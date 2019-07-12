İnebolu ve Cide’nin kaderleri aynıydı

Cide’ye geldiğimizde, yıllar önce ‘Şan Sineması’nda yapılan Rıfat Ilgaz gecesini hatırladık. O görüntüler, o konuşmalar belleğimizde hâlâ canlı biçimde yaşıyor. Geceyi Doğan Hızlan yönetmişti. Sanatçılar Şükran Kurdakul, Leyla Erbil, İlhan Selçuk; Rıfat Ilgaz’ın kişiliğini ve eserlerini anlattılar. Yoğun bir ilgi vardı. Salonda yer bulamayanlar merdivenlere oturmuştu.
“24. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali” dün başladı, yarın bitecek. Ailesi ve hemşerileri Rıfat Ilgaz’ı anacak, şiirleri okunacak, anılar anlatılacak. Etkinliklerde yerel sanatçılarla birlikte Ahmet Selçuk İlkan, Gripin, Arzu Akça ve Haluk Levent’in (bu akşam) konserleri var.
Cide Belediye Başkanlığı’nı AKP’den üç dönem sonra alan CHP’li Mehmet Eşref Mutlu, eski dostları Mehmet Saydur, İbrahim Diner ve Cide’nin 40 yıl önceki kaymakamı Sudi Kocaimamoğlu’nun da Ilgaz’ı anlatacaklarını söyledi.
Cide’de Çınar Yayınları’nın sahibi Aydın Ilgaz çantasından babası Rıfat Ilgaz’ın ‘Halime Kaptan’ kitabını çıkardı. “Sık sık İnebolu’yu yazıyorsun” dedi, “Bunu da okursan Kurtuluş Savaşı yıllarında Karadenizli kadınların ne çabalar gösterdiklerini öğrenirsin.” Rıfat Ilgaz, tarihte örneğine az rastlanan bir kahramanın hikâyesini anlatıyor. Bir kadın kaptanın fırtınalar, azgın dalgalar ve korsanlarla mücadele ederek İnebolu’ya cephane taşımasının romanıdır bu...
Buraya gelmişken, tatilcilere Cide’nin 11 km kesintisiz sahilinde Gideros, Aydos, Denizkonak, Uğurlu, Çayyaka, Akbayır ve İlyasbey’in denize girmeye son derece elverişli olduğunu hatırlatalım.
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜRKİYE hayal üretmekte çekingendir. Hayal kurmanın küçümsendiği bile sık görülür. Ayrıca, siyasal bunalımlı dönemlerde karşılaşılan gerçekler hayalleri de baskı altında tutar. Mimarlıkta da her yaratıcı tasarımda olduğu gibi ‘hayal’in ‘ütopya’nın önemli bir yeri vardır.” (Mimar Doğan HASOL)
FINDIKTA İŞ İŞTEN GEÇMEDEN!
KARADENİZ bölgesinde 400 bin fındık üreticisi taban fiyatın geç açıklanmasından mağdur oluyor. Bölgenin temel ürünü ve geçim kapısı olan, bu sezon 650-750 bin ton arasında rekoltenin beklendiği fındık, piyasaya erkenden egemen olan tekel firmalar ile tüccarın düşük fiyattan alım yapması, devletin iş işten geçtikten sonra piyasaya müdahale etmesinden ötürü yıllardır gerçek değerinden satılamadı.
Geçen sezonun sonuna doğru TMO taban fiyatı açıklayarak piyasaya girdi. Fiyatlar 15, 16, hatta 20 liraya kadar yükseldi. Ancak elindeki ürünü sezon başında 11-12 lira gibi fiyata satmak zorunda kalan fındıkçıya hiçbir yararı olmadı. Aksine zarar etti.
Her sezon yinelenen ‘geç açıklanan düşük fiyat’ politikasına “Artık yeter” diyerek, bu yıl taban fiyatın en geç temmuz sonunda TMO tarafından 20-25 lira arasında açıklanmasını, serbest piyasanın tekel firmalara baştan bırakılmamasını talep ediyorlar.
Devlet, daha doğrusu TMO bu fiyatı açıklar mı? Orası şimdilik muamma!
Erkenden açıklanacak fiyat karşısında üreticinin kendine güveni gelecek, fındığı ederinden düşük fiyata elinden çıkarmayarak TMO’nun piyasaya girmesini bekleyecek. (Şükrü KARAMAN)
YENİ KİTAPLAR
MEHMET Yaşin ‘Yumurta Nasıl Kırılır’ (Remzi), Ömür Kurt ‘200 Adımda Ergenlik Rehberi’ (Hürriyet Kitap), Doğan Hasol ‘Mimarlık Denince’ (YEM Yayınevi), Kürşat Başar ‘Aklımda Hep Sen’ (Everest), Umur Bugay ‘Karılar ve Kocalar’ (İnkılap) Haydar Ergülen ‘İnce Tren’ (Kırmızı Kedi), Melisa Kesmez ‘Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz’ (İletişim), Murat Çelik ‘Eve Dönmeyen Hayvan’ (Everest), Özgür Çırak ‘Sıcacık Bir Ev’ (Nota Bene), Kadri Öztopçu ‘Kimsenin Bilmediği İnsanlar’ (Can).
