Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Yalçın BAYER>İrade gösterilmeyince kendir ekimi olmuyor
"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Yalçın Bayer

ybayer@hurriyet.com.tr

İrade gösterilmeyince kendir ekimi olmuyor

18 Temmuz 2019

Kendir-kenevir ekimi ve tohumu ile sapından neler yapıldığı konusunda çok şey yazdık. ASAM-Kendir Enstitüsü’nün kurucusu Yalçın Koçak’ın koşuşturmaları, enstitü başkanı Erdem Ulaş’ın yazdığı kitap ve söyleşileri ne sonuç verecek merak ediyoruz? ABD 1974’ten beri kenevir bitkisinin kanseri tedavi ettiğini ortaya koyarken, endüstriyel kenevir konusunda inanılmaz gelişmeler meydana gelirken, bizde bürokraside bir direnç olduğu dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki uyarıları Tarım Bakanlığı’nda yerini bulmuyor. Erdoğan “Yok olma noktasına gelen milli ve yerli tohumumuzu tekrar ekelim” diyor. İzin verilen 19 ilde bir gayret var ama çok yetersiz... Bizim çiftçimiz önce komşu tarlaya bakıyor, para varsa ekiyor. Bakanlık, Tarım Araştırma Müdürlükleri’nin ‘yılda 50 ton kenevir tohumu üretme’ iddiası gerçekleşmeyecek gibi... Bu sonbaharda ne kadar kendir sapı üretilecek acaba?

Kendirin ‘anayurdu’ sayılan Kastamonu da yıllar önceki üretim kapasitesinin çok uzağında. Bunları çiftçilerin yakınmalarından da dinledik.

DEVLET  İRADESİ GEREK

Yılda 6 milyon dolarlık kuşyemi ihracatı yapan Baykal Güner; Erdoğan, Oktay, Pakdemirli ve Pekcan’a mektuplar yazıyor.

“Kendir tohumunun ithalinde 85 derecede 15 saat ısıl işlem yapılarak yüzde 5 çimlenir, yüzde 95 ölü tane oluşur raporu ile ithaline, üretimine, ihracatına imkân verilmiyor. Tarım Bakanlığı’nın bu uygulaması dünyada örneği olmayan bir uygulamadır. Yüzde 5 çimlenmeyi tutturma imkânı yoktur. 26 bin kg endüstriyel kenevir tohumumuz THC yüzde 0.03 belgeli Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü özel antredepoda bekletilmektedir. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı diyen Cumhurbaşkanımız çok haklı. İçerde bunları biz biliyoruz.”

Gümrüğe getirilen ürüne ‘düşmanlık’ edenler kimdir? Yemlik getirilen bir keneviri ısıl işleme tabi tutulursa o tohum ölmez mi? Bunu hayvan yer mi? Koçak, Tokat Üniversitesi’ndeki bugünkü konferansta bütün bunları anlatacağını söyledi.

KKTC’de de kenevir ekimi başlayacak, bakalım engelleme olacak mı?

Sonuç mu? Kenevir ekimi ve üretiminde bir güç, bir irade lazım. Bir politika yaratılmalı.

İrade gösterilmeyince kendir ekimi olmuyor

CİDE VE İNEBOLU’NUN TURİSTİK POTANSİYELİ 

Rıfat Ilgaz’ın memleketi Cide (23.400) ve Oğuz Atay’ın doğduğu yer olan İnebolu’nun (22.200) kıymetini bilmiyoruz. Dağ taş yeşil de orman ürünleri için ne kadar fabrika varsa satılmış ve kapanmış, Cide’de belediye AKP’den (Necdet Demir) CHPye (Mehmet Eşref Mutlu); İnebolu MHP’den (Engin Uzuner) AKP’ye (Mustafa Huner Özay) geçmiş... İki başkanın da ilçelerinde çok şey yapması gerekiyor. Cide’nin sahilleri mükemmel, 30 yıl kadar önce dikilen çınar ağaçları Cide’ye eşsiz bir güzellik katmış... İnebolu’da ise özeleştirilen bakımsız limanı ve Kastamonu’ya giden karayolu devletin şefkatini bekliyor.

