Hafriyat vurgununa son

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nden bir dostumuz “Hafriyattaki rant paylaşımına Danıştay 2’nci kez dur dedi. 10 yıllık mücadelenizin haklılığı Danıştay’ın 2’nci kararıyla bir kez daha teyit edildi.

Bu mücadelede siz olmasaydınız bu aşamaya asla gelinmezdi” diye konuştu. Böyle okurlarımıza biz de teşekkür ediyoruz. O mücadeleyi kendilerine bayrak yapan bürokratları esas ayrıca kutlamak gerekiyor.



Ama önce başa dönelim:



Danıştay’ın 8. Dairesi, 2015 yılında Danıştay İdareler Kurulu’nun iptal ettiği yönetmenliğin yenisinin de yürütmesini durdurarak ormanlardaki maden ocaklarının hafriyat toprağıyla iyileştirme yetkisini belediyelere devreden uygulamanın hukuka aykırı olduğunu 2. kez onaylamış oldu.



Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla ilgili yönetmenliği Danıştay’a taşıyan ‘Orman Mühendisleri Odası’nı kutluyoruz; meslekleri adına tarihe geçecek başarıya imza attılar.



Danıştay kararlarının durdurduğu rantın büyüklüğünün basına yansıdığından (300 milyon dolar) katbekat fazla olduğu uzman raporlarıyla sabittir.



Cazibesinin çok yüksek olduğu İstanbul’daki hafriyat rantında oynanan ‘Bizans oyunlarını’ bıkmadan ve usanmadan bu köşede sık sık dile getirmiştik.



Amacımız, ne birilerine hakaret etmek ne birilerini zan altında bırakmak ne de yönetime muhalif olmaktı. Sadece milletimizin ana sütü gibi hakkı olan milyarlarca dolar değerindeki kamu kaynağının ihalesiz sistemlerle peşkeş çekilmesine engel olabilmekti.



Yazdıklarımızın hepsi somut bilgi, belge ve uzman görüşüne dayalı gerçeklerdi ve hiçbirine de bugüne kadar doyurucu cevap verilememişti.



Rantın cazibesi o kadar kör, o kadar sağır etmişti ki, ne ısrarla söylenenleri duyabilen kulak ne de İstanbul coğrafyasını altüst eden hafriyatı görebilen göz bırakmıştı hiç kimsede. Hukuk, ahlak ve inanç değerleriyle birlikte duyarlı vicdanları da tamamen yok etmişti.



Sahi, hafriyat rantından dolayı İstanbul’da perde arkasında neler yaşanmıştı?





DUDAK ISIRTAN MÜCADELE

AKP iktidarının ilk aylarında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Faruk Çebi ormanlardaki eski maden ocaklarının hafriyat toprağıyla iyileştirilmesi projesine büyük önem vermişti. Olağanüstü gayretleriyle İstanbul’u 2010 Avrupa Kültür Başkenti’ne hazırlayan projeler arasında yer almasını sağlamıştı.



İstanbul’daki ormanlarda madencilik çalışmalarıyla bozulmuş alanların tekrar ormanlaştırılması anayasal bir zorunluluktu. Maden ocaklarının iyileştirilmesiyle madencilikle tahrip edilmiş 10 bin hektar alanın ağaçlandırılması, hafriyat ihalelerinden en az ‘5 milyar dolar’ gelir sağlanması ve iyileştirilmiş sahalara dikilecek 5 milyon fıstıkçamının tohumundan da yılda ortalama 400-500 milyon dolar kazanılması hedeflenmişti. İstanbul’u geleceğe hazırlayan ve herkeste büyük heyecan uyandıran müthiş bir projeydi. Söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilen hafriyat ihalelerinden ilk 4 yılda 50-60 milyon dolar gelir sağlanmıştı.



Geçmişte her yıl zarar eden İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sürekli kâr etmiş, 2005 yılında da bölge müdürlükleri arasında birinci olmuştu. İstanbul ormancılığında gerçekleştirilen sıra dışı çalışmalar büyük bir sitayişle basında da yer almaya başlamıştı.



