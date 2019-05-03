İstanbul’da göçükler neden oluyor

HAFRİYAT hafriyat dökümleriyle doğal yapısı değiştirilen arazilerde zemin kaymasına bağlı olarak istinat duvarı, yol ve bina gibi yapılarda sık sık çökmeler yaşanıyor. Bunun son örneği Esenyurt’ta yaşandı, yol çöktü.
Bugün çökme yaşanan yerler yıllar önce gelişigüzel hafriyat dökülen yerlerdi.
İstanbul’da 6 yıl süreyle Orman Bölge Müdürlüğü yapan Faruk Çebi yaşanmaya başlanan bu vahameti defalarca gündeme getirmişti. Ne yazık ki, hafriyat rantının yüksek cazibesinden dolayı yazdıklarımıza yetkililer tarafından sürekli kulak tıkanmıştı.
Bunların incelenmesi gerekiyor.
Ramazan'da susamayı azaltacak 'su' formülü
FİTOTERAPİ Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, yaklaşan Ramazan öncesi oruç tutacaklara bu süreci en rahat geçirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Ramazanda yaklaşık 17 saat oruç tutulacağını anımsatan Buyrukçu susamayı azaltacak su formülünü şöyle açıkladı:
“1 litre su içerisine 6-8 adet karanfil, 1 kabuk tarçın, 1 orta boy zerdeçal kökü, 1 limon dilimlenerek atılır ve 12 saat beklenir. İftar ile birlikte içine 2 çorba kaşığı sirke konularak tüketilmeye başlanır. Özellikle sahurda tüketilmesi etkisini daha da arttırır. Eğer su içemiyorsanız, su oranı yüksek meyve ve sebzeler yiyerek
de susuzluğunuzu giderebilir, su dengenizi sağlayabilirsiniz.
Örneğin kerevizin yüzde 95’i, brokolinin yüzde 91’i, dolmalık biberin yüzde 92’si, greyfurtun yüzde 91’i, karpuzun yüzde 92’si, domatesin yüzde 94’ü su...”
Ay ve yıldız nereye bakar
AY ve yıldız bir arada iken Ay’ın açık ağzı aşağıya bakmaz... Bu kural Ankara’nın önceki belediyelerince tersine uygulanmıştır. Ankara’da kullanılmakta olan ‘Ankara amblemi’nde, yere bakan Ay, aynı zamanda cami kubbesi olarak kullanılmakta. Cami kubbesinde ise Ay-yıldızın yönü semaya doğrudur. Ankara, bu amblemden kurtulacak mı?
Metin ALTAY
İnebolu UNESCO’yu bekliyor
KASTAMONU’nun İnebolu ilçesini yazmaya doyamıyor insan. Kurtuluş Savaşı’ndaki destancı mücadelesi, 1918 yılı sonlarında Anadolu’nun hem karadan hem denizden işgal kuvvetlerin kuşatması ve saldırısıyla karşı karşıya kalması... TBMM’den beyaz şeritli ‘İstiklal Madalyası’ ile ödüllendirilmesi, Mustafa Kemal’in İnebolu Türk Ocağı’nda tarihi ‘Şapka ve Kıyafet Devrimi’nin ilk nutkunu söylemesi ve “Bu serpuşun ismine şapka denir” dediği konuşması, 1881 yılında Osmanlı’nın en eski altı ticaret odasından birine sahip olması... Bugün tarihi ve kültürel özellikleri ile birçok anıyı bünyesinde taşıyor. Silah mühimmatını taşıyan ‘İnebolu kayıkları’ (denk kayığı), ecdat yadigârı ‘heyamola’... Ve İnebolu’dan Ankara’ya uzanan zorlu ‘İstiklal Yolu’...
İnebolu’nun kendine özgü tarzıyla çoğu zaman aşı boyalı ve ahşap kaplama evleri Koruma Kurulu’nun dışında UNESCO’nun da ilgisini bekliyor. Türkiye’de bu tür 350 yapısı olan başka bir kent var mıdır?
(Türkiye’nin en uzun üçüncü treeking parkı.)
9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahraman Günü etkinliklerini unutmayınız.
İnebolu ilgi ve özen bekliyor.
