‘Sequel’ girişimci olacak çocukları bulabilecek mi

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mali genel kurul vesilesiyle üye odalar arasında ilk kez bir proje yarışması düzenledi. Jüride görev almanı bekliyorum.
TOBB, söz konusu yarışma için 365 oda ve borsaya duyuru yaptı, şu kategorilerde proje başvuru beklediğini bildirdi:
Ar-Ge ve inovasyon/üniversite-sanayi işbirliği, dış ticaret, girişimcilik, kurumsal kapasite ve altyapı, mesleki eğitim ve istihdam, sektörel gelişim, sosyal sorumluluk.
123 oda ve borsa, projeleriyle yarışma için başvurdu. TEPAV’ın önderliğinde oluşturulan ön jüri, finalde yarışacak 40 projeyi belirledi. Meslektaşlarım Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte Prof. Güven Sak’ın başkanlığındaki jüri olarak 40 projeyle ilgili sunumları tek tek izledik, değerlendirdik.
Dikkatimi çeken projelerden biri, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geldi:
- Seguel: Nitelikli Girişimciler, Sürdürülebilir İşletmeler.
Nevşehir TSO temsilcisi, çalışmalarının AB destekli ERASMUS projesi olduğunu belirtti:
- Proje çerçevesinde Hollanda, Finlandiya, İspanya ve İngiltere ile temaslarımız var.
Projenin hedefini şöyle ortaya koydu:
- Amacımız erken yaşlarda gençlerin girişimcilik potansiyelini ölçmek, anlamak.
Hedef kitlelerinin orta öğrenimden başlayarak öğrenciler olduğunu vurguladı:
- Proje kapsamında örnek girişimcilerden eğitim desteği alıyoruz. Onlardan başarılarını dinlerken, “Yanlış yaptığınız neler vardı?” sorusunu da gündeme getiriyoruz. Çünkü, girişimcilik yolculuğunda yanlışları önceden görebilmek de önemli.
Sunum sırasında sordum:
- Yaptığınız ölçümler sonrasında çocuklara, “senden girişimci olur” veya “senden girişimci olmaz” diyebilecek misiniz?
Nevşehir TSO temsilcisi, böyle keskin çizgilerden yana olmadıklarını kaydetti:
- Bizim amacımız gençlerimizin ilgisini erken yaşlardan itibaren girişimciliğe çekmek, potansiyellerinin farkına varılmasını sağlamak.
Odaların sunumlarından bazı örnekler de proje başlıklarıyla şöyleydi:
Aksaray Ticaret Borsası: Tarım ve Hayvancılık Merkezi oluşturma projesi.
Giresun Ticaret Borsası: Doğru depolama yöntemleriyle “fındık altına dönüşüyor”.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası: Kayıtdışı istihdamla mücadele projesi.
Balıkesir Ticaret Borsası: Ocak 2018’de coğrafi işaret alınan Balıkesir kuzusunu koruma projesi. Balıkesir kuzusu iki nesil önceye kadar izleniyor.
TOBB’un gündeme getirdiği yarışma, 365 oda ve borsanın, rutin görevlerinin dışında bulundukları kentlerde önemli projelere imza atma konusunda çaba gösterdiklerini ortaya koyuyor.
Projelerin çeşitliliği de bunu gösteriyor...
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, birincilik getiren “Farkındalık ile Bağlan Hayata” projesinin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
ORTAK MOBİLYA TESİSİYLE TEKNOLOJİYİ YAKALADILAR
ANTAKYA Ticaret ve Sanayi Odası, 1006 tesis ve atölyede üretim yapan kentteki mobilyacılar için
1.7 milyon Euro’yla şu projeyi
ortaya koydu:
- Mobilyacılığı Geliştirme Projesi...
Antakya TSO, proje çerçevesinde ortak üretim tesisi oluşturdu. Sektör açısından ileri teknolojiye sahip 20 kadar makine alındı. Antakya TSO temsilcisi sunumu sırasında varılan noktayı şöyle paylaştı:
- Sektörde fire oranı yüzde 25 azaldı. Ürün iadelerinde yüzde 60 düşüş oldu. Antakya’daki mobilyacıların ihracatı 84 milyon dolara çıktı.