CHP’DE NELER OLUYOR?
CHP mevcut yönetimi, ‘6 ok’u bu yaz sıcağında açmış. Umarım Kemalizmden ‘sosyal demokrasiye’ tenzili rütbe eyleyip bir oldubitti ile tüzük değişikliğine gidilmez. Tahir ÇALGÜNER
ÜLKEMİZDE yaşanan, hele toplu ölümlerle sonuçlanan kazalarla ilgili davaları izledikçe Isparta uçak kazası davası ile kıyaslıyorum. Yerel mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesi dahi engelleniyor ve 30 Kasım 2019 tarihinde 12 yıllık zamanaşımı süresi dolacak. Dava dosyası ise 3 yıldır Yargıtay Ceza Genel Kurulu önünde sıra bekliyor. N.D.
HİKMET Uluğbay’dan 9 Temmuz 2019 tarihli, ‘Kurtuluş Savaşı’nı kaybetmiş olmayı arzu eden bir zihniyetin okuması gereken temel belgeler’ başlıklı yazıyı okumanızı öneririm. (www.hikmetulugbay.com) Ferruh DEMİRMEN
BİLİYOR MUSUNUZ?
İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın, TBMM’nin faaliyetlerini azaltmış olması, yasama ve denetleme fonksiyonlarını akamete uğratmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için 20 arkadaşıyla araştırma önergesi verdiğini...
TÜRKÇE, İngilizce, Rusça ve Norveççe olarak yayınlanan haftalık Alanya/Mahmutlar Post gazetesinin 15 yaşına girdiğini...
BEŞİKTAŞ Belediyesi’nin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandığını...
ELAZIĞ Maden ilçesinde maden işletmesinin dağ yamacına döktüğü hafriyattan zarar görenlerin ‘Maden Camiikebir Mahallesi Hafriyat Mağdurları Derneği’ni kurduğunu...
İnebolu ve Cide’nin kaderleri aynıydı
Cide’ye geldiğimizde, yıllar önce ‘Şan Sineması’nda yapılan Rıfat Ilgaz gecesini hatırladık. O görüntüler, o konuşmalar belleğimizde hâlâ canlı biçimde yaşıyor. Geceyi Doğan Hızlan yönetmişti. Sanatçılar Şükran Kurdakul, Leyla Erbil, İlhan Selçuk; Rıfat Ilgaz’ın kişiliğini ve eserlerini anlattılar. Yoğun bir ilgi vardı. Salonda yer bulamayanlar merdivenlere oturmuştu.
“24. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali” dün başladı, yarın bitecek. Ailesi ve hemşerileri Rıfat Ilgaz’ı anacak, şiirleri okunacak, anılar anlatılacak. Etkinliklerde yerel sanatçılarla birlikte Ahmet Selçuk İlkan, Gripin, Arzu Akça ve Haluk Levent’in (bu akşam) konserleri var.
Cide Belediye Başkanlığı’nı AKP’den üç dönem sonra alan CHP’li Mehmet Eşref Mutlu, eski dostları Mehmet Saydur, İbrahim Diner ve Cide’nin 40 yıl önceki kaymakamı Sudi Kocaimamoğlu’nun da Ilgaz’ı anlatacaklarını söyledi.
Cide’de Çınar Yayınları’nın sahibi Aydın Ilgaz çantasından babası Rıfat Ilgaz’ın ‘Halime Kaptan’ kitabını çıkardı. “Sık sık İnebolu’yu yazıyorsun” dedi, “Bunu da okursan Kurtuluş Savaşı yıllarında Karadenizli kadınların ne çabalar gösterdiklerini öğrenirsin.” Rıfat Ilgaz, tarihte örneğine az rastlanan bir kahramanın hikâyesini anlatıyor. Bir kadın kaptanın fırtınalar, azgın dalgalar ve korsanlarla mücadele ederek İnebolu’ya cephane taşımasının romanıdır bu...
Buraya gelmişken, tatilcilere Cide’nin 11 km kesintisiz sahilinde Gideros, Aydos, Denizkonak, Uğurlu, Çayyaka, Akbayır ve İlyasbey’in denize girmeye son derece elverişli olduğunu hatırlatalım.
