Sermaye piyasasına borcunu tesisatçıyı ‘BES’leyerek ödüyor

1988’de adımını attığı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) Başkan Yardımcısı iken veda eden Ender Çolak’ın yolu Anel Grup’ta 3 yıllık yöneticiliğin ardından Hollandalı BDR Thermea Group’a ait Baymak’la kesişti. Şirketin yüzde 100’ünün BDR Thermea Group’a geçiş sürecinin başladığı 2011’de Baymak’ın CEO’su oldu:
- Baymak’ta ilk işim hisselerin yüzde 100’ünün BDR’ye geçişi ve sonrasındaki değişimi yönetmek oldu.
SPK’daki deneyimini önce Anel Grup’a, 2011’den itibaren de Baymak’a yansıtan Çolak, şirketin bayileri ve onlara bağlı hizmet veren tesisatçıları kucaklayacak adım ararken aklına Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geldi:
- SPK’da iken BES’in ülkemizde devreye girmesi için epey emek harcadım. Şimdi de BES’in yaygınlaşmasına küçük de olsa katkı verebilirim.
Aklından geçen proje için önce Hazine Müsteşarlığı’na başvurdu:
- Şirketimizin bayileri ve tesisatçıları BES kapsamına girmeleri için teşvik etsek, primlerinin bir bölümünü biz yatırsak nasıl olur? Şirketimizin yatırdığı prim payını, BES’teki devlet katkısı hesabına dahil etmeniz mümkün müdür?
Hazine Müsteşarlığı Çolak’ın sorusuna olumlu yanıt verdi:
- Şirketinizin bayileri ve tesisatçılar için yatıracağı BES prim payı devlet katkısı hesabında sigortalı lehine kullanılır.
Bunun üzerine duyuru yapıldı:
- Enerji tasarruflu ürünlerimizi öne çıkarırsanız, karşılığında sizlerin BES primlerinizin bir bölümünü şirketimiz ödeyecek.
Bu çağrıya en çok Doğu ve Güneydoğu’daki bayiler ile tesisatçılar ilgi gösterdi. Çolak, halkayı genişletti:
- Bayiler ve tesisatçılar eşlerini, çocuklarını da BES kapsamına aldırabilir. Şirketimiz onlar için de primin bir bölümünü ödeyecek.
Derken şirket desteği ile BES’li olanların sayısını gözden geçirdi:
- 1200 bayimiz var ama 2 bine yakın kişinin BES kapsamına girmesine vesile olmuşuz. Yani, bayilerimizin eş ve çocukları da BES kapsamına girmiş.
Çolak, Baymak’ın 50’nci yılı vesilesiyle buluştuğumuzda BES’le ilgili yaklaşımını paylaştı:
- SPK’da 18 yıl görev yaptım. Benim için okul gibiydi. Sermaye piyasasına borcum vardı. BES’in yaygınlaşmasına küçük de olsa bir katkı vererek borcumu ödemeye çalışıyorum.
Özel sağlık sigortası, şirket ve kurumlar tarafından çalışanları için önemli teşvik modeli olarak kullanılıyor.
BES’in de şirketlerin çalışanlarından bayilerine dokunduğu paydaşları için teşvik unsuru olabileceği anlaşılıyor...
SEKTÖRÜN 800 MİLYON DOLAR CARİ AÇIĞI VAR
BAYMAK CEO’su Ender Çolak, şirketin üretim tesislerinin Tuzla Tepeören’de olduğunu belirtti:
- Hedefim fabrikamızın BDR Thermea Group için global üretim merkezine dönüşmesi. Adım adım bu yolda ilerliyoruz.
Baymak’ın geçen yılki ihracatının 20 milyon dolar olduğunu kaydetti:
- Bu yıl ihracatta yüzde 15 büyüyeceğiz.
Özbekistan’da 10 bin konutluk bir projenin ısıtma sistemleri işini üstlendiklerini vurguladı:
- ABD’ye de ihracatımız var ama şimdilik küçük. ABD pazarında büyümeyi hedefliyoruz.
