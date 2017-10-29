Türkiye’ye 500 milyon lira yatırdı, 4’üncü yabancısı Türk oldu

THE Coca-Cola Company’deki son görevi gazsız içecekler genel müdürlüğü olan Sinan Altun, masaya küçük, tombul bir tuzluk koydu:

- Tadına bakar mısınız?

Tuz diye tattığım beyaz toz farklıydı. Ne olduğunu açıkladı:

- Tokyo Üniversitesi’nden Dr. Kikunae Ikeda, 1908 yılında tatlı, acı, ekşi ve tuzlunun dışında beşinci bir tat keşfetmiş. Japonca’da “lezzet” anlamına gelen “umami” adını vermiş.

Keşfedilen 5’inci tadın Japonya’da 1909 yılında bir şirketin temelini oluşturduğunu belirtti:

- Ajinomoto adlı bu şirket, “umami”yi kendi adını verdiği bir çeşni olarak üretmekle yola çıkmış. Bugün 30 ülkede 118 fabrika, 33 bin çalışan, 130 ülkeye yayılan satış ağı, 11 milyar dolar cirosuyla dünyanın önde gelen gıda üreticileri arasında.

Coca-Cola’dan 1 Nisan 2017’de ayrılıp, 3 Nisan 2017’de Ajinomoto’ya geçtiğini kaydetti:

- İlk iş günümde “Bizim Mutfak”ın alımına imza attım. Ön anlaşmayı Kasım 2011’de yapmışlardı.

Ajinomoto Türkiye’nin 2011’de kurulduğunu vurguladı:

- Grup Türkiye’deki önce Kükre Gıda’nın yüzde 50’sini 2013 yılında aldı. Kalan yüzde 50’sinin alımı Ağustos 2017’de tamamlandı.

Ajinomoto’nun iki şirket alımıyla Türkiye’ye 500 milyon lirayı aşkın yatırım yaptığına işaret etti:

- Kükre Gıda, 2016’yı 72 milyon lira ciroyla tamamlamış. Şimdi Kükre ve Örgen Gıda’nın toplam cirosu 180-190 milyon lirayı buluyor.

Ajinomoto Grubu’nda CEO ve üstü görev alan 4’üncü yabancı olduğunu aktardı: - Türkiye, daha önce Paris’e bağlıymış. Şimdi doğrudan Japonya’ya bağlıyız.

Kükre ve Bizim Mutfak markasının sahibi Örgen Gıda’nın CEO’luğunu birlikte yürüttüğünü vurgulayıp ekledi:

- Örgen’in fabrikası İzmir’de. Kükre’nin ise Eskişehir (sirke ve soslar), İzmir (turşu) ve Adana’da (şalgam) fabrikası var. Yani, 4 fabrikada üretim yapıyoruz.

Grubun Türkiye’nin önemli gıda üreticileri arasında girdiğine değinip, sürdürdü:

- Ajinomoto, Türkiye’ye duyduğu güvenle yatırımlarını sürdürüyor. Yeni yatırımlarla büyüme kararlılığını gösteriyor.

Grubun Türkiye’ye yatırım iştahını kendisine verilen şu mesajla yansıttı:

- Bana, “Sinansan, sen iste, biz arkandayız” dediler...

Grubun 5 yıllık hedefini paylaştı:

- Türkiye’yi 5 yıl içinde bölgesel üretim üssü haline getirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz, Ortadoğu, İran, Kuzey Afrika ve Almanya için üretim üssü olacak. Türk mutfağının dünyada hak ettiği konuma ulaşmasına katkı sağlayacağız. Türk tarımına da katkımız olacak.

Ajinomoto’nun ürün gruplarını özetledi: - Gıda ürünleri (soslar, çorba, çeşniler, dondurulmuş yiyecek, unlu mamuller, sıvı yağ, mısır gevreği, tatlandırı), biyosistem ürünleri ve kimyasallar (yem için aminoasitler, ilaç ve gıda için aminoasitler, kişisel bakım malzemeleri, fonksiyonel kimyasallar), ilaç ve sağlık ürünleri.

“Sinansan”ın çizeceği yol haritası, Ajınomoto’nun Türkiye’ye yatırımını kısa sürede 1 milyar liraya çıkarır mı?

İZMİR’İN NOTU AAA

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, EGEV, NTV ve Özgencil işbirliği ile düzenlenen Ege Ekonomik Forumu’nda reyting kuruluşlarından aldıkları nota dikkat çekti:

- Fitch ve Moody’s’ten “AAA” notu aldık.

Kürsüden inince meslektaşım Abdurrahman Yıldırım’la sorduk:

- Türkiye’nin notu “yatırım yapılabilir düzey”in altında. Ülke notu böyle iken, sizin “AAA” almanız olası görünmüyor. Nasıl oldu bu?

- Bütçe yönetimimiz her iki kurumu da ikna ediyor, bu notları alıyoruz. Yurtdışına çıkınca ülkenin durumu geçerli oluyor.

2004’te ilk göreve geldiğinde 3 yıl boyunca eski borçları kapattıklarını vurguladı: - Bugün bize iş yapan kimsenin alacağı gecikmez.

Tekrar sorduk:

- Aldığınız “AAA” TL cinsinden borçlanmalar için olmasın?

İddiasını sürdürdü:

- Uluslararası piyasalara çıksam, Hazine garantisi olmadan uygun faizle 2 milyar Euro bulurum.

Borçluluk durumunu merak ettik, paylaştı: - Yatırımlardan dolayı 2.3 milyar lira borcumuz var. Ama ödeme kabiliyetimiz yüksek. Aslında TL borçlanma marjımız 7.5 milyar lirayı buluyor. O kadar açılmıyoruz. İzmir Belediyesi’nin TL borçlanma için de olsa “AAA” alabilmesi ilginç değil mi?