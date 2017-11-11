İngiliz görme engelliye ‘WeWalk’u götürdüler

- Binmem gereken otobüs gelince beni uyarır mısınız?

Duyarlı bir vatandaş atıldı:

- Merak etme kardeşim.

15 dakika geçti, o vatandaş Ceylan’a döndü:

- Sen hangi otobüsü bekliyordun. Unuttum da...

Ceylan içerledi:

- Madem unuttunuz, neden vaktinde söylemediniz.

Ceylan bunları Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’in konutunda anlattı. YGA Kurucusu Sinan Yaman ve Başkanı Asude Altıntaş Günay’ın liderliğindeki ekip, Ceylan’la birlikte YGA’nın “sosyal inovasyon modeli”ni dünyaya açma hedefiyle Londra’da Büyükelçilik Rezidansı’nda bir etkinlik düzenledi.

YGA kurucusu Sinan Yaman, YGA Başkanı Asude Altıntaş Güray, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve YGA Mezunu Kürşat Ceylan

Ceylan, önce YGA’lı bir ekibin geliştirdiği kapalı alan navigasyonunu (Hayal Ortağım) anlattı:

- Cep telefonuna yüklenen bu uygulama 5 yıl önce devreye girdi. Uygulama bir alışveriş merkezinde dolaşırken önünden geçtiğimiz tüm mekanları tek tek anlatıyor.

Türkiye’nin 9 kentinde 21 alışveriş merkezinde kapalı alan navigasyonunun kullanılabildiğini belirtti:

- Uygulamanın sinemada sesli betimleme özelliği de var. Sessiz sahnelerde neler geçtiğini tarif ediyor.

Uygulamanın şehiriçi otobüsler için de devreye girmeye başladığını kaydetti:

- Şimdilik pilot olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehiriçi otobüslerde kullanıyor. Görme engelli bir vatandaş bu uygulama ile otobüs durağınada gideceği yönün seçimini yapıyor. Yer seçimi o durağa yaklaşan otobüste sürücünün ekranına yansıyor.

Sürücünün o durakta bir görme engelli yolcu olduğunu bilerek yanaştığına değindi:

- Sistem, görme engelli vatandaşı da, “Beklediğin otobüs geldi” diye uyarıyor.

Ardından İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un eşi Maggie Moore’un görme engelli olduğuna işaret edip ekledi:

- Maggie Moore, YGA’yı ziyaret etti. Kapalı ortam navigasyonunu anlattık. Sistemi İngiltere’ye de taşımamızı istedi.

Sinan Yaman araya girdi:

- Londra ofisimizi ocak ayında açtık. Amacımız YGA’lı gençlerin birlikte hayata geçirdiği inovasyonları İngiltere üzerinden dünyaya açmak. Türkiye’de 50’ye yakın şirket, kurum ve sivil toplum kuruluşu ile çalışıyoruz. Şimdi Oxford ve Cambridge üniversiteleri, London Science Museum, BBC gibi kurumlarıyla birlikte başaracağız.

Yaman cümlesini tamamlayınca Ceylan ayağa kalktı, Vestel’le birlikte geliştirdikleri “WeWalk” adlı görme engelli bastonunu gösterdi:

- Emre Zorlu benim mentorum. Ar-Ge’si YGA’ya, Ür-Ge’si Vestel’e ait bu akıllı baston, 2018’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak.

Akıllı bastonun navigasyon özelliği olduğuna dikkat çekti:

- Baston, cep telefonuyla da bağlantılı çalışıyor. Pusula ve akselerometre (ivme ölçer) var. “WeWalk”, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak. Dünyadaki benzerlerinden yüzde 60-70 ucuz olacak.

Yaman, Londra’da yaptıkları bir görüşmeyi paylaştı:

- Gaziantep’te şehiriçi otobüslerde görme engelliler için başlatılan pilot uygulamayı Transport for London’a anlattık.

YGA’lı gençlerin görme engelliler için geliştirdiği kapalı alan navigasyonu ile akıllı baston, Türkiye’den dünyaya açılan bir teknoloji ürününe dönüşür mü?

YGA’DA GÖRME ENGELLİ İÇİN NELER YAPILDI

2007: Görme engelli avukat ve sanatçı, YGA Hayal Ortakları Kerim & Selim Altınok ve YGA ekibi görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler üzerinde çalışmaya başladı.

2010: YGA ekibi görme engelliler ile ilgili çalışan dünyanın önde gelen kuruluşlarını ziyaret etti, başarı reçetelerini dinledi.

2012: Gazete, sesli kitap gibi içeriklere erişim sağlayan Hayal Ortağım, IVR teknolojisi ile görme engellilerin kullanımına sunuldu.

2013: Web platform ve akıllı telefon uygulaması hayata geçirildi.

2015: Sesli Betimle teknolojisi eklendi.

2016: Kapalı alan navigasyon teknolojisi ile Yol Arkadaşım özelliği eklendi.

2017: Turkcell’in Arıkovanı ile fonlanan akıllı baston WeWalk, YGA-Vestel işbirliği ile geliştirildi.