Kısa süre önce Turquality kapsamına girdiklerini bildirdi:
- Turquality marka destek programının ihracatımızı artış yönünde tetikleyeceğini biliyoruz.
Bu noktada ısıtma-soğutma sektörünün cari açığı üzerinde durdu:
- Sektörümüzün 4.5 milyar dolarlık ihracatı söz konusu. Buna karşılık 800 milyon dolarlık cari açığı var.
Sektörün ihracatında kalorifer peteğinin önemli yeri olduğuna dikkat çekti:
- Katma değeri daha yüksek ürünlerin ihracatını artırarak sektörümüzün cari açığını kapatabiliriz.
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ İLE GURUR DUYDUM
ANAP iktidarlarının ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Işın Çelebi aradı:
- Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Turgut Özal Tıp Merkezi’nin karaciğer naklindeki başarılarıyla gurur duydum.
Merkezin ilk kurulduğu günleri anımsattı:
- Rahmetli Özal, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin kuruluşu sırasında bana görev vermişti. Ayrıca, dönemin YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı’nın tavsiyesiyle Prof. Ali Oto’yu Tıp Fakültesi’ne Dekan olarak atamıştı. Merkezde Prof. Oto’nun da büyük emeği var.
İç geçirdi:
- Turgut Bey, tıp fakültelerinden başarılı öğrencileri yurt dışına eğitime göndermek için program başlatmamızı istemişti. O programı uyguladık. Sayıştay soruşturmalarından başımızı kaldıramaz olduk.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nin karaciğer naklinde dünya ikinciliği ile mutlu olduğunu kaydetti:
- Merkezde 5 karaciğer nakli ameliyatının eş zamanlı gerçekleşmesi bir başka başarı örneği oldu. Turgut Özal Tıp Merkezi’nin kurulduğu günlerde çok eleştiri aldık. Bugün gelinen noktada Turgut Bey’in hayalinin gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyorum.
Sermaye piyasasına borcunu tesisatçıyı ‘BES’leyerek ödüyor
1988’de adımını attığı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) Başkan Yardımcısı iken veda eden Ender Çolak’ın yolu Anel Grup’ta 3 yıllık yöneticiliğin ardından Hollandalı BDR Thermea Group’a ait Baymak’la kesişti. Şirketin yüzde 100’ünün BDR Thermea Group’a geçiş sürecinin başladığı 2011’de Baymak’ın CEO’su oldu:
- Baymak’ta ilk işim hisselerin yüzde 100’ünün BDR’ye geçişi ve sonrasındaki değişimi yönetmek oldu.
SPK’daki deneyimini önce Anel Grup’a, 2011’den itibaren de Baymak’a yansıtan Çolak, şirketin bayileri ve onlara bağlı hizmet veren tesisatçıları kucaklayacak adım ararken aklına Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geldi:
- SPK’da iken BES’in ülkemizde devreye girmesi için epey emek harcadım. Şimdi de BES’in yaygınlaşmasına küçük de olsa katkı verebilirim.
Aklından geçen proje için önce Hazine Müsteşarlığı’na başvurdu:
- Şirketimizin bayileri ve tesisatçıları BES kapsamına girmeleri için teşvik etsek, primlerinin bir bölümünü biz yatırsak nasıl olur? Şirketimizin yatırdığı prim payını, BES’teki devlet katkısı hesabına dahil etmeniz mümkün müdür?
Hazine Müsteşarlığı Çolak’ın sorusuna olumlu yanıt verdi:
- Şirketinizin bayileri ve tesisatçılar için yatıracağı BES prim payı devlet katkısı hesabında sigortalı lehine kullanılır.
Bunun üzerine duyuru yapıldı:
- Enerji tasarruflu ürünlerimizi öne çıkarırsanız, karşılığında sizlerin BES primlerinizin bir bölümünü şirketimiz ödeyecek.
