Hiçbir şirketin Türkiye’ye sırtını dönme lüksü yok

- Şehrimiz yurtdışında terörle anılır oldu. Bu algıyı değiştirmek için birşeyler yapmamız gerekiyor. Bize yardımcı olur musunuz?

Büyükekşi, kentte Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu başta olmak üzere kentin sivil toplum örgütü başkanları, önde gelen isimlerinin biraraya geldiği toplantılara katıldı. Kentin ortak aklından şu slogan çıktı:

- Gaziantep’e gelme zamanı...

THY, Pegasus, kentteki oteller bu slogana uygun adımlar attı. Gaziantep’te turizm hareketlendi. TİM, Temmuz 2017 dönemi ihracat rakamlarını kentteki Altunkaya Group’un merkezinde açıkladı. Aynı günlerde bir karar daha verildi:

- TİM, “4’üncü Büyükelçiler Buluşması”nı Gaziantep’te gerçekleştirecek.

Böylece 44’ü büyükelçi düzeyinde olmak üzere 74 ülkeyi temsil eden diplomatlar TİM’in organizasyonuyla eşleriyle birlikte haftasonunu Gaziantep’te geçirdi. Vali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 74 ülkenin diplomatlarına ev sahipliği yaptı.

Gaziantep Milletvekili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de fırsatı değerlendirip diplomatlara sunum yaptı, yüksek büyüme trendinin süreceğini belirtti:

- Son 15 yılda başımıza gelmeyen kalmadı. Yine de yılda ortalama yüzde 5’in biraz üstünde büyüdük. Şu anda da “V” şeklinde bir toparlanma yaşıyoruz. “En kötüyü” geride bıraktık. Ülkemiz için uzun vadeli büyüme fırsatı sürüyor.

Türkiye’nin önünde “seçimsiz 1 yıllık fırsat penceresi” olduğunu vurguladı:

- İstihdamdaki artış, kapasite kullanımının yüzde 79’a çıkması gibi veriler, önümüzdeki dönemde güçlü büyümeyi işaret ediyor. Küresel büyüme de bizi destekliyor.

Enflasyonun iki haneye yükseldiğine dikkat çekti:

- Tek haneye biz indirmiştik. Yine düşecek. Yıl sonunda enflasyonun yeniden tek haneye indiği görülecek.

Türkiye’nin “iş yapma kolaylığı ligi”nde 190 ülke arasında 69’uncu, rekabette de 138 ülke arasında 55’inci sırada olduğunu anımsattı:

- Bunlar kabul edilebilir düzeyler değil. Yine de 2003-2017 döneminde ülkemize 185.4 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi. Ülkemizde 55 bin uluslararası şirket var.

Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yaşanan siyasi gerilim üzerinde durdu:

- Ateşli söylemlere rağmen Türkiye’nin Avrupa’dan kopması söz konusu olmayacak. Avrupa’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin de Avrupa’ya ihtiyacı var. Aramızda bir ekonomik entegrasyon söz konusu. Gümrük Birliği’nin devreye girdiği 1996’dan buyana AB’ye 916 milyar dolarlık ihracat yaptık. AB’den ithalatımız da 1.2 trilyon dolar oldu.

Şu saptamayı ortaya koydu:

- Evet, Türkiye “mükemmel” değil. Ancak, dışarıdan gösterildiği kadar da kötü değiliz.

Nüfusu 80 milyon ve üstünde olan ülkelerin kişi başına gelirlerini ekrana yansıtıp, sordu:

- Nüfusu 80 milyon nüfusu aşıp, kişi başına geliri 11 bin dolar olan kaç ülke var dünyada?

Şu mesajla noktayı koydu:

- Hiçbir şirket, Türkiye’ye sırtını dönme lüksüne sahip değil...

Durum böyleyse, Türkiye’deki uluslararası şirket sayısı 55 bini ne kadar aşabilecek?

MÜLTECİ KONUSUNDA DÜNYAYA ÖRNEK OLDUNUZ

GAZİANTEP Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte 500 bin dolayında Suriyeli mülteci olduğunu belirtince, konuk diplomatlar adına konuşan Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, bu konu üzerinde özellikle durdu:

- Türkiye, mülteci konusunda dünyaya örnek oldu. Takdir ve teşekkürü kak ediyor.

Kosova’nın Türkiye ile ilişkilerinden gurur duyduğunu belirtti:

- Biz her zaman Türkiye’nin desteğini gördük.

BAZI ÜLKELERİN ADANA’NIN DOĞUSU GİBİ SINIRI VARMIŞ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye Gaziantep turuna katılmayı “risk” gören ülkeler olup olmadığını sorduk, yanıtladı:

- Bazı ülkelerin diplomatlarına “Adana’nın doğusuna gitmeyin” şeklinde uyarısı varmış. Buna rağmen, Gaziantep’te yaptığımı 4’üncü Büyükelçiler Buluşması’nın çok yararını görüyoruz. Gaziantep turuna katılan 74 ülke, dünya ticaretinin yüzde 40’ını temsil ediyor. Bizim ihracatta da yüzde 40 payları bulunuyor.

IMF TEMSİLCİSİ KENDİSİ İSTEDİ

MEHMET Büyükekşi, TİM’in düzenlediği turun Türkiye’de görev yapan diplomatlar arasında çok konuşulduğunu vurguladı:

- Örneğin IMF’nin Türkiye Temsilcisi Srikant Seshadri TİM’i aradı, “Gaziantep turuna katılmak istiyorum. Gerekirse ücretimi kendim öderim” dedi. Biz de memnuniyetle kendisini ağırladık.

TÜRKİYE, AFRİKA’DA KENDİNE YONTMUYOR

ETİYOPYA’nın Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobeize, Türkiye’nin Afrika ülkelerine dönük tavrını ortaya koydu:

- Türkiye, Afrika ülkelerine dönük ekonomik ilişkilerinde kendine yontmuyor. “Kazan-kazan” ilkesine dikkat ediyor.

Mülteci konusunda da şu ayrıntının altını çizdi:

- Türkiye, “mülteci” yerine “misafir” diyor. Bu bakış, Türkiye’nin farkını ortaya koyuyor.