YARIN: Hafriyat inşaat sektörünün eroinidir.





AL GÜLÜM VER GÜLÜM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, AKP il başkanları toplantısında, “Ayak uyduramıyor mu, kenara koyacağız, affedersiniz yolsuzluğa bulaşan mı var, kenara koyacağız. Buralarda dikkatli olmamız gerekiyor. Yola çıkarken söylediğimiz gibi bunlar içimizden de olabilir” söylemleri üzerine CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan daha önce bir yolsuzluk olayını BiMER’e ve yazılı soru önergesiyle Meclis’e taşıdığını açıkladı ve şöyle dedi:



“Kocaeli’nde özellikle mobilya malzemeleri alımlarında bir vurgun gerçekleştirildi. 2015 ve 2017 yılları arasında AKP il başkanının sahibi ve ortağı olan şirketlerin, birçok kamu kurumuna milyonlarca liralık mobilya malzemesi faturalandırdığı ve haksız kazanç elde ettiğini defalarca dile getirdim. Vurgun o kadar büyük ki, resmi makamlar AKP il teşkilatını ve il başkanını korumak için sorduğum soruları, ‘ticari sır’ diyerek kapatmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı samimi ise konu ile ilgili belgeler ortada, il başkanı ile ilgili gereğin derhal yapılmasını sağlaması boyunun borcudur.”



Tahsin Tarhan ayrıca Cumhurbaşkanı’na “Sakarya Üniversitesi’nin AKP il başkanının mobilya şirketi gibi çalıştığını” da açıklamasına ekledi. Kocaeli’nde söylenenlerin haddi hesabı da yok.





BİLİYOR MUSUNUZ?

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 8’incisi ANFAŞ EXPO Center’da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı’nın (YÖREX) bugün açılacağını, 70 il ve 16 kalkınma ajansının katılacağı fuarın 17 Eylül’e kadar ücretsiz gezilebileceğini...



TARIK Akan’ın 1. ölüm yıldönümünde etkinliklerle anılacağını, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın Şişli Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceği etkinlikte Prof. Dr. Hasan Keseroğlu, Hayri İnönü ve Rutkay Aziz’in konuşacaklarını...



CAN Yayınları’nın kurucusu olan Erdal Öz adına verilen edebiyat ödülünün Pera Palas’ta 18 Eylül’de Cevat Çapan’a verileceğini...



CHP Milletvekili Didem Engin’in İstanbul’un küresel finans merkezleri sıralamasında yaşadığı düşüşü (3 yılda 36 sıra geriledi) Meclis gündemine taşıdığını ve ”Bu sonuç bir ülkeye yatırımda en önemli kriterlerden olan yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesinin AKP iktidarınca yok edilmesinin uluslararası finans dünyasınca açık bir tespitidir” dediğini...





MESAJ PANOSU

“BİZ doğru olalım, eğri mutlak müstahakını bulur.” / Egemen BAĞIŞ



“YEREL ve cumhurbaşkanlığı seçimi arasındaki zaman dilimini açmayı hesap ediyorlar. Korkuları boşuna değil.” / Barış YARKADAŞ





GÜNÜN SÖZÜ: “Birisinin uşağı olan yüksek mevkideki kişi olmaktansa, en alt sınıfta gariban olmayı tercih ederim.” / (Diyojen)





OKUYUNUZ

Avrupa Türkler bedel ödememeli

ALMANYA son yılların en heyecansız bir seçim atmosferi yaşıyor. 24 Eylül’deki Federal Meclis seçimini Merkel’in yeni kucaklaması bekleniyor. Ülkede yaşanan mülteci sorunu, dış ticaret endeksi fazla vermesine rağmen hızla açılan zengin-fakir makası, Avrupa Birliği’nde siyasi birlikteliğin sağlanmaması gibi bir çok sorun çözüm bekliyor.

Tabii ki bunların yanında bir de Türkiye-Almanya ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri önemli yer tutuyor.

Türkiye´de siyasi otorite Almanya basta olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelik siyasetlerinde Kıta Avrupa´sında yaşayan 4,7 milyon insanını gözönünde bulundurarak siyasi söylemlerini ve eylemlerini gerçekleştirmelidir. Çünkü bu tür siyasi çıkışlarda Avrupa´nın sosyo-ekonomik refaha ulaşmasında önemli katkıları olan Avrupalı Türkler, yaşadıkları ülkelerde sosyolojik, iktisadi ve siyasi olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Avrupalı Türkler, iç siyaset hesaplar uğruna hiçbir sekilde bedel ödememeli dir. / Erdal TEKİN-KÖLN

Açıkhava’da Tarkan konserleri yağma Hasan’ın böreği midir?

OKUR Coşkun Özdemir, Açıkhava Tiyatrosunda yapılan Tarkan konserinde yaşadıklarını anlatıyor: “Bir dostum 2 bilet gönderildi. 21.00’ de başlayacak konsere, 20.30 da vasıl oldum. Biletimin teslim edileceği söylenen desk’e vardığımda, olan biteni bir müddet seyrettim. Bu işle görevli kişilerin bir şekilde ellerinde kalan davetiyeleri - bir idari soruşturmada da açık seçik tespit edileceği üzere- ‘yağma Hasanın böreği’ misali, mahallesine, “selam ağabey” diyerek gelen tanıdıklarına dağıtıklarına, şahit oldum. Biletlerimi aldım. Ve incelediğimde, üstünde ismimin yazıldığı kağıdın altında kalan kısımda, birer, eski zımba deliklerinin daha mevcut olduğunu gördüm. Muhtemelen asıl biletler, bu yenilerle değiştirilmişti.

Bir taraftan da, binlerce kişi birbirini ezmez” diye dua ettim

- Bana önceden belirtilen yerin, en az 20 sıra arkalarında olan yerime vardığımda, karşılaştığım durum şöyle idi;

Yerimize oturmuş, üç beş maganda arkadaş kız arkadaşlarıyla oturmuşlardı.”Dayı, bu mahşer ortamında nereye gideceğiz” diye itiraz ettiler. Bu profille dalaşmak yerine, mekanda müzmin bir otantik Türk müziği ve jazz konseri müdavimi olmam hasebiyle aşinalığım olan, mekanın yöneticilerinden birine gittim..Meramımı anlattım. Bana Loca denen kısmın altında olan boş koltukları işaret ederek.., “ Hocam, bu sandalyeler davetiyeli sandalyeleri.. Eğer konser başlar başlamaz boş duruyorlarsa, bir yetkilimiz sizleri oraya götürecek ve burada konseri izleyebileceksiniz “ dedi.

- Konser başladı, gelen giden kimse olmadı. Yollar da tamamen dolu olduğu için buraya ulaşamayacağını düşünerek, yetkilinin bahsettiği görevlilere ulaştık. Kendileri bize refakat ederek buraya götürülüp, oturtulduk. Konserin beşinci şarkısının başlarken, 30 yaşlarında türbanlı ve çok süslü bir bacım ve bir- iki bıçkın arkadaş, oturduğumuz sıranın başına grup halinde geldiler.. “Buranın İ.B.B Genel Sekreteri “Hayri Baraçlı’ya tahsisli bir yer olduğunu, kendisinin “ahbaplarının” geldiğini ve derhal kalkmamız gerektiğini” bildirdiler..

Ben de doğal tabiatım ile...., “böyle bir etkinliğe, 15/20 dakika sonra gelip, mekanın bu yerleri, tarafınızdan ipoteklemiş gibi, insanlara emreder bir tavırla icraatta bulunamazsınız “ şeklinrde çıkıştım; çekip gittiler.

Ara olduğunda 8-9 güvenlik, koruma, ve ayrıca “ben amirim, ben yetkiliyim diyen, adını vermemek için kasten ters çevrilmiş yaka kartları takan bir başka grup başımıza çöktü...Açık Hava Tiyatrosunun bağlı olduğu, Şehir Tiyatroları Müdürü’nün dışardan aradığını, tatlılık veya zorla, bir an önce burayı boşaltacaklarını söylediler.