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜRKİYE hayal üretmekte çekingendir. Hayal kurmanın küçümsendiği bile sık görülür. Ayrıca, siyasal bunalımlı dönemlerde karşılaşılan gerçekler hayalleri de baskı altında tutar. Mimarlıkta da her yaratıcı tasarımda olduğu gibi ‘hayal’in ‘ütopya’nın önemli bir yeri vardır.” (Mimar Doğan HASOL)
FINDIKTA İŞ İŞTEN GEÇMEDEN!
KARADENİZ bölgesinde 400 bin fındık üreticisi taban fiyatın geç açıklanmasından mağdur oluyor. Bölgenin temel ürünü ve geçim kapısı olan, bu sezon 650-750 bin ton arasında rekoltenin beklendiği fındık, piyasaya erkenden egemen olan tekel firmalar ile tüccarın düşük fiyattan alım yapması, devletin iş işten geçtikten sonra piyasaya müdahale etmesinden ötürü yıllardır gerçek değerinden satılamadı.
Geçen sezonun sonuna doğru TMO taban fiyatı açıklayarak piyasaya girdi. Fiyatlar 15, 16, hatta 20 liraya kadar yükseldi. Ancak elindeki ürünü sezon başında 11-12 lira gibi fiyata satmak zorunda kalan fındıkçıya hiçbir yararı olmadı. Aksine zarar etti.
Her sezon yinelenen ‘geç açıklanan düşük fiyat’ politikasına “Artık yeter” diyerek, bu yıl taban fiyatın en geç temmuz sonunda TMO tarafından 20-25 lira arasında açıklanmasını, serbest piyasanın tekel firmalara baştan bırakılmamasını talep ediyorlar.
Devlet, daha doğrusu TMO bu fiyatı açıklar mı? Orası şimdilik muamma!
Erkenden açıklanacak fiyat karşısında üreticinin kendine güveni gelecek, fındığı ederinden düşük fiyata elinden çıkarmayarak TMO’nun piyasaya girmesini bekleyecek. (Şükrü KARAMAN)
YENİ KİTAPLAR
MEHMET Yaşin ‘Yumurta Nasıl Kırılır’ (Remzi), Ömür Kurt ‘200 Adımda Ergenlik Rehberi’ (Hürriyet Kitap), Doğan Hasol ‘Mimarlık Denince’ (YEM Yayınevi), Kürşat Başar ‘Aklımda Hep Sen’ (Everest), Umur Bugay ‘Karılar ve Kocalar’ (İnkılap) Haydar Ergülen ‘İnce Tren’ (Kırmızı Kedi), Melisa Kesmez ‘Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz’ (İletişim), Murat Çelik ‘Eve Dönmeyen Hayvan’ (Everest), Özgür Çırak ‘Sıcacık Bir Ev’ (Nota Bene), Kadri Öztopçu ‘Kimsenin Bilmediği İnsanlar’ (Can).
CHP’DE NELER OLUYOR?
CHP mevcut yönetimi, ‘6 ok’u bu yaz sıcağında açmış. Umarım Kemalizmden ‘sosyal demokrasiye’ tenzili rütbe eyleyip bir oldubitti ile tüzük değişikliğine gidilmez. Tahir ÇALGÜNER
ÜLKEMİZDE yaşanan, hele toplu ölümlerle sonuçlanan kazalarla ilgili davaları izledikçe Isparta uçak kazası davası ile kıyaslıyorum. Yerel mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesi dahi engelleniyor ve 30 Kasım 2019 tarihinde 12 yıllık zamanaşımı süresi dolacak. Dava dosyası ise 3 yıldır Yargıtay Ceza Genel Kurulu önünde sıra bekliyor. N.D.
HİKMET Uluğbay’dan 9 Temmuz 2019 tarihli, ‘Kurtuluş Savaşı’nı kaybetmiş olmayı arzu eden bir zihniyetin okuması gereken temel belgeler’ başlıklı yazıyı okumanızı öneririm. (www.hikmetulugbay.com) Ferruh DEMİRMEN
BİLİYOR MUSUNUZ?
İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın, TBMM’nin faaliyetlerini azaltmış olması, yasama ve denetleme fonksiyonlarını akamete uğratmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için 20 arkadaşıyla araştırma önergesi verdiğini...
TÜRKÇE, İngilizce, Rusça ve Norveççe olarak yayınlanan haftalık Alanya/Mahmutlar Post gazetesinin 15 yaşına girdiğini...
BEŞİKTAŞ Belediyesi’nin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen ‘Yaşlı Dostu Kentler’ ağına üye olmaya hak kazandığını...
ELAZIĞ Maden ilçesinde maden işletmesinin dağ yamacına döktüğü hafriyattan zarar görenlerin ‘Maden Camiikebir Mahallesi Hafriyat Mağdurları Derneği’ni kurduğunu...