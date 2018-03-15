İstanbul’a ‘Yatırıma En Uygun Şehir’ ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Ahmet Uzer’e dönüp, şu mesajın altını çizdi:

- Dünyada artık şehirler yarışıyor. MIPIM, şehirlerin tanıtım, yatırımcı çekme yarışına girdikleri bir ortam.

İTO Başkanı Öztürk Oran, gruptaki şirket ve kurum temsilcilerine işaret etti:

- Türkiye’den 250 şirket ve kurum, 700 temsilcisiyle MIPIM’de yerini aldı.

Özhaseki ve Oran’ı izleyen gruptaki isimlere dikkat ettim:

- GYODER Başkanı ve Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, DKY İnşaat Onursal Başkanı İbrahim Dumankaya, Oyak Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörü Ali Seydi Karaoğlu, İTO Başkan Yardımcıları Dursun Topçu ve Murat Kalsın, mimarlar Gökhan Avcıoğlu ve Kayhan Çakanel, JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş, MIPIM’in Türkiye temsilciliğini de yürüten Alkaş Perakende Hizmetleri’nin Genel Müdürü Yonca Aközer.

Özhaseki, özellikle proje sahiplerine şu mesajı verdi:

- MIPIM’i sadece alışveriş alanı gibi görmeyin. Burada tanıtıma odaklanın.

Oran araya girdi:

- İstanbul Çadırı’nda çeşitli şirketlerin stantlarının yanı sıra Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın da stantı yer alıyor.





Sohbet sonrası Yatırım Ajansı’nın stantına uğradım. Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, cebinden bir liste çıkardı:

- Yatırım Ajansı olarak MIPIM’deki gayrimenkul yatırımcılarını Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ile buluşturacağız.

Listedeki şirket isimlerini okudum:

- Berlin HYP AG, Global Investment House, K2Real, Kinos Group, Kuweyt Investment Authority, Blackstone, Multi Corporation, Metro Properties, Allianz Real Estate, Capital Global Partners, Colliers International, Ventas.

Rumeli, toplantı sonrası şu bilgiyi paylaştı:

- Sayın Bakanımız MIPIM vesilesiyle Cannes’da bulunan global yatırımcılara Türkiye ile ilgili ilk elden bilgi verdi, soruları cevapladı.

Ardından aldıkları bir ödüle işaret etti:

- Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı olarak FDI Magazine’nin Cannes’daki etkinliğinde ödül aldık. Ödül, aslında İstanbul’a verildi. İstanbul, “Güney Avrupa’da En Başarılı Yatırım Ortamına Sahip ve Yatırım Yapılması En Uygun Şehir” seçildi.

FDI Magazine Genel Yayın Yönetmeni Courtney Finger’in elinden aldıkları ödülün İstanbul’u öne çıkaran iki kriterinin de altını çizdi:

- En iyi insan kaynağı ve yaşam stili...

Ödülü şöyle yorumladı:

- İstanbul, bölgesinde her geçen gün öne çıkıyor...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, röportaj verdiği Avrupalı gazetecilerin, “Türkiye, Kürtler’le savaşıyor” yorum ve sorularına muhatap olurken İstanbul’un “Güney Avrupa’nın Yatırım Yapılması En Uygun Şehri” seçilmesi, en iyi yanıtı oluşturuyor...

SAVAŞ OLSA 32 MİLYON TURİST GELİR MİYDİ

TURİZM Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Oya Narin, MIPIM’de stantlarını ziyaret eden yabancılara şu mesajı verdi:

- Türkiye, Afrin’e “Zeytin Dalı Harekatı”yla teröre karşı mücadele veriyor. O harekata bakıp, ülkemizin savaşta olduğunu düşünmeyin. Hem savaşta olsak, geçen yıl 32 milyon turist gelir miydi? Geçen yıl ülkemize gelen 32 milyon turist gayet güzel tatillerini yaptı.