Kendilerine, “Çok ters şekilde davranıyorsunuz .. Burayı boşaltmak için gösterdiğiniz gayretin birazını, benim için de gösterin, yerimi işgal edenleri kaldırın, gidip yerime oturayım” şeklinde kesin duruşumu ortaya koydum.

Bu güruhtaki muhafız ordusundan biri, benim kolumu tutmaya kalkıp...., bir diğeri de durumu benimle beraber kamera kaydına alan eşimin elinden telefonu cebren almaya da kalkınca , olay emniyet görevlisi istememize varana kadar alevlendi.! Kendi telefonlarımızı, elimizden alınmasın diye, ortaya çıkaramadığımız için, çok münevver görünümlü bir yaşlı çift, “olaya biz şahidiz. Sizin için İstanbul Valiliğindeki referansımızı kullandık. Buyurun, telefonumuzda bir emniyet görevlisi var” dediler. Uzattıkları telefondaki, bir emniyet görevlisi ile beni görüştürdüler..

Bu Emniyet yetkilisi, bana, hayretle dinlediğim şu beyanda bulundu: “Sayın Hocam, oradaki merdiven ve yolların kepaze hali bizim de bilgimiz dahilinde. Orada, bir toplumsal olay falan olacak diye , adeta, elimiz böğrümüzde dolaşıyoruz. Bizim bu şartlarda size ulaşmamız, cendereye girmekle aynı şey..Lütfen, siz Harbiye karakolumuza gidin, şikayetinizi hemen işleme koydurayım” dedi.

Sonunda teklif edilen, loca kısmındaki protokol yerinde, basamaklarda gösterilen yere geçmeye rıza gösterdim. Takriben 15-20 dakika sonra mekanı terkedip, konserden ayrıldım. / Coşkun ÖZYILDIRIM







Tahir Çalgüner, Melih Gökçek’i ODTÜ için uyarıyor

ANKARA, ODTÜ’de dere yatağının üzerine kesinlikle tünel yapılmaması gerekir . “Bu tünel ile günde 50 bin kişinin ziyaret etmesi planlanan bir hastanenin yol sorunu çözülemez. Yanlış bir proje. ODTÜ Yolu tartışmaları sürecinde bu tünel atlandı. Hatırlatmak lazım, Birkaç yıl önce aynı arazide bulunan Atatürk Hastanesinin bodrum katını su basmıştı. Dere yatağı ciddi bir tehdit”

“Tünel ile ODTÜ’nün yerleşke bütünlüğüne, ağaç varlığına zarar vermeyeceklerini iddia ediyorlar. Tünel yapımı başladığında, havalandırması ve bağlantı noktaları için ODTÜ’de yine ağaç kesimi olacak.

ODTÜ’de bulunan ağaçlara zarar vermeden bir tünel yapabilmek için 20-30 metre aşağı inmek gerekir. Bu kadar derin bir tünel için de daha çok havalandırma noktası gerekir. Bir yangın veya deprem anında tünele ulaşabilmek için de müdahale noktaları yapılır. Yani tünel yapıldığında yerin altı kadar yeri üstü de zarar görür.” / Tahir ÇALGÜNER-Ekolojist Kent Plancısı







Kazdağı küldağı olmasın

TÜRKİYE’nin en değerli ve en önemli orman varlıklarından olan Kazdağı’nda, kömürlü termik santrallerin yaratacağı kirliliğe karşı yine harekete geçen yerel hareketler ve sivil toplum kuruluşları, yılda 1.3 milyon ton kül üretecek olan projenin ÇED Raporu’nun onaylanmamasını talep ediyor.

Yapılması planlanan Çırpılar termik santralı için inceleme ve Değerlendirme Komisyonu, bugün toplanacak.

Yani dananın kuyruğu bugün kopacak.

Evet, Kazdağıkül dağı olmasın! / Çevre örgütleri