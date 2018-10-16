İlk ihracat bölümü 30 dolarla başladı 1 milyar doları gözlüyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, TV dizileri fuarı MIPCOM için Cannes’a (Fransa) giderken uçakta Calinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Gülgen ile karşılaştı.
Gülgen, yurt dışına ilk dizi ihracatı yaptığı günlere döndü:
- İlk TV dizisi ihracatını 2001 yılında yaptım. O günlerde ihracata bölüm başına 30 dolar ile başladık.
Avdagiç, 2011’den beri “İTO şemsiyesi” açarak “milli katılım” sağladıkları fuar vesilesiyle edindiği bilgilerden şimdilerde ulaşılan gelir düzeyini düşündü:
- Bugün iyi bir dizi bölüm başına 400-500 bin dolara ihraç edilebiliyor. Uzun soluklu iyi bir dizinin cirosu 50 milyon doları aşabiliyor.
Avdagiç, 30 Türk dizi-film şirketini çatısı altında toplayan “milli katılım standı”nda ev sahipliği yapmak üzere Cannes’a, İTO Başkan Yardımcıları Dursun Topçu, İsrafil Kuralay, Meclis Üyeleri Mahmut Özden ve Muharrem Ender Karvar ile birlikte gitti. Cannes’da yaptığımız sohbette söze MIPCOM’a katlımın öneminden girdi:
- MIPCOM’da 110 ülkeden 14 bin katılımcı yer alıyor. 5 bini alıcılar olmak üzere 7 bin ziyaretci çekiyor. Dolayısıyla bu fuar, TV dizilerimiz için ihracata dönük önemli bir vitrin özelliği taşıyor.
Türkiye’nin TV dizisi ihracat gelirinin 2008 yılında 100 bin dolar düzeyinde olduğunu anımsattı:
- Dizi ve film ihracatımız 250-300 milyon dolar düzeyine çıktı. Dizi ihracatında İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya ile birlikte dünyada ilk 5 ülkeden biriyiz.
Ülkelerin yurtdışından satın aldıkları kurmaca TV programlarının yüzde 25’ini Türkiye menşeli yapımların oluşturduğunu vurguladı:
- Film alıcıları bir ABD dizisine 10 bin dolar bölüm başı bedel öderken, Türkiye’nin aynı kategoride 60 bin dolarlık bölüm başı fiyata çıkabildiğini görüyoruz. Dizilerimiz Güney Amerika’da prime time’da yayınlanıyor. Bu muazzam bir başarıdır.
Kapılarını dün açan, 18 Ekim’e kadar açık kalacak MIPCOM’a Türkiye’den 8 şirketin de kendi gücüyle katıldığını kaydetti:
- Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, şirketlerin fuarlara katılımlarını destekliyor.
2018-2019 döneminde 4 kıtada 5 film fuarına katılmayı planladıklarını bildirdi:
- Bu fuarlar Cannes’daki MIPCOM ile MIPTV’nin yanısıra Singapur’da ATF, Güney Afrika’da Discop, Miami’de Natpe olacak.
Çin’in Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği “hedef ülke”ler arasında yer aldığına işaret etti:
- Çin kapısını aralamak için özel çalışma yapacağız. Ayrıca Türk dizilerinin yoğun izlendiği Japonya, Endonezya ve Şili gibi ülkelerden “Türk dizi günleri” teklifleri geliyor. Bu teklifler değerlendirilecek.
Dizi-film sektörünün 2023 hedefini paylaştı:
- Dizi ihracatındaki büyüme temposuna bakılırsa, 2023’te rahatlıkla 1 milyar dolarlık gelire ulaşılabilir.
Dizi ihracatını “yumuşak güç” olarak değerlendirip, ekledi:
- Türk dizileri 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediliyor, 140 milyon hanede 700 milyon kişi izliyor. Diziler, bu izlenirlik boyutuyla ülkemizin ihracatını tetikliyor, turizme önemli katkı veriyor.
17 yıl önce bölüm başına 30 dolarla çıkılan ihracat yolculuğu, bugün bölüm başına 400-500 bin doları bulabiliyor.
10 yıl önce 100 bin dolar olan yıllık dizi ihracatı geliri, bugün 300 milyon dolar dolayında seyrediyor.
1 milyar doları yakalamak gerçekçi hedef gibi görünüyor...
17 ŞEHİR ‘FILMING IN TURKEY’E GİRİYOR
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Türk Dizi Katalogu” için çalışmalara başladıklarını bildirdi:
- Dizilerin isimleri, bölüm sayısı, yapım yılı, kısaca özeti, aldığı reyting, izlendiği ülkeler gibi bilgiler tek bir katalogda yer alacak. Önce dijital versiyonu yapılacak.
Ardından İTO ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşecek bir projeyi paylaştı:
- İlk aşamada 17 ilde film çekimine uygun 150’den fazla doğal, kültürel ve tarihi mekanın özgün fotoğraf ve video çekimleri, ‘Filming in Turkey’ sinema portalına yükleniyor.
DUBAİ YASAKLADI, GÜNEY AMERİKA PAZARI BÜYÜYOR
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Dubai merkezli MBC’nin Türk dizilerini geçen mart ayında yasakladığını anımsattı:
- Bu yasak dizi ihracatında yüzde 10’luk bir kayba yol açtı. Ancak, bu kaybı birkaç yıl içinde geri kazanabiliriz.
Avdagiç’le fuar turu sırasında Inter Medya COO’su Ahmet Ziyalar, Arap pazarında yasakla gelen kaybı Güney Amerika ile kapatmaya başladıklarını bildirdi:
- Güney Amerika’da 15 ülkede Türk dizileri izleniyor.
