Ramaphosa: Evimdeki beyaz eşya o şirketin ürünü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Liderler Zirvesi’ne katıldığı Johannesburg’ta Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matamela Cyril Ramaphosa ile görüşürken, ülkede Koç Holding’e bağlı Arçelik’e ait şirketi anımsattı:
- Arçelik, 2011 yılında ülkenizin ve bölgenizin önde gelen beyaz eşya üreticisi Defy’i satın almıştı. Bu, Güney Afrika’daki en önemli Türk yatırımı oldu.
Ramaphosa yanıtladı:
- Defy’ı iyi biliyorum. Evimdeki beyaz eşyaların tamamı o şirketin ürünü.
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ile Defy Genel Müdürü, Arçelik-Beko’nun Sahra Altı Afrika Bölge Direktörü Evren Albaş, bu diyalogu öğrenince mutlu oldu. Aynı zamanda Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı olan Ebiçlioğlu, Arçelik’in Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği alımın önemli bir adım olduğunun altını çizdi:
- 2010’da cirosu 345 milyon dolar olan Defy, 400 milyon doları yakaladı. Güney Afrika’nın ve bölgenin lider markası konumunda.
Evren Albaş araya girdi:
- 2011’deki 325 milyon dolarlık satın almadan bugüne 80 milyon dolarlık yatırım yaptık. Güney Afrika’daki 3 fabrikada 1.1 milyon adet beyaz eşya üretiyoruz. Ayrıca Etiyopya’ya bir montaj hattı kurduk.
Güney Afrika’dan bölgedeki 34 ülkeye servis sunduklarını belirtti:
- Bölgedeki beyaz eşya satışımız 1.5 milyon adedi buluyor. Bunun yüzde 80’i Güney Afrika’daki üretimimizden karşılanıyor. Bölgeye Türkiye, Romanya, Tayland ve Çin’de üretilen ürünlerimizden de getiriyoruz.
Ebiçlioğlu, yurt dışında şirket ve tesis alımının globalleşme yolunda önemli adım olduğunu vurguladı:
- Orta büyüklükteki Türk şirketlerinin yurt dışında şirket, marka ve üretim tesisi almaları globalleşme açısından önem taşıyor. Biz bunun çok faydasını görüyoruz.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu konudaki devlet desteklerine dikkat çekti:
- Hükümet, yurt dışında şirket ve marka alanlara parasal destek de sağlıyor.
Gülle, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyahatteki ikinci durağı Zambiya ile ticarete vurgu yaptı:
- Zambiya’ya ihracatımız 16.6 milyon dolar görünüyor. İthalatımız da 5.2 milyon dolar. Yani, Zambiya ile dış ticaretimiz çok düşük.
Ebiçlioğlu gülümseyip, şu veriyi paylaştı:
- Defy olarak Güney Afrika’dan Zambiya’ya tek başımıza 15 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz.
Ebiçlioğlu ve Albaş’ın paylaştığı veriler, Arçelik’in 2011’de Defy’ı alarak Güney Afrika’ya, bölgeye attığı adımın başarısını ortaya koyuyor...
GÜNEY AFRİKA, YATIRIMCI ZİRVESİNE DAVET EDİYOR
TÜRKİYE’nin Pretorya (Güney Afrika) Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şu bilgiyi verdi:
- Güney Afrika, 25-27 Ekim 2018’de Uluslararası Yatırım Konferansı düzenliyor. Ülkemizden iş insanlarının bu toplantıya katılımı iyi bir açılım olur.
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüşürken yatırımcı zirvesini de gündeme getirdi. Ramaphosa, daveti çıkardı:
- Türk iş insanlarını 25-27 Ekim’deki Uluslararası Yatırım Konferansı’nda görmek isteriz.
Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a görev verdi:
- Ticaret Bakanımız, iş insanları heyetiyle bu toplantıya katılacak.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Afrika-Zambiya turuna Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora’nın aralarında yer aldığı iş insanları eşlik etti.
RADİSSON BLU SANDTON’U VURAL YÖNETİYOR
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika seyahati için gittiğimiz Johannesburg’ta Hyatt Regency Oteli’ne giriş işlemlerimizi yaptırırken bir el omuzuma dokundu:
- Ben Volkan Vural... Mehmet Çeker’e ait İstanbul Beyazıt’taki Double Tree by Hilton Oteli’nin başındayken tanışmıştık.
Ardından sürdürdü:
- 4.5 yıldır Johannesburg’tayım. Radisson Blu Hotel Sandton’ın başındayım.
Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora’yı işaret etti:
- Daha önce Selim Bey’lerin Libya’daki Radisson zincirine dahil otelini de yönettim.
İLK RESMİ İMZAYI ZAMBİYA’DA ATTI
25 TEMMUZ 2018 sabahı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika-Zambiya seyahatine katılmak üzere Ankara’ya indiğimizde atama kararı açıklandı:
- Cumhurbaşkanlığı bünyesine kurulan İletişim Daire Başkanlığına İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Fahrettin Altun atandı.
Prof. Altun’u Erdoğan’ın seyahatlerinde SETA İstanbul Genel Direktörü ve iletişim profesörü olarak tanıdım. Yeni görevine atanır atanmaz Cumhurbaşkanı’nın Güney Afrika-Zambiya seyahatine eşlik eden heyetteki yerini aldı.
Zambiya’da Prof. Altun’a sordum:
- Resmi heyetle ilk seyahat nasıl geçti?
Yanıtladı:
- İlk resmi imzayı Zambiya’da attım. Zambiya ile ülkemiz arasında 12 anlaşma imzalandı. Biri de İletişim Başkanlığı olarak bizi ilgilendiriyor.
Ramaphosa: Evimdeki beyaz eşya o şirketin ürünü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Liderler Zirvesi’ne katıldığı Johannesburg’ta Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matamela Cyril Ramaphosa ile görüşürken, ülkede Koç Holding’e bağlı Arçelik’e ait şirketi anımsattı:
- Arçelik, 2011 yılında ülkenizin ve bölgenizin önde gelen beyaz eşya üreticisi Defy’i satın almıştı. Bu, Güney Afrika’daki en önemli Türk yatırımı oldu.
Ramaphosa yanıtladı:
- Defy’ı iyi biliyorum. Evimdeki beyaz eşyaların tamamı o şirketin ürünü.
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ile Defy Genel Müdürü, Arçelik-Beko’nun Sahra Altı Afrika Bölge Direktörü Evren Albaş, bu diyalogu öğrenince mutlu oldu. Aynı zamanda Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı olan Ebiçlioğlu, Arçelik’in Temmuz 2011’de gerçekleştirdiği alımın önemli bir adım olduğunun altını çizdi:
- 2010’da cirosu 345 milyon dolar olan Defy, 400 milyon doları yakaladı. Güney Afrika’nın ve bölgenin lider markası konumunda.
Evren Albaş araya girdi:
- 2011’deki 325 milyon dolarlık satın almadan bugüne 80 milyon dolarlık yatırım yaptık. Güney Afrika’daki 3 fabrikada 1.1 milyon adet beyaz eşya üretiyoruz. Ayrıca Etiyopya’ya bir montaj hattı kurduk.
Güney Afrika’dan bölgedeki 34 ülkeye servis sunduklarını belirtti:
- Bölgedeki beyaz eşya satışımız 1.5 milyon adedi buluyor. Bunun yüzde 80’i Güney Afrika’daki üretimimizden karşılanıyor. Bölgeye Türkiye, Romanya, Tayland ve Çin’de üretilen ürünlerimizden de getiriyoruz.
Ebiçlioğlu, yurt dışında şirket ve tesis alımının globalleşme yolunda önemli adım olduğunu vurguladı:
- Orta büyüklükteki Türk şirketlerinin yurt dışında şirket, marka ve üretim tesisi almaları globalleşme açısından önem taşıyor. Biz bunun çok faydasını görüyoruz.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu konudaki devlet desteklerine dikkat çekti:
- Hükümet, yurt dışında şirket ve marka alanlara parasal destek de sağlıyor.
Gülle, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyahatteki ikinci durağı Zambiya ile ticarete vurgu yaptı:
- Zambiya’ya ihracatımız 16.6 milyon dolar görünüyor. İthalatımız da 5.2 milyon dolar. Yani, Zambiya ile dış ticaretimiz çok düşük.
Ebiçlioğlu gülümseyip, şu veriyi paylaştı:
- Defy olarak Güney Afrika’dan Zambiya’ya tek başımıza 15 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz.
Ebiçlioğlu ve Albaş’ın paylaştığı veriler, Arçelik’in 2011’de Defy’ı alarak Güney Afrika’ya, bölgeye attığı adımın başarısını ortaya koyuyor...
GÜNEY AFRİKA, YATIRIMCI ZİRVESİNE DAVET EDİYOR
TÜRKİYE’nin Pretorya (Güney Afrika) Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şu bilgiyi verdi:
- Güney Afrika, 25-27 Ekim 2018’de Uluslararası Yatırım Konferansı düzenliyor. Ülkemizden iş insanlarının bu toplantıya katılımı iyi bir açılım olur.
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüşürken yatırımcı zirvesini de gündeme getirdi. Ramaphosa, daveti çıkardı:
- Türk iş insanlarını 25-27 Ekim’deki Uluslararası Yatırım Konferansı’nda görmek isteriz.
Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a görev verdi:
- Ticaret Bakanımız, iş insanları heyetiyle bu toplantıya katılacak.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Afrika-Zambiya turuna Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora’nın aralarında yer aldığı iş insanları eşlik etti.
RADİSSON BLU SANDTON’U VURAL YÖNETİYOR
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika seyahati için gittiğimiz Johannesburg’ta Hyatt Regency Oteli’ne giriş işlemlerimizi yaptırırken bir el omuzuma dokundu:
- Ben Volkan Vural... Mehmet Çeker’e ait İstanbul Beyazıt’taki Double Tree by Hilton Oteli’nin başındayken tanışmıştık.
Ardından sürdürdü:
- 4.5 yıldır Johannesburg’tayım. Radisson Blu Hotel Sandton’ın başındayım.
Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora’yı işaret etti:
- Daha önce Selim Bey’lerin Libya’daki Radisson zincirine dahil otelini de yönettim.
İLK RESMİ İMZAYI ZAMBİYA’DA ATTI
25 TEMMUZ 2018 sabahı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika-Zambiya seyahatine katılmak üzere Ankara’ya indiğimizde atama kararı açıklandı:
- Cumhurbaşkanlığı bünyesine kurulan İletişim Daire Başkanlığına İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Fahrettin Altun atandı.
Prof. Altun’u Erdoğan’ın seyahatlerinde SETA İstanbul Genel Direktörü ve iletişim profesörü olarak tanıdım. Yeni görevine atanır atanmaz Cumhurbaşkanı’nın Güney Afrika-Zambiya seyahatine eşlik eden heyetteki yerini aldı.
Zambiya’da Prof. Altun’a sordum:
- Resmi heyetle ilk seyahat nasıl geçti?
Yanıtladı:
- İlk resmi imzayı Zambiya’da attım. Zambiya ile ülkemiz arasında 12 anlaşma imzalandı. Biri de İletişim Başkanlığı olarak bizi ilgilendiriyor.