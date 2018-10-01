Siemens, Türkiye’de ‘görüntüleme cihazı’ üretimine girebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in resmi davetiyle gerçekleşen Berlin ziyareti sırasında açılışını yaptığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Merkez Camii ve Külliyesi’nde kendisine eşlik eden gazetecilerle sohbete memnuniyet cümlesiyle girdi:
- Hem Steinmeier’in, hem de Şansölye Merkel’in ev sahipliği gerçekten memnuniyet vericiydi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 21 Eylül’de Almanya’da mevkidaşlarıyla buluştuğunu anımsattı:
- O zaman ön görüşmeleri yapmışlardı. Bu ziyarette ikili ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri götürebilme hususunda bir “Mutabakat sağladık” diyebilirim.
Türkiye’de yatırımı bulunan Alman firmalarının CEO’ları ile Berlin’de buluştuklarını belirtti:
- Bu şirketlerin Türkiye’ye ilgisi memnuniyet verici. Biz de onları teşvik etmeye devam edeceğiz.
ABD Başkanı Trump’ın tek taraflı aldığı ticareti kısıtlama kararlarının Avrupa’da da rahatsızlık yarattığını gördüğünü vurguladı:
- Gerek AB, gerek diğer bölgelerle işbirliğimizi güçlendirerek adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Merkel ile yaptığımız kahvaltıda tüm bu konuları ele aldık.
Kahvaltıda ağırlıklı konunun ekonomi olduğunu aktardı:
- Müşterek olarak neler yapabiliriz, bunlar üzerinde durduk. Bu konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımız muhataplarıyla, Maliye ve Hazine Bakanımız muhataplarıyla çalışmalar yapacaklar. 25 Ekim 2018’de Alman Ekonomi Bakanı büyük bir iş insanı heyeti ile ülkemize gelecek. Bu tür temasları artıracağız.
Savunma sanayiine yönelik birçok adımı atma şansının olduğunu kaydetti:
- İleri teknoloji konusunda Almanya ile birçok adımları atabileceğimizi görüyorum.
Heyetinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı işaret etti:
- Sağlık Bakanlıkları da müşterek bazı adımları atabilirler.
Sağlık alanında MR, tomografi gibi görüntüleme cihazları üzerinde durdu:
- Bunların çoğu Siemens ile ilgili. Bunu da Siemens’in global CEO’su ile görüşme imkanımız oldu. Belki bunların Türkiye’de ortak üretimi söz konusu olabilir.
Siemens’in değişik alanlarda yatırımlara girme imkanının olabileceğinin altını çizdi:
- Bunları inşallah görüşeceğiz. Merkel ile kahvaltıda raylı sistem konusunu da konuştuk. Notlarını aldı. Bize düşen, bundan sonra konunun takipçisi olmak.
CEO’larla gerçekleşen toplantının detaylarını almaya çalıştık:
- CEO’larla toplantınızdan somut olarak yatırıma dönük bir karar çıktı mı? Almanya ile ekonomik ilişkilerimiz bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek?
Siemens ve Bosch gibi Alman devlerinin Türkiye’deki faaliyetlerinin 110-150 yılı bulduğuna vurgu yaptı:
- Bunların yeni yatırımlara girmesini teşvik edelim istiyoruz. Ayrıca otomotiv sektörüne yönelik bazı şirketler var. Tüm bu şirketlerle görüşmeleri yapıp, Yatırım Ofisimiz vasıtasıyla yakın takibe alacağız. Gerek TOBB, gerekse DEİK ile temaslarını sağlayıp inşallah adımları atacağız.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Şansölye Merkel, Erdoğan’ın en üst düzey protokol uygulamasıyla ağırladı...
“En üst düzey protokol” uygulaması, Almanya ile ekonomik ilişkileri daha yukarı taşımaya yeter mi?
İzleyip, göreceğiz...
MASRAFTAN KURTULMUŞ OLDUK
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’a sorduk:
- Euro 2024’ün Almanya’ya gitmesinde lobilerin etkili olduğu iddiaları var...
- Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki Avrupa, bir Dünya Kupası’nı aynı ülkede yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern tesislerimiz var. Kilometre olarak çok daha uygun. Hayırlı olsun.
Neticede masraftan kurtulmuş olduk.
BİZİM ŞU AN IMF İLE İŞİMİZ OLMAZ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD-Almanya ziyaretleriyle ilgili sözleri soruldu:
- Kılıçdaroğlu, “Niye gidiyorlar? Borç para için gidiyorlar. Borç para dileniyorlar” diyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ortada olduğunu belirtti:
- “Borç para dileniyorlar” sözü gülünç Borç aldıysak, nereden almışız, bunu da söylesin. Bizim bu tür ziyaretlerde maksadımız, yabancı yatırımları ülkemize çekmeye dönük adımlar atmaktır.
AK Parti’nin iktidara ilk geldiği dönemde Türkiye’nin IMF’ye 23.5 milyar dolar borcu olduğunu anımsattı:
- Kimler almıştı o borcu? Bizim dönemimizde sıfırlandı o borç. Birilerinin iddialarının aksine bizim şu an IMF ile herhangi bir işimiz olamaz.
Ekonomide toparlanmanın başladığını vurguladı:
- Çok kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatacağız. 2019’a çok daha ciddi, çok daha farklı şekilde gireceğiz.