İlk ihracat bölümü 30 dolarla başladı 1 milyar doları gözlüyor
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, TV dizileri fuarı MIPCOM için Cannes’a (Fransa) giderken uçakta Calinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Gülgen ile karşılaştı.
Gülgen, yurt dışına ilk dizi ihracatı yaptığı günlere döndü:
- İlk TV dizisi ihracatını 2001 yılında yaptım. O günlerde ihracata bölüm başına 30 dolar ile başladık.
Avdagiç, 2011’den beri “İTO şemsiyesi” açarak “milli katılım” sağladıkları fuar vesilesiyle edindiği bilgilerden şimdilerde ulaşılan gelir düzeyini düşündü:
- Bugün iyi bir dizi bölüm başına 400-500 bin dolara ihraç edilebiliyor. Uzun soluklu iyi bir dizinin cirosu 50 milyon doları aşabiliyor.
Avdagiç, 30 Türk dizi-film şirketini çatısı altında toplayan “milli katılım standı”nda ev sahipliği yapmak üzere Cannes’a, İTO Başkan Yardımcıları Dursun Topçu, İsrafil Kuralay, Meclis Üyeleri Mahmut Özden ve Muharrem Ender Karvar ile birlikte gitti. Cannes’da yaptığımız sohbette söze MIPCOM’a katlımın öneminden girdi:
- MIPCOM’da 110 ülkeden 14 bin katılımcı yer alıyor. 5 bini alıcılar olmak üzere 7 bin ziyaretci çekiyor. Dolayısıyla bu fuar, TV dizilerimiz için ihracata dönük önemli bir vitrin özelliği taşıyor.
Türkiye’nin TV dizisi ihracat gelirinin 2008 yılında 100 bin dolar düzeyinde olduğunu anımsattı:
- Dizi ve film ihracatımız 250-300 milyon dolar düzeyine çıktı. Dizi ihracatında İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya ile birlikte dünyada ilk 5 ülkeden biriyiz.
Ülkelerin yurtdışından satın aldıkları kurmaca TV programlarının yüzde 25’ini Türkiye menşeli yapımların oluşturduğunu vurguladı:
- Film alıcıları bir ABD dizisine 10 bin dolar bölüm başı bedel öderken, Türkiye’nin aynı kategoride 60 bin dolarlık bölüm başı fiyata çıkabildiğini görüyoruz. Dizilerimiz Güney Amerika’da prime time’da yayınlanıyor. Bu muazzam bir başarıdır.
Kapılarını dün açan, 18 Ekim’e kadar açık kalacak MIPCOM’a Türkiye’den 8 şirketin de kendi gücüyle katıldığını kaydetti:
- Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, şirketlerin fuarlara katılımlarını destekliyor.
2018-2019 döneminde 4 kıtada 5 film fuarına katılmayı planladıklarını bildirdi:
- Bu fuarlar Cannes’daki MIPCOM ile MIPTV’nin yanısıra Singapur’da ATF, Güney Afrika’da Discop, Miami’de Natpe olacak.
Çin’in Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği “hedef ülke”ler arasında yer aldığına işaret etti:
- Çin kapısını aralamak için özel çalışma yapacağız. Ayrıca Türk dizilerinin yoğun izlendiği Japonya, Endonezya ve Şili gibi ülkelerden “Türk dizi günleri” teklifleri geliyor. Bu teklifler değerlendirilecek.
Dizi-film sektörünün 2023 hedefini paylaştı:
- Dizi ihracatındaki büyüme temposuna bakılırsa, 2023’te rahatlıkla 1 milyar dolarlık gelire ulaşılabilir.
Dizi ihracatını “yumuşak güç” olarak değerlendirip, ekledi:
- Türk dizileri 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediliyor, 140 milyon hanede 700 milyon kişi izliyor. Diziler, bu izlenirlik boyutuyla ülkemizin ihracatını tetikliyor, turizme önemli katkı veriyor.
17 yıl önce bölüm başına 30 dolarla çıkılan ihracat yolculuğu, bugün bölüm başına 400-500 bin doları bulabiliyor.
10 yıl önce 100 bin dolar olan yıllık dizi ihracatı geliri, bugün 300 milyon dolar dolayında seyrediyor.
1 milyar doları yakalamak gerçekçi hedef gibi görünüyor...
17 ŞEHİR ‘FILMING IN TURKEY’E GİRİYOR
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Türk Dizi Katalogu” için çalışmalara başladıklarını bildirdi:
- Dizilerin isimleri, bölüm sayısı, yapım yılı, kısaca özeti, aldığı reyting, izlendiği ülkeler gibi bilgiler tek bir katalogda yer alacak. Önce dijital versiyonu yapılacak.
Ardından İTO ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşecek bir projeyi paylaştı:
- İlk aşamada 17 ilde film çekimine uygun 150’den fazla doğal, kültürel ve tarihi mekanın özgün fotoğraf ve video çekimleri, ‘Filming in Turkey’ sinema portalına yükleniyor.
DUBAİ YASAKLADI, GÜNEY AMERİKA PAZARI BÜYÜYOR
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Dubai merkezli MBC’nin Türk dizilerini geçen mart ayında yasakladığını anımsattı:
- Bu yasak dizi ihracatında yüzde 10’luk bir kayba yol açtı. Ancak, bu kaybı birkaç yıl içinde geri kazanabiliriz.
Avdagiç’le fuar turu sırasında Inter Medya COO’su Ahmet Ziyalar, Arap pazarında yasakla gelen kaybı Güney Amerika ile kapatmaya başladıklarını bildirdi:
- Güney Amerika’da 15 ülkede Türk dizileri izleniyor.