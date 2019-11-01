Atamalar CHP’de sıkıntı yaratıyor

CHP PM üyesi, eski Ankara Milletvekili ve eski Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ’nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına atandı. Bu şirketin yönetim kurulu başkanlığına ilk olarak 27 Ağustos’ta Kültür Varlıkları Başkanı Mahir Polat getirilmişti. Günaydın’ın atandığı şirket; balık hali, cankurtaran hizmetleri, buz satışı, kurban satış yerleri ve yeni süt dağıtım hizmetlerini yürütüyor.
Günaydın’ın atanması, parti örgütünde olumlu karşılandı. Ancak bazı PM üyeleri ve parti üyelerinin itirazları dikkat çekiyor. Diyorlar ki Gökhan Günaydın şu anda PM üyesi, CHP üst kurulu protokolünde yeri var, istediği örgüt toplantısında süresiz konuşma hakkı var. En önemlisi de PM üyeleri, belediye başkan ve milletvekillerini oylayarak atayabiliyorlar. İtirazcılar, “PM üyesi olarak oy verdiği bir belediye başkanının emrinde çalışması ne kadar doğru? Bu durumda PM’dan istifa etmesi gerekiyor” diyorlar.
2014’te belediye başkanlarının atamalarında yetkili olan tartışmalı atamalara imza atan ‘5’li komisyon’un bir üyesi de Gökhan Günaydın idi (Diğerleri Umut Oran, Adnan Keskin, Bülent Tezcan ve Bihlun Tamaylıgil). Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na adaylığında en büyük desteği Günaydın’ın verdiği kulislerde söyleniyor.
‘TAKSİM TOPLANTILARI’NDA ÖZTRAK
1977 yılından itibaren 177 toplantı yapan ‘Taksim Toplantıları’nın önceki akşamki 178’inci toplantısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak konuştu. Harbiye Hilton’daki ‘Türk Ekonomisinde Gündem’ başlıklı toplantının konukları üniversite öğretim üyeleri, medya mensupları, sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri, yerel yöneticiler, sanatçılar ve iş insanlarından oluştu. Taksim Toplantıları’nın ‘uygar ortamı’nın demokratik hoşgörü ve işbirliğinin gelişiminde Türk siyasi tarihine birçok önemli katkılar sağladığını vurgulamak gerekiyor. Türkiye’nin en önemli düşünce kuruluşlarından olan Taksim Toplantı’larında, bugüne kadar Türk ve yabancı 5 cumhurbaşkanı, 8 meclis başkanı, 9 başbakan, 14 genel başkan, 96 bakan, 9 büyükelçi, 65 uzman kişi onur konuşmacısı olarak katıldı. Bu isimler arasında Turgut Özal, Erdal İnönü, Süleyman Demirel de yer alıyor.
Taksim Toplantıları, avukat Osman Ataman başkanlığında avukat Cengiz Yaka, Leyla Ünver, Kurthan Tarakçıoığlu, avukat Azate Ay, Muharrem Alpaslan, Ercan Tekin, Aycan Uğur, Özgür Aydın tarafından oluşan düzenleme kurulu tarafından yönetiliyor.
Öztrak konuşmasında, CHP’nin yeni büyüme stratejisini “Üreteceğiz, kazanacağız, hakça paylaşacağız” olarak belirlediklerini ifade etti. Gömleğin iliklenecek ilk düğmesinin, hukuk devletini yeniden ayağa kaldırmak olacağını aktaran Öztrak, “Çiftçimizi, işçimizi bir saatte bir Alman’dan daha çok üretim yapacak ve daha fazla kazanç elde edecek duruma getireceğiz. Bunun için sınırlı kaynaklarımızı ranta değil, değer yaratan alanlara tahsis etmek zorundayız” diye konuştu.
ATATÜRK VE ECEVİT’İN KÖY PROJELERİ TARTIŞILACAK
TARIMSAL Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (TARGEV), 4 Kasım Pazartesi günü Bülent Ecevit anısına ‘Yeniden Köykent ve Yerel Yönetimler Paneli’ düzenleyecek. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek olan panele büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş (Ankara), Tunç Soyer (İzmir), Vahap Seçer (Mersin); Prof. Dr. Aziz Ekşi (Ayvansaray Üniversitesi), Prof. Dr. Bülent Gülçubuk (Ankara Üni. Ziraat Fakültesi) katılacak. Oktay Ekşi ise moderatörlük yapacak.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılarak açılış konuşması yapacağı panelde, CHP’li belediyelerin kırsalda sürdürülebilir kalkınmaya yönelik projeleri de gündeme gelecek.
TARGEV Başkanı Sami Doğan, panelin tarihini Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümüne denk getirdiklerini söyledi. Kırsalda bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir tarımın tartışılacağı panelde, Atatürk’ün 1932’de tasarladığı ‘Cumhuriyet Köyü’ projesi ile 1960’lı yıllarda Bülent Ecevit’in uygulamaya başladığı ancak yarım kalan ‘Köykent Projesi’nin tarihsel süreçleri değerlendirilecek.
GÜNÜN SÖZÜ
"ABD Temsilciler Meclisi'nin kararı Senato'dan da geçerse Türkiye'nin de karşı yaptırımlar uygulaması, bu arada İncirlik'teki Amerikan üssünün kapatılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nce devranılması kaçınılmaz hale gelecektir." Prof. Hikmet Sami TÜRK
BİLİYOR MUSUNUZ?
KALİTESİNİ coğrafi işaret alarak kanıtlamış olan Milas zeytinyağının ve yine coğrafi işaretli ürün olan Milas yağlı zeytinin tanıtımı, yöre üreticisinde kaliteli üretim bilincinin geliştirilmesi ve markalaşmanın sağlanması amacıyla düzenlenen 6. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacağını...
ÇAYKOVSKİ’in en iyi bale yapıtı ‘Kuğu Gölü’ promiyerinin Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Ankara’da 9 Kasım’da gerçekleştirileceğini...
MESAJ PANOSU
MHP MYK üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, parti grubunda yaptığı konuşmada ABD’nin tasarılarını sert bir şekilde eleştirirken “Türk milleti hükmünü Çanakkale’de vermiş, imzasını Sakarya’da atmış, mührünü de Dumlupınar, Kocatepe ve İzmir’de vurmuştur” dedi.
Atamalar CHP’de sıkıntı yaratıyor
CHP PM üyesi, eski Ankara Milletvekili ve eski Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ’nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına atandı. Bu şirketin yönetim kurulu başkanlığına ilk olarak 27 Ağustos’ta Kültür Varlıkları Başkanı Mahir Polat getirilmişti. Günaydın’ın atandığı şirket; balık hali, cankurtaran hizmetleri, buz satışı, kurban satış yerleri ve yeni süt dağıtım hizmetlerini yürütüyor.
Günaydın’ın atanması, parti örgütünde olumlu karşılandı. Ancak bazı PM üyeleri ve parti üyelerinin itirazları dikkat çekiyor. Diyorlar ki Gökhan Günaydın şu anda PM üyesi, CHP üst kurulu protokolünde yeri var, istediği örgüt toplantısında süresiz konuşma hakkı var. En önemlisi de PM üyeleri, belediye başkan ve milletvekillerini oylayarak atayabiliyorlar. İtirazcılar, “PM üyesi olarak oy verdiği bir belediye başkanının emrinde çalışması ne kadar doğru? Bu durumda PM’dan istifa etmesi gerekiyor” diyorlar.
2014’te belediye başkanlarının atamalarında yetkili olan tartışmalı atamalara imza atan ‘5’li komisyon’un bir üyesi de Gökhan Günaydın idi (Diğerleri Umut Oran, Adnan Keskin, Bülent Tezcan ve Bihlun Tamaylıgil). Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na adaylığında en büyük desteği Günaydın’ın verdiği kulislerde söyleniyor.
‘TAKSİM TOPLANTILARI’NDA ÖZTRAK
1977 yılından itibaren 177 toplantı yapan ‘Taksim Toplantıları’nın önceki akşamki 178’inci toplantısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak konuştu. Harbiye Hilton’daki ‘Türk Ekonomisinde Gündem’ başlıklı toplantının konukları üniversite öğretim üyeleri, medya mensupları, sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri, yerel yöneticiler, sanatçılar ve iş insanlarından oluştu. Taksim Toplantıları’nın ‘uygar ortamı’nın demokratik hoşgörü ve işbirliğinin gelişiminde Türk siyasi tarihine birçok önemli katkılar sağladığını vurgulamak gerekiyor. Türkiye’nin en önemli düşünce kuruluşlarından olan Taksim Toplantı’larında, bugüne kadar Türk ve yabancı 5 cumhurbaşkanı, 8 meclis başkanı, 9 başbakan, 14 genel başkan, 96 bakan, 9 büyükelçi, 65 uzman kişi onur konuşmacısı olarak katıldı. Bu isimler arasında Turgut Özal, Erdal İnönü, Süleyman Demirel de yer alıyor.
Taksim Toplantıları, avukat Osman Ataman başkanlığında avukat Cengiz Yaka, Leyla Ünver, Kurthan Tarakçıoığlu, avukat Azate Ay, Muharrem Alpaslan, Ercan Tekin, Aycan Uğur, Özgür Aydın tarafından oluşan düzenleme kurulu tarafından yönetiliyor.
Öztrak konuşmasında, CHP’nin yeni büyüme stratejisini “Üreteceğiz, kazanacağız, hakça paylaşacağız” olarak belirlediklerini ifade etti. Gömleğin iliklenecek ilk düğmesinin, hukuk devletini yeniden ayağa kaldırmak olacağını aktaran Öztrak, “Çiftçimizi, işçimizi bir saatte bir Alman’dan daha çok üretim yapacak ve daha fazla kazanç elde edecek duruma getireceğiz. Bunun için sınırlı kaynaklarımızı ranta değil, değer yaratan alanlara tahsis etmek zorundayız” diye konuştu.
ATATÜRK VE ECEVİT’İN KÖY PROJELERİ TARTIŞILACAK
TARIMSAL Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (TARGEV), 4 Kasım Pazartesi günü Bülent Ecevit anısına ‘Yeniden Köykent ve Yerel Yönetimler Paneli’ düzenleyecek. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek olan panele büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş (Ankara), Tunç Soyer (İzmir), Vahap Seçer (Mersin); Prof. Dr. Aziz Ekşi (Ayvansaray Üniversitesi), Prof. Dr. Bülent Gülçubuk (Ankara Üni. Ziraat Fakültesi) katılacak. Oktay Ekşi ise moderatörlük yapacak.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılarak açılış konuşması yapacağı panelde, CHP’li belediyelerin kırsalda sürdürülebilir kalkınmaya yönelik projeleri de gündeme gelecek.
TARGEV Başkanı Sami Doğan, panelin tarihini Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümüne denk getirdiklerini söyledi. Kırsalda bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir tarımın tartışılacağı panelde, Atatürk’ün 1932’de tasarladığı ‘Cumhuriyet Köyü’ projesi ile 1960’lı yıllarda Bülent Ecevit’in uygulamaya başladığı ancak yarım kalan ‘Köykent Projesi’nin tarihsel süreçleri değerlendirilecek.
GÜNÜN SÖZÜ
"ABD Temsilciler Meclisi'nin kararı Senato'dan da geçerse Türkiye'nin de karşı yaptırımlar uygulaması, bu arada İncirlik'teki Amerikan üssünün kapatılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nce devranılması kaçınılmaz hale gelecektir." Prof. Hikmet Sami TÜRK
BİLİYOR MUSUNUZ?
KALİTESİNİ coğrafi işaret alarak kanıtlamış olan Milas zeytinyağının ve yine coğrafi işaretli ürün olan Milas yağlı zeytinin tanıtımı, yöre üreticisinde kaliteli üretim bilincinin geliştirilmesi ve markalaşmanın sağlanması amacıyla düzenlenen 6. Milas Zeytin Hasat Şenliği’nin 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacağını...
ÇAYKOVSKİ’in en iyi bale yapıtı ‘Kuğu Gölü’ promiyerinin Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Ankara’da 9 Kasım’da gerçekleştirileceğini...
MESAJ PANOSU
MHP MYK üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, parti grubunda yaptığı konuşmada ABD’nin tasarılarını sert bir şekilde eleştirirken “Türk milleti hükmünü Çanakkale’de vermiş, imzasını Sakarya’da atmış, mührünü de Dumlupınar, Kocatepe ve İzmir’de vurmuştur” dedi.