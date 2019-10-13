Sağlıklı beslenip açlığı önleyelim

* Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya.
Bu temanın belirlenmesinin nedenini irdeledi:
- Bir yanda açlık, diğer yanda obezite sorunu var.
FAO’nun verilerine baktı:
- Dünyada yılda 4.5 milyar ton gıda üretiliyor. Bunun 1.5 milyar tonu atılıyor.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki duruma dikkat etti:
- Gelişmiş ülkelerde artan gıdalar mutfaktan çöpe gidiyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise nakliyede kayıp yaşıyor.
Dünyadaki toplam gıda kaynaklarının insan tüketimine oranıyla belirlenen endeksi inceledi:
- Yerküre insan beslenme endeksinin en az 1 olması gerekiyor.
4.5 milyar ton gıda maddesinin 1.5 milyar tonunun çöpe gittiğine işaret edip, endeksin mevcut düzeyinin altını çizdi:
- Her insanın günlük 2000 kalori alacağı gıdayı tüketmesi gerekiyor. 3 milyar ton gıda maddesini 7.7 milyarlık dünya nüfusunun yıllık kalori ihtiyacına bölünce 0.85 çıkıyor.
Bunun ne anlama geldiğine odaklandı:
- “Yerküre beslenme endeksi” şu anda 1’in altında. Bu, dünyanın açlığa doğru yol aldığını gösteriyor.
TÜGİS yönetimi ve sektör temsilcileri ile birlikte çözüme kafa yordu:
* Üreticiler olarak gıda maddelerinin kalorifik değerinin yüzde 10 artırılması için çalışacağız.
* Halen yüzde 70 bitkisel, yüzde 30 hayvansal gıdalarla besleniyoruz. Bitkisel beslenme oranının yüzde 80’e çıkması gerekiyor.
* Dünyada gıda üretimi 5 milyar tona çıkarılacak, çöpe giden bölümü 750 milyon tona indirilecek.
* Bunlar yapılabilirse 2050’de 10 milyar nüfusa ulaşacak dünyamızda, “Yerküre insan beslenme endeksi” 1.02’ye çıkabilecek.
Dünyada ekilmeyen alanların büyüklüğünü düşündü:
- Çoğu Afrika ve Güney Amerika’da bulunan 300 milyon hektar tarım alanı kullanılmıyor. Bu alan kullanılırsa üretimde artış sağlanır.
TÜGİS ve TOBB Gıda Meclisi üyeleri ile sektörün geleceğe dönük yol haritasını çizerken en temel noktalarda birleşildi:
- Daha besleyici ürünler üreteceğiz.
- Üretim aşamalarında çevreye zarar vermemeye özen göstereceğiz.
- Fiyatlar erişilebilir olacak.
Tüketici için de şu temel tavsiye benimsendi:
- Yeterli ve dengeli beslenelim.
- Hareketsiz yaşamı terkedelim.
Buzbaş, çalışmayı noktalarken FAO’nun belirlediği ana temayı yineledi:
- Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya...
GIDAYA YILDA 400 MİLYAR LİRA GİDİYOR
TÜRKİYE Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve TOBB Gıda Meclisi Başkanı Necdet Buzbaş, sektörün verilerine baktı:
* Türkiye’de 83 bin gıda üretimi yapan tesis ver. Küçük satış noktaları dahil gıda ticareti yapanlarla birlikte sektördeki şirket sayısı 600 bini buluyor.
* Gıda sektöründe yıllık 400 milyar lira dönüyor. Bunun 150 milyar lirasını gıda sanayinin cirosu oluşturuyor.
Sektörün ihracatını irdeledi:
- Gıda sektörünün ihracatı 12 milyar dolar. Ülkemizin tarım ihracatı da 18 milyar dolar.
Kilo başı ihracat geliri karşılaştırması yaptı:
- Fındık ihracatında kilo başı gelir 2.5 dolar dolayında. Çikolatada ise kilo başı ihracat geliri 8 dolara ulaşıyor.