Bu çağrıya en çok Doğu ve Güneydoğu’daki bayiler ile tesisatçılar ilgi gösterdi. Çolak, halkayı genişletti:
- Bayiler ve tesisatçılar eşlerini, çocuklarını da BES kapsamına aldırabilir. Şirketimiz onlar için de primin bir bölümünü ödeyecek.
Derken şirket desteği ile BES’li olanların sayısını gözden geçirdi:
- 1200 bayimiz var ama 2 bine yakın kişinin BES kapsamına girmesine vesile olmuşuz. Yani, bayilerimizin eş ve çocukları da BES kapsamına girmiş.
Çolak, Baymak’ın 50’nci yılı vesilesiyle buluştuğumuzda BES’le ilgili yaklaşımını paylaştı:
- SPK’da 18 yıl görev yaptım. Benim için okul gibiydi. Sermaye piyasasına borcum vardı. BES’in yaygınlaşmasına küçük de olsa bir katkı vererek borcumu ödemeye çalışıyorum.
Özel sağlık sigortası, şirket ve kurumlar tarafından çalışanları için önemli teşvik modeli olarak kullanılıyor.
BES’in de şirketlerin çalışanlarından bayilerine dokunduğu paydaşları için teşvik unsuru olabileceği anlaşılıyor...
SEKTÖRÜN 800 MİLYON DOLAR CARİ AÇIĞI VAR
BAYMAK CEO’su Ender Çolak, şirketin üretim tesislerinin Tuzla Tepeören’de olduğunu belirtti:
- Hedefim fabrikamızın BDR Thermea Group için global üretim merkezine dönüşmesi. Adım adım bu yolda ilerliyoruz.
Baymak’ın geçen yılki ihracatının 20 milyon dolar olduğunu kaydetti:
- Bu yıl ihracatta yüzde 15 büyüyeceğiz.
Özbekistan’da 10 bin konutluk bir projenin ısıtma sistemleri işini üstlendiklerini vurguladı:
- ABD’ye de ihracatımız var ama şimdilik küçük. ABD pazarında büyümeyi hedefliyoruz.
Kısa süre önce Turquality kapsamına girdiklerini bildirdi:
- Turquality marka destek programının ihracatımızı artış yönünde tetikleyeceğini biliyoruz.
Bu noktada ısıtma-soğutma sektörünün cari açığı üzerinde durdu:
- Sektörümüzün 4.5 milyar dolarlık ihracatı söz konusu. Buna karşılık 800 milyon dolarlık cari açığı var.
Sektörün ihracatında kalorifer peteğinin önemli yeri olduğuna dikkat çekti:
- Katma değeri daha yüksek ürünlerin ihracatını artırarak sektörümüzün cari açığını kapatabiliriz.
TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ İLE GURUR DUYDUM
ANAP iktidarlarının ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Işın Çelebi aradı:
- Malatya İnönü Üniversitesi bünyesindeki Turgut Özal Tıp Merkezi’nin karaciğer naklindeki başarılarıyla gurur duydum.
Merkezin ilk kurulduğu günleri anımsattı:
- Rahmetli Özal, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin kuruluşu sırasında bana görev vermişti. Ayrıca, dönemin YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı’nın tavsiyesiyle Prof. Ali Oto’yu Tıp Fakültesi’ne Dekan olarak atamıştı. Merkezde Prof. Oto’nun da büyük emeği var.
İç geçirdi:
- Turgut Bey, tıp fakültelerinden başarılı öğrencileri yurt dışına eğitime göndermek için program başlatmamızı istemişti. O programı uyguladık. Sayıştay soruşturmalarından başımızı kaldıramaz olduk.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nin karaciğer naklinde dünya ikinciliği ile mutlu olduğunu kaydetti:
- Merkezde 5 karaciğer nakli ameliyatının eş zamanlı gerçekleşmesi bir başka başarı örneği oldu. Turgut Özal Tıp Merkezi’nin kurulduğu günlerde çok eleştiri aldık. Bugün gelinen noktada Turgut Bey’in hayalinin gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyorum.