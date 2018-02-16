O adama 12 bin sığırı nasıl verdiniz

HÜRRİYET Gazetesi’nin Denizbank’la birlikte düzenlediği “Tarım Zirvesi” için Kars Kültür Merkezi’ndeyiz... Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’ten sonra kürsüye çıkan Kars Valisi Rahmi Doğan, şu izlenimini paylaştı:

- 2 yıldır Kars’tayım. Bu salonu ilk kez böyle kalabalık görüyorum. Balkon dahil her taraf dolu, ayakta izleyenler bile var.

Ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dış dünyaya dönük siyasi mesajını şu deyimle verdi:

- “Aman ha, etliye, sütlüye karışma” denirdi. Biz etliye de, sütlüye de karışıyoruz, karışacağız.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köyünde, kasabasında hayvancılıkla uğraşan ailelere 300’er baş koyun projesini Kars’ta da özetledi:

- 300’er baş koyunu ücretsiz dağıtacağız. O koyunlar birer yavru verecek. Kuzuları devlet satın alacak. Köylü para kazanacak, ülkemizin hayvan varlığı artacak Koyunları verdiğimiz evin kadınına asgari ücret ödeyip, sigortasını yapacağız. İlaç, yem desteği de vereceğiz. O bedelleri kuzuları satın alırken düşeceğiz.

Salonda alkış koptu, Fakıbaba sürdürdü:

- Bu yıl 500 bin koyun dağıtacağız. 5 yılda 5 milyon koyun dağıtırız.

Fakıbaba, hemen her cümlesi alkış alan konuşmasını tamamlarken iki üretici ayağa kalktı:

- Sayın Bakanım, bir sorumuz var.

Konuşmasını bitirince üreticilerden birine söz verdi. Üretici, dolandırıcı darbesini aktardı:

- Sayın Bakanım, binlerce sığırımızı alıp, bizi dolandırdılar. Paralarımızı alamadık. Perişanız, bir çare bulun.

Salondan aynı yönde sesler yükselirken Fakıbaba, olayın polisi, adli makamları ilgilendirdiğini vurguladı:

- Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu burada. O’na ve ilgili emniyet birimlerine, valiliklere talimat verildi. Dolandırıcıların peşindeler.

Salondan yeniden sesler yükseldi:

- Devlet zararımızı karşılasın.

Arslan ve Fakıbaba toplantıdan ayrılırken, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey’e olayı sordum, anlattı:

- 3-4 ay önce Kars ve çevresinden 12 bin sığırı satın alan bir ekip kayıplara karıştı. 40 milyon liralık dolandırıcılık söz konusu.

Noyan Doğan yönetiminde, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın Danışmanı Prof. Yunus Kılıç ve Sefer Levent’in katıldığı panel başlarken arşive baktım. İlk haberlere göre çalınan sığır sayısı 12-17 bin baştı. Kars ve bazı ilçelerindeki üreticilerin zararı da 40-43 milyon liraydı.

Prof. Kılıç, panelde soruları yanıtlarken üreticileri eleştirdi:

- Dolandırıcılığa liderlik yapan kişinin fotoğrafını gördüm. Yüzü insana güven vermiyor. O adama 12 bin sığırı nasıl verdiniz?

Sonra Bakanlık ve devletin ilgili birimlerinin boş durmadığını kaydetti:

- 12 bin sığırın çalınması bizim de içimizi yaktı. Mağdur üreticileri emniyet ve jandarma ile buluşturdum. Suçlulardan yakalananlar oldu.

“Sığır çetesi”, Kars’ta geçimini hayvancılıkla sağlayan 100 aileye büyük darbe vurmuş...

Kaçırılan 12 bin sığır ya da 40 milyon lira “çete”den tahsil edilebilir mi?

Olmazsa zararı devlet karşılar mı?

DOĞU’DA 30 AYDA 30 ŞUBE AÇTIK





DENİZBANK Genel Müdürü Hakan Ateş, Ani Harabeleri turu sırasında Denizbank Başkent-2 Bölge Müdürü Ahmet Kurtoğlu’na sordu:

- Bölgede şube sayımız nasıl?

Kurtoğlu, yanıta Kars’tan girdi:

- Kars’ta Sarıkamış, Kağızman ilçeleri dahil 4 şubemiz vardı. Bu ay Arpaçay şubemizle sayı 5’e çıkıyor.

Iğdır, Ardahan ve Ağrı’yı sıralayıp Erzurum’a döndü:

- Erzurum ve ilçelerinde 6 şubemiz var. 7’ncisini Hınıs’ta açıyoruz.

Ardından toparlama yaptı:

- Doğu’da 30 ayda 30 şube açtık. 200 yeni personeli işe aldık. Ülkemiz genelinde 430 ilçede şubelerimiz var.

Ateş, araya girdi:

- Ülkemiz genelinde 335 şubemizi özellikle tarıma dönük planladık.

Bankanın şube politikasına işaret etti:

- Bazı bankalar şube kapatırken biz Anadolu’da açmaya devam ediyoruz.