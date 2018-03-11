Mersin Mut’tan Karaman’a her gün çalışmaya giden var

Mersin milletvekili olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli’ye sordu:

- Yatırımcıların sizden yer talebi var mı yeni yatırımlar için?

Tekli yanıt verdi:

- Evet Sayın Bakanım ama talepleri karşılayamıyoruz.

Elvan soruyu sürdürdü:

- Neden talepleri karşılayamıyorsunuz?





Tekli, sıkıntıyı ortaya koydu:

- Yerimiz yok efendim... OSB’mizi büyütecek alan olsa, şehrimizde yeni OSB’ler kurulsa Gaziantep’i geçeriz.

Elvan, Mersin’in milli gelirinde son 10 yılda sanayinin payının yüzde 28’den 35’e çıktığını belirtse de, yatırım yetersizliğine şu örneği verdi:

- Mut’tan Karaman’a çalışmaya giden işçi kardeşlerimiz var.

Mut-Karaman arasındaki mesafeyi merak ettim, yanıtladı:

- 1 saat sürüyor... Sözünü ettiğim işçi kardeşlerimiz her gün Karaman’a gidip Mut’a dönüyor.

Ardından Mut’a kurulacak OSB’yi paylaştı:

- Mut’a Tarım İhtisas OSB’si kurulacak. Başta zeytin olmak üzere gıda işleme tesisi yatırımları gelecek.

Sonra ekledi:

- Mersin’e kurulacak yeni OSB’ler, 50 bin kişiye iş kapısı açacak.

Hükümetin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde 5 bölgede planladığı “Mega Endüstri Bölgeleri”ne işaret etti:

- Bu bölgelerden bir Mersin’de olacak. Mega Endüstri Bölgesi için yer belirlendi. Sadece bu bölge 8-10 bin kişilik istihdam yaratacak.

Bu noktada dijital dönüşüm üzerinde durdu:

- Dijital dönüşümü sadece sanayide, üretimde değil, hayatın her alanında sağlamak zorundayız.

Sanayide dönüşüme örnek olmak üzere “model fabrika”lar kuracaklarını kaydetti:

- “Model fabrika”da iş insanları, personel eğitim alacak. Bunlardan biri Mersin’de kurulacak.

Gözü ön sırada oturan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’a takılınca ekleme yaptı:

- “Model fabrika” Adana ve diğer illerimizde de kurulacak.

Mersin’de yatırım için sırada bekleyenler varsa, yeşil-mavi dengesini, doğayı, tarım arazilerini koruyarak yeni OSB’ler kurulmasını hızlandırmakta yarar var...

KGF DESTEĞİ 236 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI AÇTI

MERSİN’de gerçekleşen “Akdeniz Ekonomi Forumu”nun benim yönettiğim oturumunun konuşmacıları TÜBİTAK Martek Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Mersin Tarsus OSB Başkanı Sabri Tekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysal ve ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Barış Salihoğlu’ndan oluştu.

Mehmet Aysal, geçen yıl KGF’nin verdiği garanti ile bankaların 200 milyar liralık kredi kullandırdığını belirtti:

- Kredi geri dönüşlerinin sağlıklı yürüdüğünü görüyoruz. Ödenmeyen kredilerin oranı yüzde 1’in altında.

KGF’nin verdiği desteğin istihdama katkısını paylaştı:

- Geçen yıl işe girenlerin 236 bininin KGF desteğiyle bu şansı yakaladığını saptadık.

8 DAKİKALIK ŞARJLA 80 KİLOMETRE GİDİYOR

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Mersin’deki “Akdeniz Ekonomi Forumu”ndaki konuşması sonrasında Adana’da Temsa ve Kıvanç Tekstil tesislerini gezdi. Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Cenk Alper, Temsa Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Eserce ve Hakan Koralp’in rehberliğinde Temsa’nın elektrikli otobüsünü yolcu olarak test etti.

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Temsa’nın elektrikli otobüsünde, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Temsa Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Cenk Alper ve Temsa Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eserce eşlik ediyor.

Cenk Alper, otobüsün aynısının Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kullanıldığını vurguladı:

- Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İstanbul’da düzenlediği İnovaston Haftası sırasında sergilediğimiz otobüsü inceledi. Kongre merkezi yakınında tura çıktık. “Rampada çekişi nasıl?” sorusu gündeme gelince Cumhurbaşkanımız, “Hadi, Huber Köşkü’ne gidelim, rampada test etmiş oluruz” dedi. Testi başarıyla geçtik.

Hasan Yıldırım, elektrikli otobüsün bir eşinin de Gaziantep’de 5 aydır şehiriçi taşıma aracı olarak kullanıldığını belirtti:

- Otobüs, durakta yolcu alırken şarj olabiliyor. 8 dakikalık şarjla 80 kilometre gidebiliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ve kent halkı elektrikli otobüsten memnun görünüyor.

Cenk Alper araya girip Fransa örneğine işaret etti:

- Fransa’da 5 bini aşkın otobüsümüz yollarda. Bunların 3 bin 500’ü okul otobüsü. Okul otobüsü kullanımının ülkemizde de gündeme gelmesini bekliyoruz.

Testler, elektrikli otobüsün şehiriçi kullanımda yaygınlaşma şansının olduğunu gösteriyor...

ÇUKUROVA HAVALİMANI ÜSTYAPI TEKLİFLERİ 24 MART’TA ALINACAK

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, “Akdeniz Ekonomi Forumu”nda Çukurova Havalimanı’na değindi:

- Çukurova Havalimanı’nda pistler ve altyapı işleri bu yılın haziran ayında biter. İhale ile ilgili bazı sıkıntılar oldu ama DHMİ terminali de tamamlamaya çalışıyor.

Takvimle ilgili sorular üzerine DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’ı aradı, aldığı bilgiyi paylaştı:

- Üstyapı ihalesi teklifleri 24 Mart’ta alınacak. İhale sonrası inşaat bir yılda biter.