Küre’deki bakır madeni dahil üç ihalenin verildiği müteahhit Mehmet Cengiz, bu yatırımlarını bitirdiğinde toplumun kendisine olan ‘malum’ kızgınlığını bir ölçüde giderebilir mi? Bunu söyleyen çok insanla karşılaştık.

Doğu Karadeniz’in Arapların istilasına uğrayan yaylaları bu bölgede ‘kültür’le birlikte bütünleştirilerek ciddi projeler gerçekleştirilebilir. Çünkü bölge bu tür turizm yatırımlarıyla çok şey kazanabilir.

İnebolu’nun limandan ötürü plajı gitmiş... Göreve başlayan belediye başkanı Mustafa H. Özay yeni bir plaj yeri hazırlıyordu, belki bugünden itibaren vatandaşları denize girmeye başlamış olabilirler.

KIR İLE KENTİ  EVLENDİRMEK

Kadıköylü mimar Ahmet Erkurtoğlu, memleketi olan İneboluyu sık sık ziyaret ediyor, sorunlarıyla ilgileniyor. 350’ye yakın aşıboyalı konak var, görülmeye değer. Ailenin konağını da restore etmiş, geldiğinde çocukluk anılarını yaşıyor. ‘Geridönüşüm, yenileme ve canlandırma’ diye özetleyebiliriz.

İnebolu geçmişte Rusya ile başta ‘tuz ve gaz’ olmak üzere Ankara ve İç Anadolu ticaretinin deniz yolu ile yapılması ‘zenginlik’ katmış ilçeye, Osmanlı konaklarıyla donatılmış. Sahil ise son yıllarda betonlaştırılmış. ‘Fakirlik’ varsa, korumak olanaklı değil.

Erkurtoğlu’nun İnebolu’yu geliştirme projesi şöyle:
“Devlet İnebolu’ya daha fazla yatırım yapmalı, tarihi eserlerin korunması için de restorasyon kredisi sağlamalıdır. Bunun içine ‘yeşil mimarlık’, ‘yeni sanat’, ‘doğayı kente getirmek’, zengin ve fakirin göçlerle oluşumuna ‘sosyal karışım’ı katalım. Yani ‘kır ile kenti’ niye evlendirmeyelim?” 

KASTAMONU’DA KADIN GÜCÜ

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yıldönümü olmasının yanı sıra Kastamonuda düzenlenen 10 Aralık Kadın Mitingi’nin de 100’üncü yıldönümü. Anadolunun işgal edilmesi üzerine Kastamonu’da Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan 3 bin kadın postaneye giderek işgal devletleri başkanlarının eşlerine telgraf çektiler ve işgalin derhal sonlandırılmasını istediler. Kastamonu’da her 10 Aralık günü etkinliklerle kutlanan 10 Aralık Kadın Mitingi’nin bu yıl 100’üncü yıldönümü ve Kastamonulu kadınlar bu kez seslerini yurtdışına duyuracak program düzenlemek istiyorlar.

 

X
Yalçın BAYER Yalçın BAYERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Dolunay sabahı… “Üzerime gelmeyin çocuklar”Aygül AydınDolunay sabahı… “Üzerime gelmeyin çocuklar!”18.07.2019
Sanatlı, kitaplı bir yazDoğan HIZLANSanatlı, kitaplı bir yaz18.07.2019
İzmir’i bir Silikon Vadisi’ne dönüştürelimDeniz SİPAHİ İzmir’i bir Silikon Vadisi’ne dönüştürelim18.07.2019
Cilt hastalıklarının sebebi bağırsaklar mıÖmür KurtCilt hastalıklarının sebebi bağırsaklar mı?18.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.