HANGİ ODALAR ÖDÜLÜ YAKALADI
TOBB’un proje yarışmasında kategorilere göre ödül alan odalar ve projeleri şöyle:
Ar-Ge ve İnovasyon/Üniversite Sanayi İşbirliği: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BUTEKOM, 30 milyon lira yatırımla kuruldu)
Dış Ticaret: Zile Ticaret ve Sanayi Odası (Gıda ve Gıda Makineleri Sektörü)
Girişimcilik: İstanbul Ticaret Odası (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi-300 civarında girişimciye kapı açtı, yatırım alan start-up’lar oldu)
Kurumsal Kapasite ve Altyapı: Adana Ticaret Borası (72 bin metrekarelik kompleks yaptı, pamuk ilk kez elektronik işlem gördü)
Mesleki Eğitim ve İstihdam: Kocaeli Sanayi Odası (Kariyerport Limancılık Eğitim Merkezi)
Sektörel Gelişim: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (43 milyon Euro yatırımla lojistik merkezi kurdu)
Sosyal Sorumluluk: Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (Farkındalık ile bağlan hayata-uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele)
Genel Kategori: Eskişehir Sanayi Odası (54 milyon liralık yatırımla fuar ve kongre merkezinin kurulması)
Jüri Özel Ödülü: Antalya Ticaret Borsası (Yöreks, Yöresel Ürünler Fuarı organizasyonu)
KARİYERPORT’TA VİNÇ OPERATÖRÜ YETİŞİYOR
KOCAELİ Sanayi Odası, TOBB’un yarışmasına şu projeyle katıldı:
- Kariyerport Limancılık Eğitim Merkezi.
Oda temsilcisi sunumuna şöyle girdi:
- Kocaeli sınırları içinde 35 liman ve limancık var. 75 milyon ton yük elleçleniyor. Liman işletmeleri vinç operatörleri bulmakta zorlanıyor.
Merkezde simülatörlerle eğitim verildiğini belirtti:
- Usta-çırak ilişkisiyle 6 ayda yetişebilecek bir vinç operatörü, bizim merkezde 15 günde işe başlayacak noktaya ulaşıyor.
Limanlardaki vinç operatörlerinin aylık maaş düzeyini merak ettik, örnek verdi:
- Kocaeli bölgesinde 5-6 bin lira, Avrupa’da
4 bin Euro.
‘Sequel’ girişimci olacak çocukları bulabilecek mi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü, TEPAV İcra Direktörü Prof. Güven Sak’tan davet geldi:
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mali genel kurul vesilesiyle üye odalar arasında ilk kez bir proje yarışması düzenledi. Jüride görev almanı bekliyorum.
TOBB, söz konusu yarışma için 365 oda ve borsaya duyuru yaptı, şu kategorilerde proje başvuru beklediğini bildirdi:
Ar-Ge ve inovasyon/üniversite-sanayi işbirliği, dış ticaret, girişimcilik, kurumsal kapasite ve altyapı, mesleki eğitim ve istihdam, sektörel gelişim, sosyal sorumluluk.
123 oda ve borsa, projeleriyle yarışma için başvurdu. TEPAV’ın önderliğinde oluşturulan ön jüri, finalde yarışacak 40 projeyi belirledi. Meslektaşlarım Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte Prof. Güven Sak’ın başkanlığındaki jüri olarak 40 projeyle ilgili sunumları tek tek izledik, değerlendirdik.
Dikkatimi çeken projelerden biri, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geldi:
- Seguel: Nitelikli Girişimciler, Sürdürülebilir İşletmeler.
Nevşehir TSO temsilcisi, çalışmalarının AB destekli ERASMUS projesi olduğunu belirtti:
- Proje çerçevesinde Hollanda, Finlandiya, İspanya ve İngiltere ile temaslarımız var.
Projenin hedefini şöyle ortaya koydu:
- Amacımız erken yaşlarda gençlerin girişimcilik potansiyelini ölçmek, anlamak.
Hedef kitlelerinin orta öğrenimden başlayarak öğrenciler olduğunu vurguladı:
- Proje kapsamında örnek girişimcilerden eğitim desteği alıyoruz. Onlardan başarılarını dinlerken, “Yanlış yaptığınız neler vardı?” sorusunu da gündeme getiriyoruz. Çünkü, girişimcilik yolculuğunda yanlışları önceden görebilmek de önemli.
Sunum sırasında sordum:
- Yaptığınız ölçümler sonrasında çocuklara, “senden girişimci olur” veya “senden girişimci olmaz” diyebilecek misiniz?
