Exim’de düşük faizi gören araya ‘kaynak’ yapmaya çalışıyor

- Kaynağımızın yüzde 73’ü Merkez Bankası reeskontlarından, yüzde 7’si kendi öz sermayemizden, yüzde 20’si de muhtelif borçlanmalardan oluşur.

Bankanın öz sermayesinin 5.4 milyar lira olduğunu belirtti:

- Kaynağımızın yüzde 73’nün vadesi 8 aydır. Kalanı 1 yıla doğru uzar. Kayıtlı sermayemizi 10 milyar liraya çıkarma konusunda karar aldık.

Bu hafta Çin Kalkınma Bankası’yla 200 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalayacaklarını vurguladı:

- Borçlanmalarımızın vadesi genelde 1 yıl da olsa, çevirdikçe ihracatçıya, döviz kazandırıcı faaliyeti olanlara daha uzun vadeli kredi verebiliyoruz.

Genel Müdür Yardımcısı Ertan Tanrıyakul araya girdi:

- Bu yılın haziran ayında Societe Generale’den 3 yıl vadeli 200 milyon dolar kredi sağladık.

Yıldırım sürdürdü:

- Kısa vadeli talepleri kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Uzun vadeli talepler için borçlanmalardan sağlanan kaynakları kullanıyoruz.

Döviz kredisi faizlerine örnek verdi:

- Bankacılık sektöründe dolar kredisine uygulanan oran libor artı 5-5.5 dolayında. Bizde libor artı 2-2.5 düzeyinde.

Düşük faizin Türk Eximbank’a ilgiyi artırdığını kaydetti:

- Düşük faizli kredi için araya kaynak yapmak isteyenler oluyor. Yani, bizden kredi kullanma hakkı olmamasına rağmen aradan sızmaya çalışanlar görüyoruz. Bunları ayıklıyoruz.

İhracat kredilerinin yüzde 41.6’sını Türk Eximbank’ın karşıladığını bildirdi:

- Bu yıl 25.4 milyar dolar ihracat kredisi kullandıracağız. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük alacak sigortası şirketi konumundayız.

Yılın ilk altı ayındaki durumu aktardı:

- İlk 6 ayda ihracatçılarımıza sağladığımız finansman desteği yüzde 15 büyüdü ve 18.7 milyar dolar oldu. Sigortalanan sevkiyat tutarı da 7 milyar doları buldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı.

Bu noktada TL kredilerindeki faiz oranlarını aktardı:

- Bankacılık sektöründe TL kredi faizleri yüzde 20-21’i bulurken bizde yüzde 6-6.5 düzeyinde kalıyor. Bunu bilenler sürekli TL kredisi talep ediyorlar. TL kredileri 5.4 milyar liralık öz sermayemize dayalı kullandırabiliyoruz.

Türkiye’de 65 bin ihracatçı şirket olduğuna işaret etti:

- Bunların hepsine TL kredisi kullandırmaya kalksak, öz sermayemiz yetmez. Ayrıca, yüksek kârlılık hedefleyen kurum olmasak da, öz sermayemizi eritmemek için bir miktar kâr etmek zorundayız.

TL kredisi için araya adam sokmaya çalışanların olduğundan yakındı:

- Eğer şirket ihracatçıysa ya da döviz geliri sağlayan faaliyeti varsa, döviz cinsinden borçlanmayı öğrenmeli.

Türk Eximbank, bu yıl ihracatın yüzde 26’sını finanse etmeyi, 2018’de de yüzde 28’le Kore’yi geçip, bu alanda dünyada lider olmayı hedefliyor.

“Ucuz para avcıları” rahat bırakırsa, bu hedeflere ulaşacak gibi görünüyor.

SİMSARLARA DİKKAT EDİN

ADNAN Yıldırım, piyasada “Exim simsarları” olduğu uyarısında bulundu:

- Gerçek danışmanlık şirketlerine lafımız yok. Yalnız piyasada, “Eximbank’la işinizi biz çözeriz” diye dolaşan simsarlar olduğunu duyuyoruz. Eximbank’a gelmek için bunların tuzağına düşülmesin.

ARTIK ‘MEKTUP’LA ÇALIŞMAK BİTTİ

TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, kredileri son 2 ay öncesine kadar banka teminat mektuplarına dayalı kullandırdıklarını belirtti:

- Bu uygulama 1.5-2 ay önce yürürlükten kalktı. Artık “mektup”la değil, doğrudan ihracatçıyla çalışan bankaya dönüşüyoruz.

30 yıldır teminat mektubuyla çalışılmaya alışıldığını kaydetti:

- Şimdiki modelde batık olmasın diye daha dikkatli davranacağız. İhracatçının iyisini biz bulacağız.

ASPİRİN GİBİYİZ

ADNAN Yıldırım, Türk Eximbank’ın kaynak ve hizmet modelinin dünyada benzerinin olmadığını savundu:

- Geçen 30 yılda ihtiyaçlar gündeme geldikçe hizmet ve finansman modeline eklemeler yapılmış. Bizimki biraz da aspirin gibi. Yani, her şeye iyi geliyor.

Ardından fazi oranlarıyla ilgili tutumlarının altını çizdi:

- 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra faiz artırımında bulunmadık.