Biliyor musunuz Dr. Duygu’nun başarısı
İZMİR Özel Kent Hastanesi hekimlerinden Dr. Onur Duygu’nun “Ülkemizde Tıp Bilimi alanında yüz güldürücü gelişmelere örnek olması için Kanada’da yayınlanan ve tıptaki son gelişmeleri paylaşan CPQ MEDICINE tıp dergisinin yayın kuruluna ve ekim ayında Roma’da yapılacak Diyabet ve Metabolizma Konferansı’nın düzenleme kuruluna seçildim; toplantının açılış konuşmasını ben yapacağım, ayrıca Londra’da yayınlanan Solunum Araştırmaları dergisinin yayın kurulu üyeliğiyle onurlandırıldım” diye açıklama yaptığını...
OSMANTAN Erkır’ın ‘Nâzım Hikmet’ten Mesud Cemil’e, Bursa Cezaevinden Bir Mektubun Hikâyesi’ni taş plak kayıtlarından şarkılar eşliğinde anlatacağı söyleşinin 4 Mayıs Cumartesi 16.00’da Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
E. BÜYÜKELÇİ Ender Arat’ın ‘Türklere Güvendiler-Yahudiler’ kitabını anlatımlı gösteriminin 5 Mayıs Pazar 15.00’te Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te yapılacağını...
Özel statülü üyelik
TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in “Dış politikayı çeşitlendirmemiz lazım” başlıklı yazısından: “Türkiye, AB ile ilişkilerini tekrar geliştirme gereği duyuyor, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “AB stratejik hedefimizdir” diyor. Ancak stratejik hedef gerçekleşmedi. AB ülkelerinde Türkiye’yi tam üye olarak kabul etmek isteyen ülkeler var. Buna karşılık İngiltere’nin boşaltacağı özel statülü üyelik Türkiye için ilginç olabilir.”
Dış politikayı çeşitlendirmemiz lazım
TÜRKİYE, ABD ve Rusya eksenine sıkıştı. ABD, Türkiye’ye karşı her türlü düşmanlığı yaparken Rusya’da da aniden büyük bir dost bulduk. Uçak düşürme olayında köprüleri attığımız Rusya’yla şimdi enerjide, doğalgazda sıkı çalışmalar içindeyiz. S400’ü tercih ediyoruz. Bu konuda da ABD ciddi bir şekilde Türkiye’yi cezalandırmak istiyor.
Türkiye’nin etken olduğu alanlar var. Türkiye hala balkanlarda birçok dost ülkeye sahip. Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek yeni dost olarak Sırbistan, Karadağ, Türkiye’nin dost ülkeleri arasında görünüyor.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizde düzelme devam ediyor. Yalnız Azerbaycan’ı kardeş ülke olarak görmüyoruz. Bunun yanında Özbekistan ilişkileri düzeldi. Kazakistan ve Kırgızistan’da da sıcak ilişkileri görüyoruz. Türkiye’de çalışan Türkmen sayısı artıyor. Türkmenistan’da Türkiye yeni bir Almanya havasına girmiş bulunuyor.
Turizm açısından Çin, Hindistan, Malezya ve Endonezyalı turistlerin Kapadokya’ya yoğun bir şekle geldiğini görürken, Suriye ve Irak’ta, Türkiye’de çok ciddi bir şekilde izleniyor ve Irak’ta Dışişleri Bakanının son gezisinden sonra Türkiye’nin etkenliğinin arttığını görüyoruz. İran ile ilişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor.
AB İLE YENİ DÖNEM
Bunların dışında Türkiye, AB ile ilişkilerini tekrar geliştirme gereğini duyuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “AB stratejik hedefimizdir” açıklamasını yaptı. Stratejik hedef gerçekleşmeli. Tam üyeliği ne Türkiye düşünüyor, ne de AB ülkelerinde Türkiye’yi tam üye olarak kabul etmek isteyen ülkeler var.
İNGİLİZ MODELİ
Buna karşılık İngiltere’nin boşaltacağı özel statülü üyelik Türkiye için ilginç olabilir. İngiltere her zaman özel statülü bir üyeydi. AB’nin Schengen politikasına karışmadı. Para birliğine girmedi. Bütçeye verdiği paralar ve aldığı paralar ile ayrı bir statüsü oldu. Türkiye için önümüzdeki dönemde eski İngiltere modeli tartışılmalı ve biran evvel uygulanmaya konulmalı. Bu konuda adımlar atmak Türkiye’ye düşüyor. Almanya’dan bu konuda olumlu yaklaşımlar var.
