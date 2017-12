Mısır'da Türkiye'yi örnek görüyoruz destek bekliyoruz

- 11 ay önce bizi Kahire’de ağırladığınız. Başarılı bir Mısır-Türkiye İş Forumu gerçekleştirdik. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tareq Qabi ile görüşme fırsatımız oldu. O gün ilettiğimiz sıkıntıların büyük bölümü çözüme kavuştu.



Al Wakeel’e teşekkür etti:



- Mısır’da sorun yaşayan Türk şirketlerine verdiğiniz desteği sıklıkla görüyoruz.



Türk iş dünyasının Mısır’ı yakından izlediğini belirtti:



- Türk iş dünyası Mısır’da yatırım fırsatlarıyla her zaman ilgileniyor. Ticaretin gelişmesi için çaba harcıyor.



Al Wakeel, Türkiye’nin ve TOBB’un kendileri için örnek olduğunu vurguladı:



- Mısır sıkıntılı günler geçirdi. Şimdi toparlanmaya çalışıyoruz. Bu dönemde Türk iş dünyasına da önemli fırsatlar çıkacak. Sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. Sizden destek bekliyoruz.



Ardından heyet üyelerini tanıttı:



- FEDCOC Genel Sekreteri Alaa Al Ezz, İç Ticaret Kurulu Başkanı İbrahim El Ashmawy, Behira Ticaret Odası Başkanı Fathy Morsiy, İskenderiye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmed Sakr, Yönetim Kurulu Üyeleri Üyesi Sherif El Gezeiry ve Yasser El Mazny, Prof. Hesham Seody, Prof. Gehan Saleh.



İstanbul’da Halkalı Gümrüğü, Bayrampaşa Hali ve İstanbul Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiklerini kaydetti:



- Bizim ticaret borsalarıyla ilgili mevzuatı yeniden yazmamız gerekiyor. Bu konuda teknik bilgi ve desteğinize ihtiyacımız var. Size güveniyoruz, o nedenle bu desteği TOBB’dan almak istiyoruz.



3-4 Şubat 2018’de Kahire’de Avrupa-Afrika Ekonomi Forumu’nun toplanacağını bildirdi:



- Bu foruma katılımınızı çok istiyoruz. Özel davete de gerek yok. Çünkü, Mısır sizin ikinci eviniz sayılır.



Siyasi ihtilafların dostluğu etkilemediğini savundu:



- Ülkelerin dargınlığı uzun sürebilir ama kardeşler arasında küslük 3 dakikayı geçmez. Siyasi ihtilaflar yaşansa da bizim sizlerle kardeşliğimiz, dostluğumuz değişmez.



Hisarcıklıoğlu, 3-4 Şubat’ta Kahire’deki foruma katılacaklarını ifade edip sürdürdü:



- Mısır’da ticaret borsaları mevzuatının yeniden yazımı konusunda her türlü desteğe hazırız. Bizzat tecrübelerimi aktarıp, hukukçularımızı gönderebiliriz.



Ticaret borsalarının kayıtlı ekonomideki rolü üzerinde durdu:



- Ticaret borsaları, çiftçiyi, tüccarı, gıda sanayicisini korur. Tarımı kayıt altına alır. İşlemler şeffaf şekilde yürür. Şunu bilin ki, kayıt dışı çalışanlar büyüyemez.



Al Wakeel, araya girip döküman istedi:



- Türkiye’deki Ticaret Borsaları Kanunu ve ilgili mevzuat dökümanını gönderebilir misiniz?



Hisarcıklıoğlu, TOBB Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mustafa Bayburtlu’ya görev verdi:



- Bizim mevcut kanun ve mevzuatla ilgili her türlü dökümanı Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Genel Sekreteri Al Ezz’e gönderelim.



TOBB ile FEDCOC arasındaki görüşme-ziyaret trafiği, Mısır’la ekonomik ilişkileri normale döndürecek gibi görünüyor...









İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MISIR'LA İŞBİRLİĞİ YAPACAK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Kopuz’un eşlik ettiği buluşmada İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Başkanı Prof. Ziya Akıncı’yı tanıttı:



- Ziya Bey, uluslararası tahkim konusunda dünya çapında bir isimdir.



Ardından uluslararası tahkimin önemine değindi:



- 2000’li yılların başlarına kadar ülkemize gelen yıllık yabancı sermaye 1 milyar dolar civarındaydı. Anayasamızda uluslararası tahkimin iç hukuku da bağlayacağını kabul ettik. Bu, yabancı sermayeyi rahatlattı. Yıllık yabancı sermaye gelişi 30 milyar dolara kadar çıktı.



Sözü Prof. Akıncı’ya bıraktı. Akıncı, İSTAC’ı anlattı:



- 2 yıldır faaliyetteyiz. 15 uluslararası davaya baktık. Çoğu Ortadoğu ülkelerinden geldi. Uluslararası tahkim divanımızda bu konunun dünyadaki saygın isimleri yer alıyor.



Hisarcıklıoğlu araya girip, FEDCOC Başkanı Ahmed Al Wakeel’e tavsiyesini iletti:



- Mısır, uluslararası tahkim kararlarını iç hukukta bağlayıcı şekilde kabul ederse yabancı sermaye girişi artar.



Al Wakeel sordu:



- Sizin Tahkim Merkezi’nde Adalet Bakanlığı etkili mi?



Hicarcıklıoğlu yanıtladı:



- İstanbul Tahkim Merkezi’nin kuruluşuna hükümetimiz karar verdi. Kurucuları arasında TOBB da var. Yönetimi ve oluşturulan kurul bağımsız çalışıyor. Zaten hakemleri tahkime başvuran taraflar belirliyor.



Al Wakeel, anında kararını verdi:



- İSTAC ile işbirliği yapalım. Anlaşmayı 3-4 Şubat 2018’de Kahire’de imzalayalım.



Prof. Akıncı, Al Wakeel’in kararını memnuniyetle karşıladı:



- Mısır’daki odaların sözleşmelerine İstanbul Tahkim Merkezi’ni koyacaklarını anons etmeleri sevindirici. İSTAC’ın “adalet dağıtan” olarak öne çıkması paha biçilmez bir itibar demek.