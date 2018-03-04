Senegal’e 400 milyon dolarlık kredi açtık

Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile sohbet ederken bana döndü:

- Senegal’de kredi kullandırdığımız projelerin şantiyelerini gezeceğiz.

Türk şirketlerinin Senegal’deki projeleri için açtıkları kredi toplamının 400 milyon dolar olduğunu belirtti:

- Biliyorsunuz krediyi, kullanılan malzemenin Türkiye’den alınması şartıyla kullandırıyoruz. Projeler ilerledikçe, Türkiye’den alım yapıldıkça kredi devreye giriyor.

Yıldırım’ın ilk uğrayacağı şantiye Doğanlar Yatırım Holding’in “Hal Kompleksi ve TIR Parkı Projesi”ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Senegal’den ayrılmadan kendisine eşlik eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’la söz konusu şantiyeyi gezdi.

Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’a projeyi sordum, anlattı:

- Proje 340 bin metrekarelik alanı kapsıyor. 47 bin 500 metrekaresi hal binası olacak. Toplam bedeli 105.9 milyon dolar.

Erdoğan, inşaatı gezerken Doğan’a şu mesajı verdi:

- Projeleri hızlandırın.

Başkanlığını Nail Olpak’ın yürüttüğü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) önderliğinde düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu’nun gerçekleştiği Dakar Uluslararası Abdou Diouf Kongre Merkezi’nde Türk heyeti ve iş insanları aralarında şu bilgiyi paylaştı:

- Bu kongre merkezini Summa İnşaat yapmış.

Bunun üzerine Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora’dan bilgi aldım:

- Senegal’de ilk işimiz bu kongre merkezi oldu. İmzayı 2013’te attık. 11 ayda bitirdik. 80 milyon Euro’ya mal oldu. Kaynağın yüzde 70’ini Türk Eximbank sağladı. Aynı oranda malzemeyi Türkiye’den getirdik.

2016’da 3 proje daha üstlendiklerini kaydetti:

- 15 bin kişilik Dakar Arena Kapalı Spor Salonu, Kongre Merkezi’nin yanına Radisson Oteli, 20 bin metrekarelik fuar alanı.

Radisson Oteli’nin Aralık 2017’de Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle Senegal Cumhurbaşkanı tarafından açıldığını vurguladı:

- Diğer iki proje Ağustos 2018’de bitecek.

Bora, Dakar Arena’yı Senegal Cumhurbaşkanı ile birlikte gezen Erdoğan’a salonun son durumunu anlattı:

- 5 ayda projenin yüzde 50’sini tamamladık. Şu anda uzay çatı sistemine başladık.

Limak’la ortak oldukları en büyük projeyi anımsattı:

- 575 milyon Euro’ya mal olan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı’nı 25 yıl işleteceğiz. Malzemenin yüzde 90’ı Türkiye’den geldi.

Eximbank, Türk müteahhitlerine kredi kullandırdığı ölçüde Afrika ülkelerinde proje üstlenme şansı artıyor...

Bankanın bu yıl Senegal, Gana, Tanzanya, Gine ve Kenya’da uygulamaya başlayacağı “barter ticareti”, Afrika’da daha fazla iş alınmasını tetikler mi?

KAFALARIN İÇİNİ OKUYUP TASARIM YAPMASINLAR

CEZAYİR’den Moritanya’ya, oradan Senegal’e geçerken uçakta moda tasarımcısı Dilek Hanif’ten gelen mesajı okudum:

- Uğur Cebeci’nin “Kaftan yerine İtalyan” yazısını okudum. Yazıda, 2012’de hazırladığım tasarımlara THY yönetiminin müdahalesi sebebiyle koleksiyonun tamamlanamadığı, şimdi aynı görevin İtalyan Ettore Bilotta’ya verildiği yer alıyor.

Hanif, mesajında bir tasarımcı ve iş kadını olarak kendisinin, Türk meslektaşlarının Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için büyük emek harcadıklarını belirtti:

- Meslektaşlarımla Türkiye’yi dünya markaları üreten ülke konumuna getirmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye’de çok yetenekli genç isimler yetişiyor. İnanıyorum ki, bahsi geçen koleksiyonu son derece profesyonel bir şekilde tasarlayacak pek çok Türk tasarımcı bulunabilirdi.

Mesajını şöyle noktaladı:

- Dileğim, Türk kuruluşlarının kendi tasarımcı ve markalarına sahip çıkmaları, gelecek nesillere yatırım yapmalarıdır.

Mesajı THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya ilettim, şu yorumu yaptı:

- THY’yi yönetenlerin kafalarının içini okumaya çalışıp ona göre tasarım yapanlar var. Bunu yapmalarını doğru bulmuyorum.

Ardından ekledi:

- THY’nin vitrini olan kıyafetlerin tasarımı için Türk modacıları da yarıştırdık. Yabancıları da yarışa aldık. Türkiye’nin dünya markası olan THY’ye yakışanı seçmeye çalışıyoruz.

CEZAYİR’DE 16 MİLYAR DOLARLIK İŞE İMZA ATTILAR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Afrika seyahatinin Cezayir durağındaki İş Forumu’nda önce Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi ile karşılaştım, ülkedeki işlerini sordum:

- 40 kilometrelik bir otoyol projesi üstlenmiştik.

Ardından Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı’yı gördüm, aynı soruyu yönelttim:

- Biz de burada otoyol yapıyoruz. 1 milyar Euro’nun üzerinde büyüklüğü var.

Sonra Cumhurbaşkanlığı’nın gezi için hazırladığı kitapçıktan Cezayir notlarını okudum:

- Türk müteahhitleri Cezayir’de bugüne kadar 16 milyar dolarlık işe imza attı.