Prof.Dr. Faruk ŞEN
İstanbul’da göçükler neden oluyor
HAFRİYAT hafriyat dökümleriyle doğal yapısı değiştirilen arazilerde zemin kaymasına bağlı olarak istinat duvarı, yol ve bina gibi yapılarda sık sık çökmeler yaşanıyor. Bunun son örneği Esenyurt’ta yaşandı, yol çöktü.
Bugün çökme yaşanan yerler yıllar önce gelişigüzel hafriyat dökülen yerlerdi.
İstanbul’da 6 yıl süreyle Orman Bölge Müdürlüğü yapan Faruk Çebi yaşanmaya başlanan bu vahameti defalarca gündeme getirmişti. Ne yazık ki, hafriyat rantının yüksek cazibesinden dolayı yazdıklarımıza yetkililer tarafından sürekli kulak tıkanmıştı.
Bunların incelenmesi gerekiyor.
Ramazan'da susamayı azaltacak 'su' formülü
FİTOTERAPİ Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, yaklaşan Ramazan öncesi oruç tutacaklara bu süreci en rahat geçirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Ramazanda yaklaşık 17 saat oruç tutulacağını anımsatan Buyrukçu susamayı azaltacak su formülünü şöyle açıkladı:
“1 litre su içerisine 6-8 adet karanfil, 1 kabuk tarçın, 1 orta boy zerdeçal kökü, 1 limon dilimlenerek atılır ve 12 saat beklenir. İftar ile birlikte içine 2 çorba kaşığı sirke konularak tüketilmeye başlanır. Özellikle sahurda tüketilmesi etkisini daha da arttırır. Eğer su içemiyorsanız, su oranı yüksek meyve ve sebzeler yiyerek
de susuzluğunuzu giderebilir, su dengenizi sağlayabilirsiniz.
Örneğin kerevizin yüzde 95’i, brokolinin yüzde 91’i, dolmalık biberin yüzde 92’si, greyfurtun yüzde 91’i, karpuzun yüzde 92’si, domatesin yüzde 94’ü su...”
Ay ve yıldız nereye bakar
AY ve yıldız bir arada iken Ay’ın açık ağzı aşağıya bakmaz... Bu kural Ankara’nın önceki belediyelerince tersine uygulanmıştır. Ankara’da kullanılmakta olan ‘Ankara amblemi’nde, yere bakan Ay, aynı zamanda cami kubbesi olarak kullanılmakta. Cami kubbesinde ise Ay-yıldızın yönü semaya doğrudur. Ankara, bu amblemden kurtulacak mı?
Metin ALTAY
İnebolu UNESCO’yu bekliyor
KASTAMONU’nun İnebolu ilçesini yazmaya doyamıyor insan. Kurtuluş Savaşı’ndaki destancı mücadelesi, 1918 yılı sonlarında Anadolu’nun hem karadan hem denizden işgal kuvvetlerin kuşatması ve saldırısıyla karşı karşıya kalması... TBMM’den beyaz şeritli ‘İstiklal Madalyası’ ile ödüllendirilmesi, Mustafa Kemal’in İnebolu Türk Ocağı’nda tarihi ‘Şapka ve Kıyafet Devrimi’nin ilk nutkunu söylemesi ve “Bu serpuşun ismine şapka denir” dediği konuşması, 1881 yılında Osmanlı’nın en eski altı ticaret odasından birine sahip olması... Bugün tarihi ve kültürel özellikleri ile birçok anıyı bünyesinde taşıyor. Silah mühimmatını taşıyan ‘İnebolu kayıkları’ (denk kayığı), ecdat yadigârı ‘heyamola’... Ve İnebolu’dan Ankara’ya uzanan zorlu ‘İstiklal Yolu’...
İnebolu’nun kendine özgü tarzıyla çoğu zaman aşı boyalı ve ahşap kaplama evleri Koruma Kurulu’nun dışında UNESCO’nun da ilgisini bekliyor. Türkiye’de bu tür 350 yapısı olan başka bir kent var mıdır?
(Türkiye’nin en uzun üçüncü treeking parkı.)
9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahraman Günü etkinliklerini unutmayınız.
İnebolu ilgi ve özen bekliyor.