VERGİ KAÇIRAN VE KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BİZE ÜYE OLAMAZ
“SÜRDÜRÜLEBİLİR Gıda Zirvesi” öncesi TÜGİS’in merkezinde Necdet Buzbaş’la buluştum. Sendikanın üye sayısını merak ettim, paylaştı:
- Bir ara 130 üyemiz vardı. Eledik, 60’a indirdik.
Sendikayı şöyle tanımladı:
- Butik sendikayız.
Bu tanımı anlatmak için geçmişe döndü:
- Geçmişte bizde de grup sözleşmeleri yapılırdı. Gün geldi, büyük şirketler ile KOBİ’ler ayrı düştü. Gaziantep’teki un üreticisi, “Toplu sözleşmelerde ücret pazarlığını bizim bütçelerimizi düşünerek yapın” derken örneğin rahmetli Sabri Ülker de, “Gaziantep’e göre belirlenecek ücrete biz İstanbul’da kimseyi çalıştıramayız” diye itiraz edip sendikadan çekildi.
Bunun üzerine TÜGİS’in tüzüğünü değiştirdiklerini vurguladı:
- Artık her iş yeri için ayrı ayrı sözleşme görüşmesi yapacağız.
Böylelikle butik işveren sendikası modeline geçtiklerini belirtip, üyelik koşulları üzerinde durdu:
- TÜGİS’e üyelik için aidat ödemek yetmez. Etik kurallarımız var. Örneğin vergi kaçıranı, kaçak işçi çalıştıranı almayız.
AKHİSAR, ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ’Nİ İPTAL ETTİ
AKHİSAR Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa bir araya gelip karar aldı:
- 18-19 Ekim’de Zeytin Hasat Şenliği olacaktı. Hasat üretici için büyük önem taşıyor. Ancak, ülkemizin sınır güvenliği her şeyden daha önemli. Hasat şenliğini iptal ediyoruz. Mehmetçik terörle mücadele ederken bizler de üreticimizle birlikte onların yanındayız. Mehmetçiklerimizin başarıya ulaşıp sağ salim dönmelerini diliyoruz.
Sağlıklı beslenip açlığı önleyelim
TÜRKİYE Gıda Sanayii İşverenler Sendikası (TÜGİS) Başkanı Necdet Buzbaş, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) belirlediği “Dünya Gıda Günü” çerçevesinde 17 Ekim’de düzenleyecekleri “Sürdürülebilir Gıda Zirvesi”nin hazırlıkları sırasında ana tema üzerinde durdu:
* Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya.
Bu temanın belirlenmesinin nedenini irdeledi:
- Bir yanda açlık, diğer yanda obezite sorunu var.
FAO’nun verilerine baktı:
- Dünyada yılda 4.5 milyar ton gıda üretiliyor. Bunun 1.5 milyar tonu atılıyor.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki duruma dikkat etti:
- Gelişmiş ülkelerde artan gıdalar mutfaktan çöpe gidiyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise nakliyede kayıp yaşıyor.
Dünyadaki toplam gıda kaynaklarının insan tüketimine oranıyla belirlenen endeksi inceledi:
- Yerküre insan beslenme endeksinin en az 1 olması gerekiyor.
4.5 milyar ton gıda maddesinin 1.5 milyar tonunun çöpe gittiğine işaret edip, endeksin mevcut düzeyinin altını çizdi:
- Her insanın günlük 2000 kalori alacağı gıdayı tüketmesi gerekiyor. 3 milyar ton gıda maddesini 7.7 milyarlık dünya nüfusunun yıllık kalori ihtiyacına bölünce 0.85 çıkıyor.
Bunun ne anlama geldiğine odaklandı:
- “Yerküre beslenme endeksi” şu anda 1’in altında. Bu, dünyanın açlığa doğru yol aldığını gösteriyor.
TÜGİS yönetimi ve sektör temsilcileri ile birlikte çözüme kafa yordu:
* Üreticiler olarak gıda maddelerinin kalorifik değerinin yüzde 10 artırılması için çalışacağız.
* Halen yüzde 70 bitkisel, yüzde 30 hayvansal gıdalarla besleniyoruz. Bitkisel beslenme oranının yüzde 80’e çıkması gerekiyor.
* Dünyada gıda üretimi 5 milyar tona çıkarılacak, çöpe giden bölümü 750 milyon tona indirilecek.
