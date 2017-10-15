Fasonla mucize yarattık daha ileri gidemeyiz

- Bakıyorum, şu anda, toplantıda bile cep telefonlarınızla ilgileniyorsunuz.

Bu gözlemden Türkiye’deki tüketim alışkanlığına geçti:

- Ülkemizde neredeyse kişi başına 2’şer cep telefonu kullanıyoruz.

Ardından Çin’den başlamak üzere, ihracatta gelişen trend üzerinde durdu:

- Bugün Çin, ihracatının yüzde 22’sini e-ticaret yöntemiyle gerçekleştiriyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran ortalama yüzde 11-12. Gelişmekte olan ülkelerdeki e-ihracat ortalaması, toplamın yüzde 7’si dolayında. Ülkemizde ise e-ihracat oranı sadece yüzde 1.5.

Yeniden cep telefonu kullanımına döndü:

- Cep telefonu kullanımında çok kabiliyetliyiz. Ancak, aynı başarıyı e-ihracatta gösteremiyoruz. Bazı ülkelerde e-ihracat oranı hızla yüzde 50’ye çıkacak. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. O ihracatçılarımızın e-ihracata geçişe dönük harcamalarının yüzde 80’ini Bakanlığımız karşılıyor.

Türkiye’nin tüm sektörlerde üretim ve ihracatta yüksek teknolojiye dayanan, katma değeri yüksek ürünlere ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizdi:

- Son 12 aylık ihracatımız 153 milyar doları aştı. Bu yıl sonu dış ticaretimiz 500 milyar dolara yaklaşacak. Türkiye, bugüne kadar fason üretimde mucize yarattı. Ancak, fason üretimle daha ileri gidemeyiz. Artık üretimde, ihracatta fark yaratmamız gerekiyor.

İhracata dönük çok önemli teşviklerin devrede olduğunu vurguladı:

- İhracatçı ne istediyse yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. O kadar farklı teşviklerimiz var ki, düşünün ihracat amaçlı seyahat giderlerinizin yüzde 75’ini biz karşılıyoruz.

Türk Eximbank’ın ihracatta artan rolünü anlatırken ADASO ve ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç’a sordu:

- Eximbank’tan döviz kredisini yüzde kaç faiz ile kullanıyorsunuz?

Kıvanç yanıtladı:

- Libor artı 0.25 sayın Bakanım.

TL kredisinin faiz oranını sordu, Kıvanç yanıt verdi:

- Yüzde 6.5.

Zeybekci, salona döndü:

- Gördüğünüz gibi Eximbank yüksek faiz engelinin aşılmasında önemli rol oynuyor. Eximbank, ihracatın yüzde 26’sını fonlar hale geldi. Bu konuda dünya liderliğine doğru yürüyoruz.

2017’nin ilk yarısındaki büyümenin yüzde 5.1 olduğunu anımsatıp, sürdürdü:

- Bunun 3.2 puanı ihracatla sağlandı. 2017’yi yüzde 6’lık ortalama büyüme ile kapatabiliriz.

2018’e dönük şu mesajı verdi:

- Teşviklerimiz 2018’de de aynen sürecek...

Yatırıma, ihracata verilen teşvikler, hayal edilen, hedeflenen yüksek teknoloji dönüşümünü sağlamaya yeter mi?

İNSAN ETİNİ KUMAŞA YANSITTI, BİRİNCİ OLDU

AKDENİZ Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki Kıvanç, bu yılki Dokuma, Kumaş, Tasarım Yarışması’nın sloganını “Hayalperest” olarak belirlediklerini belirtti:

- Bu sloganla hem gençlerin hayallerini kumaşlara dokumayı hem de ülkemizde tasarım kültürünü geliştirmeyi amaç edindik.

Finalde 10 tasarımcı yarıştı. Jüri, Pelin Aykar’ı, “Rhythm of the Nature” adlı tasarımıyla 3’üncü, Süreyya Süleymanoğlu’nu “Butterfly Caught” adlı tasarımıyla 2’inci, Fatma Süleymanoğlu’nu da “Skinles” adlı tasarımıyla 1’inci seçti.

Fatma Süleymanoğlu, “Skinles”i şöyle tanımladı:

- Tasarımlarımın temelini insan eti ve kas dokusu oluşturdu. Böylece giyim alanında en çok kullanılan hayvansal ürünler olan deri ve kürkle bir ironi ortaya çıktı. Israrla görmezden gelinen bu konuya dikkat çekmek istedim.

MECLİS BAŞKANI’NIN ODASI EXİMBANK OLDU

TÜRK Eximbank’ın Adana Şubesi’inin ADASO binasındaki açılış kurdelasını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik, Vali Mahmut Demirtaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, Sanko Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum birlikte kesti.

Zeki Kıvanç, şu ayrıntının altını çizdi:

- Meclis Başkanımızın odasını tümüyle Türk Eximbank Adana Şubesi’ne tahsis ettik.

Kıvanç’a sordum:

- Kendi odanızı neden tahsis etmediniz?

- Fiziki olarak uygun değildi. Yoksa odamı Eximbank’a bırakmaya hazırdım.

- Ne kadar kira alacaksınız?

- Ne kirası? Eximbank’ın üyelerimize çok büyük katkısı var. Onlardan bir de kira mı alacağız.

ADANA’YA 11’İNCİ SIRA YAKIŞMIYOR

ADASO ve ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç, temsil ettiği bölgenin ihracat verilerine işaret etti: - Bölgemizden bu yılın ilk 9 ayında 8.6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. 12 aylık ihracat da 11.5 milyar dolar oldu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana’nın ihracat ligindeki yerine dikkat çekti: - Adana, ihracat liginde 11’inci sırada yer alıyor. Bir an önce ilk 10’a girmesini bekliyoruz.

Adanalı AB Bakanı Ömer Çelik, kentin bu konumunu kabul etmediğini belirtti:

- Plakası 01 olan Adana’ya ihracat ligindeki 11’inci sıra yakışmıyor. Oturup hep birlikte çalışalım, en azından 9’uncu sıraya yükselelim.