Biliyor musunuz Dr. Duygu’nun başarısı
İZMİR Özel Kent Hastanesi hekimlerinden Dr. Onur Duygu’nun “Ülkemizde Tıp Bilimi alanında yüz güldürücü gelişmelere örnek olması için Kanada’da yayınlanan ve tıptaki son gelişmeleri paylaşan CPQ MEDICINE tıp dergisinin yayın kuruluna ve ekim ayında Roma’da yapılacak Diyabet ve Metabolizma Konferansı’nın düzenleme kuruluna seçildim; toplantının açılış konuşmasını ben yapacağım, ayrıca Londra’da yayınlanan Solunum Araştırmaları dergisinin yayın kurulu üyeliğiyle onurlandırıldım” diye açıklama yaptığını...
OSMANTAN Erkır’ın ‘Nâzım Hikmet’ten Mesud Cemil’e, Bursa Cezaevinden Bir Mektubun Hikâyesi’ni taş plak kayıtlarından şarkılar eşliğinde anlatacağı söyleşinin 4 Mayıs Cumartesi 16.00’da Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
E. BÜYÜKELÇİ Ender Arat’ın ‘Türklere Güvendiler-Yahudiler’ kitabını anlatımlı gösteriminin 5 Mayıs Pazar 15.00’te Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te yapılacağını...
Özel statülü üyelik
TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in “Dış politikayı çeşitlendirmemiz lazım” başlıklı yazısından: “Türkiye, AB ile ilişkilerini tekrar geliştirme gereği duyuyor, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “AB stratejik hedefimizdir” diyor. Ancak stratejik hedef gerçekleşmedi. AB ülkelerinde Türkiye’yi tam üye olarak kabul etmek isteyen ülkeler var. Buna karşılık İngiltere’nin boşaltacağı özel statülü üyelik Türkiye için ilginç olabilir.”
Dış politikayı çeşitlendirmemiz lazım
TÜRKİYE, ABD ve Rusya eksenine sıkıştı. ABD, Türkiye’ye karşı her türlü düşmanlığı yaparken Rusya’da da aniden büyük bir dost bulduk. Uçak düşürme olayında köprüleri attığımız Rusya’yla şimdi enerjide, doğalgazda sıkı çalışmalar içindeyiz. S400’ü tercih ediyoruz. Bu konuda da ABD ciddi bir şekilde Türkiye’yi cezalandırmak istiyor.
Türkiye’nin etken olduğu alanlar var. Türkiye hala balkanlarda birçok dost ülkeye sahip. Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek yeni dost olarak Sırbistan, Karadağ, Türkiye’nin dost ülkeleri arasında görünüyor.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizde düzelme devam ediyor. Yalnız Azerbaycan’ı kardeş ülke olarak görmüyoruz. Bunun yanında Özbekistan ilişkileri düzeldi. Kazakistan ve Kırgızistan’da da sıcak ilişkileri görüyoruz. Türkiye’de çalışan Türkmen sayısı artıyor. Türkmenistan’da Türkiye yeni bir Almanya havasına girmiş bulunuyor.
Turizm açısından Çin, Hindistan, Malezya ve Endonezyalı turistlerin Kapadokya’ya yoğun bir şekle geldiğini görürken, Suriye ve Irak’ta, Türkiye’de çok ciddi bir şekilde izleniyor ve Irak’ta Dışişleri Bakanının son gezisinden sonra Türkiye’nin etkenliğinin arttığını görüyoruz. İran ile ilişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor.
AB İLE YENİ DÖNEM
Bunların dışında Türkiye, AB ile ilişkilerini tekrar geliştirme gereğini duyuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “AB stratejik hedefimizdir” açıklamasını yaptı. Stratejik hedef gerçekleşmeli. Tam üyeliği ne Türkiye düşünüyor, ne de AB ülkelerinde Türkiye’yi tam üye olarak kabul etmek isteyen ülkeler var.
İNGİLİZ MODELİ
Buna karşılık İngiltere’nin boşaltacağı özel statülü üyelik Türkiye için ilginç olabilir. İngiltere her zaman özel statülü bir üyeydi. AB’nin Schengen politikasına karışmadı. Para birliğine girmedi. Bütçeye verdiği paralar ve aldığı paralar ile ayrı bir statüsü oldu. Türkiye için önümüzdeki dönemde eski İngiltere modeli tartışılmalı ve biran evvel uygulanmaya konulmalı. Bu konuda adımlar atmak Türkiye’ye düşüyor. Almanya’dan bu konuda olumlu yaklaşımlar var.
Prof.Dr. Faruk ŞEN