* Bunlar yapılabilirse 2050’de 10 milyar nüfusa ulaşacak dünyamızda, “Yerküre insan beslenme endeksi” 1.02’ye çıkabilecek.
Dünyada ekilmeyen alanların büyüklüğünü düşündü:
- Çoğu Afrika ve Güney Amerika’da bulunan 300 milyon hektar tarım alanı kullanılmıyor. Bu alan kullanılırsa üretimde artış sağlanır.
TÜGİS ve TOBB Gıda Meclisi üyeleri ile sektörün geleceğe dönük yol haritasını çizerken en temel noktalarda birleşildi:
- Daha besleyici ürünler üreteceğiz.
- Üretim aşamalarında çevreye zarar vermemeye özen göstereceğiz.
- Fiyatlar erişilebilir olacak.
Tüketici için de şu temel tavsiye benimsendi:
- Yeterli ve dengeli beslenelim.
- Hareketsiz yaşamı terkedelim.
Buzbaş, çalışmayı noktalarken FAO’nun belirlediği ana temayı yineledi:
- Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya...
GIDAYA YILDA 400 MİLYAR LİRA GİDİYOR
TÜRKİYE Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve TOBB Gıda Meclisi Başkanı Necdet Buzbaş, sektörün verilerine baktı:
* Türkiye’de 83 bin gıda üretimi yapan tesis ver. Küçük satış noktaları dahil gıda ticareti yapanlarla birlikte sektördeki şirket sayısı 600 bini buluyor.
* Gıda sektöründe yıllık 400 milyar lira dönüyor. Bunun 150 milyar lirasını gıda sanayinin cirosu oluşturuyor.
Sektörün ihracatını irdeledi:
- Gıda sektörünün ihracatı 12 milyar dolar. Ülkemizin tarım ihracatı da 18 milyar dolar.
Kilo başı ihracat geliri karşılaştırması yaptı:
- Fındık ihracatında kilo başı gelir 2.5 dolar dolayında. Çikolatada ise kilo başı ihracat geliri 8 dolara ulaşıyor.
VERGİ KAÇIRAN VE KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BİZE ÜYE OLAMAZ
“SÜRDÜRÜLEBİLİR Gıda Zirvesi” öncesi TÜGİS’in merkezinde Necdet Buzbaş’la buluştum. Sendikanın üye sayısını merak ettim, paylaştı:
- Bir ara 130 üyemiz vardı. Eledik, 60’a indirdik.
Sendikayı şöyle tanımladı:
- Butik sendikayız.
Bu tanımı anlatmak için geçmişe döndü:
- Geçmişte bizde de grup sözleşmeleri yapılırdı. Gün geldi, büyük şirketler ile KOBİ’ler ayrı düştü. Gaziantep’teki un üreticisi, “Toplu sözleşmelerde ücret pazarlığını bizim bütçelerimizi düşünerek yapın” derken örneğin rahmetli Sabri Ülker de, “Gaziantep’e göre belirlenecek ücrete biz İstanbul’da kimseyi çalıştıramayız” diye itiraz edip sendikadan çekildi.
Bunun üzerine TÜGİS’in tüzüğünü değiştirdiklerini vurguladı:
- Artık her iş yeri için ayrı ayrı sözleşme görüşmesi yapacağız.
Böylelikle butik işveren sendikası modeline geçtiklerini belirtip, üyelik koşulları üzerinde durdu:
- TÜGİS’e üyelik için aidat ödemek yetmez. Etik kurallarımız var. Örneğin vergi kaçıranı, kaçak işçi çalıştıranı almayız.
AKHİSAR, ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ’Nİ İPTAL ETTİ
AKHİSAR Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa bir araya gelip karar aldı:
- 18-19 Ekim’de Zeytin Hasat Şenliği olacaktı. Hasat üretici için büyük önem taşıyor. Ancak, ülkemizin sınır güvenliği her şeyden daha önemli. Hasat şenliğini iptal ediyoruz. Mehmetçik terörle mücadele ederken bizler de üreticimizle birlikte onların yanındayız. Mehmetçiklerimizin başarıya ulaşıp sağ salim dönmelerini diliyoruz.