Nevşehir TSO temsilcisi, böyle keskin çizgilerden yana olmadıklarını kaydetti:
- Bizim amacımız gençlerimizin ilgisini erken yaşlardan itibaren girişimciliğe çekmek, potansiyellerinin farkına varılmasını sağlamak.
Odaların sunumlarından bazı örnekler de proje başlıklarıyla şöyleydi:
Aksaray Ticaret Borsası: Tarım ve Hayvancılık Merkezi oluşturma projesi.
Giresun Ticaret Borsası: Doğru depolama yöntemleriyle “fındık altına dönüşüyor”.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası: Kayıtdışı istihdamla mücadele projesi.
Balıkesir Ticaret Borsası: Ocak 2018’de coğrafi işaret alınan Balıkesir kuzusunu koruma projesi. Balıkesir kuzusu iki nesil önceye kadar izleniyor.
TOBB’un gündeme getirdiği yarışma, 365 oda ve borsanın, rutin görevlerinin dışında bulundukları kentlerde önemli projelere imza atma konusunda çaba gösterdiklerini ortaya koyuyor.
Projelerin çeşitliliği de bunu gösteriyor...
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, birincilik getiren “Farkındalık ile Bağlan Hayata” projesinin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
ORTAK MOBİLYA TESİSİYLE TEKNOLOJİYİ YAKALADILAR
ANTAKYA Ticaret ve Sanayi Odası, 1006 tesis ve atölyede üretim yapan kentteki mobilyacılar için
1.7 milyon Euro’yla şu projeyi
ortaya koydu:
- Mobilyacılığı Geliştirme Projesi...
Antakya TSO, proje çerçevesinde ortak üretim tesisi oluşturdu. Sektör açısından ileri teknolojiye sahip 20 kadar makine alındı. Antakya TSO temsilcisi sunumu sırasında varılan noktayı şöyle paylaştı:
- Sektörde fire oranı yüzde 25 azaldı. Ürün iadelerinde yüzde 60 düşüş oldu. Antakya’daki mobilyacıların ihracatı 84 milyon dolara çıktı.
HANGİ ODALAR ÖDÜLÜ YAKALADI
TOBB’un proje yarışmasında kategorilere göre ödül alan odalar ve projeleri şöyle:
Ar-Ge ve İnovasyon/Üniversite Sanayi İşbirliği: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BUTEKOM, 30 milyon lira yatırımla kuruldu)
Dış Ticaret: Zile Ticaret ve Sanayi Odası (Gıda ve Gıda Makineleri Sektörü)
Girişimcilik: İstanbul Ticaret Odası (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi-300 civarında girişimciye kapı açtı, yatırım alan start-up’lar oldu)
Kurumsal Kapasite ve Altyapı: Adana Ticaret Borası (72 bin metrekarelik kompleks yaptı, pamuk ilk kez elektronik işlem gördü)
Mesleki Eğitim ve İstihdam: Kocaeli Sanayi Odası (Kariyerport Limancılık Eğitim Merkezi)
Sektörel Gelişim: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (43 milyon Euro yatırımla lojistik merkezi kurdu)
Sosyal Sorumluluk: Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (Farkındalık ile bağlan hayata-uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele)
Genel Kategori: Eskişehir Sanayi Odası (54 milyon liralık yatırımla fuar ve kongre merkezinin kurulması)
Jüri Özel Ödülü: Antalya Ticaret Borsası (Yöreks, Yöresel Ürünler Fuarı organizasyonu)
KARİYERPORT’TA VİNÇ OPERATÖRÜ YETİŞİYOR
KOCAELİ Sanayi Odası, TOBB’un yarışmasına şu projeyle katıldı:
- Kariyerport Limancılık Eğitim Merkezi.
Oda temsilcisi sunumuna şöyle girdi:
- Kocaeli sınırları içinde 35 liman ve limancık var. 75 milyon ton yük elleçleniyor. Liman işletmeleri vinç operatörleri bulmakta zorlanıyor.
Merkezde simülatörlerle eğitim verildiğini belirtti:
- Usta-çırak ilişkisiyle 6 ayda yetişebilecek bir vinç operatörü, bizim merkezde 15 günde işe başlayacak noktaya ulaşıyor.
Limanlardaki vinç operatörlerinin aylık maaş düzeyini merak ettik, örnek verdi:
- Kocaeli bölgesinde 5-6 bin lira, Avrupa’da
4 bin Euro.