Siemens, Türkiye’de ‘görüntüleme cihazı’ üretimine girebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in resmi davetiyle gerçekleşen Berlin ziyareti sırasında açılışını yaptığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Merkez Camii ve Külliyesi’nde kendisine eşlik eden gazetecilerle sohbete memnuniyet cümlesiyle girdi:
- Hem Steinmeier’in, hem de Şansölye Merkel’in ev sahipliği gerçekten memnuniyet vericiydi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 21 Eylül’de Almanya’da mevkidaşlarıyla buluştuğunu anımsattı:
- O zaman ön görüşmeleri yapmışlardı. Bu ziyarette ikili ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri götürebilme hususunda bir “Mutabakat sağladık” diyebilirim.
Türkiye’de yatırımı bulunan Alman firmalarının CEO’ları ile Berlin’de buluştuklarını belirtti:
- Bu şirketlerin Türkiye’ye ilgisi memnuniyet verici. Biz de onları teşvik etmeye devam edeceğiz.
ABD Başkanı Trump’ın tek taraflı aldığı ticareti kısıtlama kararlarının Avrupa’da da rahatsızlık yarattığını gördüğünü vurguladı:
- Gerek AB, gerek diğer bölgelerle işbirliğimizi güçlendirerek adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Merkel ile yaptığımız kahvaltıda tüm bu konuları ele aldık.
Kahvaltıda ağırlıklı konunun ekonomi olduğunu aktardı:
- Müşterek olarak neler yapabiliriz, bunlar üzerinde durduk. Bu konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımız muhataplarıyla, Maliye ve Hazine Bakanımız muhataplarıyla çalışmalar yapacaklar. 25 Ekim 2018’de Alman Ekonomi Bakanı büyük bir iş insanı heyeti ile ülkemize gelecek. Bu tür temasları artıracağız.
Savunma sanayiine yönelik birçok adımı atma şansının olduğunu kaydetti:
- İleri teknoloji konusunda Almanya ile birçok adımları atabileceğimizi görüyorum.
Heyetinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı işaret etti:
- Sağlık Bakanlıkları da müşterek bazı adımları atabilirler.
Sağlık alanında MR, tomografi gibi görüntüleme cihazları üzerinde durdu:
- Bunların çoğu Siemens ile ilgili. Bunu da Siemens’in global CEO’su ile görüşme imkanımız oldu. Belki bunların Türkiye’de ortak üretimi söz konusu olabilir.
Siemens’in değişik alanlarda yatırımlara girme imkanının olabileceğinin altını çizdi:
- Bunları inşallah görüşeceğiz. Merkel ile kahvaltıda raylı sistem konusunu da konuştuk. Notlarını aldı. Bize düşen, bundan sonra konunun takipçisi olmak.
CEO’larla gerçekleşen toplantının detaylarını almaya çalıştık:
- CEO’larla toplantınızdan somut olarak yatırıma dönük bir karar çıktı mı? Almanya ile ekonomik ilişkilerimiz bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek?
Siemens ve Bosch gibi Alman devlerinin Türkiye’deki faaliyetlerinin 110-150 yılı bulduğuna vurgu yaptı:
- Bunların yeni yatırımlara girmesini teşvik edelim istiyoruz. Ayrıca otomotiv sektörüne yönelik bazı şirketler var. Tüm bu şirketlerle görüşmeleri yapıp, Yatırım Ofisimiz vasıtasıyla yakın takibe alacağız. Gerek TOBB, gerekse DEİK ile temaslarını sağlayıp inşallah adımları atacağız.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Şansölye Merkel, Erdoğan’ın en üst düzey protokol uygulamasıyla ağırladı...
“En üst düzey protokol” uygulaması, Almanya ile ekonomik ilişkileri daha yukarı taşımaya yeter mi?
İzleyip, göreceğiz...
MASRAFTAN KURTULMUŞ OLDUK
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’a sorduk:
- Euro 2024’ün Almanya’ya gitmesinde lobilerin etkili olduğu iddiaları var...
- Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki Avrupa, bir Dünya Kupası’nı aynı ülkede yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern tesislerimiz var. Kilometre olarak çok daha uygun. Hayırlı olsun.
Neticede masraftan kurtulmuş olduk.
BİZİM ŞU AN IMF İLE İŞİMİZ OLMAZ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD-Almanya ziyaretleriyle ilgili sözleri soruldu:
- Kılıçdaroğlu, “Niye gidiyorlar? Borç para için gidiyorlar. Borç para dileniyorlar” diyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ortada olduğunu belirtti:
- “Borç para dileniyorlar” sözü gülünç Borç aldıysak, nereden almışız, bunu da söylesin. Bizim bu tür ziyaretlerde maksadımız, yabancı yatırımları ülkemize çekmeye dönük adımlar atmaktır.
AK Parti’nin iktidara ilk geldiği dönemde Türkiye’nin IMF’ye 23.5 milyar dolar borcu olduğunu anımsattı:
- Kimler almıştı o borcu? Bizim dönemimizde sıfırlandı o borç. Birilerinin iddialarının aksine bizim şu an IMF ile herhangi bir işimiz olamaz.
Ekonomide toparlanmanın başladığını vurguladı:
- Çok kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatacağız. 2019’a çok daha ciddi, çok daha farklı şekilde gireceğiz.