Dünyaya açılan kadın ufku, senfoni konseri ile taçlandırıldı
10 Aralık 1919 tarihinde Kastamonu’da 3 bin kadının katılımı ile Anadolu işgalini protesto etmek üzere gerçekleştirilen ve ülkemizin ilk kadın mitingi olması nedeniyle simgesel değere sahip olan ‘Kastamonu Kadın Mitingi’nin 100. yıldönümü, Cemal Reşit Rey’de düzenlenen görkemli bir gala gecesi ile kutlandı.
Kastamonu’nun doğal, kültürel ve tarihsel mirasına sahip çıkarak ilin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir sivil girişim olan Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) etkinliğinde kültür, sanat ve iş hayatından isimlerin yanı sıra Kastamonulu iş insanları, diplomat ve siyasetçiler de katıldı. Pelin Batu’nun sunduğu gecede, mitingin onuruna besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı’ya sipariş edilen ve Orkestra İstanbul’un icra ettiği ‘Ilgaz’dan, Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku’ adlı senfonik eserin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Prömiyeri, Nemeth Quartet’in solistliğini üstlendiği konser ve ‘Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı’ türküsünün senfonik icrası izledi. Gecede Selçuk Metin’in yönetmenliğini yaptığı ve Tilbe Saran’ın seslendirdiği özel filmin de ilk gösterimi yapıldı.
Belediye başkanvekili İsmail Hakkı Özcebeci ve CHP milletvekili Akif Hamzaçebi’nin konuşmalarının ardından, Türkiye’nin ilk kadın mitinginin 100. yılına özel ‘Saygı Ödülü’ de takdim edildi. 100 yıl önce mitingi düzenleyen komitede yer alan Hafız Selman İzbeli’nin gelini Sabiha İzbeli adına oğlu Serdar İzbeli saygı ödülünü aldı.
DMKİ Başkanı Dr. Atıf Uğurlu, “Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi olarak Kastamonu’ya evrensel gerçek değerini yeniden kazandırmak üzere çalışıyoruz. 100 yıl önceki kadın mitingini böylesi anlamlı bir gece ile taçlandırmaktan gurur duyuyoruz. İnisiyatifimizin Kastamonu’ya ulusal ve uluslararası alanda değer katacak projeleri devam edecek” dedi.
Proje sözcüsü Zeynep Esen’in şu sözleri anlamlıydı: “Atamızın çok sevdiğimiz bir sözünü burada anmak isterim: ‘Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi zafere ve kurtuluşa götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim’ diyemez. Biz de bu sözlerden ilhamla yola çıktık. Önümüzdeki dönemde de Batı Karadenizli kadınların sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunacak bir kadın enstitüsünü de içeren çeşitli yerel projeler ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. ‘Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku’nu yıllara yayarak genişletmek, en büyük arzumuz.”
Kastamonuluların çıkışlarını dikkatle izlemek gerekiyor.
GÜNÜN SÖZÜ: “ADALET için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir.” Hz. Ali
GAZETECİ GÖZÜYLE 50 MADDEDE GÖBEKLİTEPE
GÖBEKLİTEPE’ye çok yakın bir coğrafyada, Şanlıurfa-Siverek’te doğan gazeteci Doğan Satmış, önemli bir araştırmacı gazetecilik örneği sergileyerek ‘50 Maddede Göbeklitepe’ (Karakarga) adıyla bir kitap yayımladı. Satmış bu kitabını, ömrünün neredeyse tamamını Türkiye’deki arkeolojik kazılara harcayan ve genç yaşta kaybettiğimiz Alman arkeolog Prof. Klaus Schmidt’e ithaf etmiş.
Kitap, Göbeklitepe gibi bir arkeolojik hazineyi Prof. Schmidt’in nasıl keşfettiği ile başlıyor. Sonra da Göbeklitepe ile ilgili akla gelebilecek hemen hemen her konuda sorulara bilimsel cevaplar aranıyor: Göbeklitepe en eski mabet miydi? İnsanlığın doğduğu yer burası mıydı? İlk alfabe burada mı yazıldı? Dünyanın öteki anıt yapılarından niçin daha önemli? Dikilitaşlar uzaylıları yansıtıyor olabilir mi? İlluminati ile ilgisi var mı?
Göbeklitepe ile ilgili çok sayıda kitap var. Ancak bunların bir bölümü çok bilimsel, bazıları ise uçuk komplo teorileriyle dolu. Batılı bazı yazarlar ise Göbeklitepe’yi bir ‘kurgu malzemesi’ ve bir ‘hayal âlemi’ olarak kullandılar.
Oysa çok önemli bilim insanları Göbeklitepe’yi “yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri, insan aklının anlamakta zorlanacağı kadar olağanüstü bir yer” diye niteliyorlar.
Bu açıdan bakınca Doğan Satmış’ın iki yıllık çalışmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kitabın bir gazetecinin elinden çıkması da okunmasını kolaylaştırıyor.
Doğan Satmış, bu kitabı neden yazdığı sorusuna ise şu yanıtı veriyor:
“Bence bize Göbeklitepe’yi kazandıran Prof. Klaus Schmidt’e bir vefa borcumuz vardı. Bu kitapla hakkını biraz verebildiysek ve kendisini unutmadığımızı gösterdiysek ne mutlu bize.”
MESAJ PANOSU
- ŞU güzel şehri fethedip bizim insanlarımıza kazandıran Fatih Sultan Mehmet, bugün ayağa kalksa, dirilse, “Sen ne yapıyorsun” der, Hepimize hesap sorar. O hattaki tüm mülkiyetleri araştırıyoruz, nasıl bir mülk hareketi oluşmuş bakıyoruz, kim almış diye. -Ekrem İMAMOĞLU
- ÇORUM, Yozgat, Niğde-Bor, Turhal, Ilgın, Kırşehir... Altı büyük şeker fabrikası, artı tank palet fabrikasının satıldığı fiyata Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini aldılar. İstenseydi, Doğa Koleji ve tank palet fabrikası, intihar eden vatandaşlarımız kurtarılamaz mıydı? -Ayla ÇOKBUDAK
BİLİYOR MUSUNUZ
- CHP’nin hafta sonu yapılacak Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçe kongrelerinin genel başkan yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı ve Muharrem Erkek imzalı genelgeyle iptal edildiğini....
- ESKİ Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın beyin kanamasından vefat eden eşi öğretmen Ayfer Çapan’ın Yenikent Esenyurt Muhammediye Camisi’nde dün kılınan öğle namazından sonra Örnek Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildiğini; cenazeye katılan kalabalık siyasi gruplar arasında son seçimde AKP’den aday gösterilmeyen eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu’nun da bulunmasının dikkat çektiğini...