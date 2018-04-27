Ev tekstili 3 bakan çıkardı, ihracatının kilosu 10 dolara oturdu

TÜRKİYE Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, CNR’da gerçekleşen İstanbul Ev Tekstili Fuarı’nın (EVTEKS) açılışından önceki akşam Başkan Yardımcıları Ali Rıza Hasoğlu, Ahmet Serdar Sütçüoğlu ve Mali Sekreter Abdülhadi Köseoğlu ile durum değerlendirmesi yaparken şu saptamayı ortaya koydu:

- Derneğimiz üyeleri arasından AK Parti hükümetlerine 3 Bakan çıktı. Ali Babacan, Nihat Zeybekci ve Mehmet Özhaseki. Sayın Zeybekci’nin eşinin yönettiği şirketi, 24’üncüsü gerçekleşen EVTEKS’e katılıyor.

Ali Rıza Hasoğlu araya girip, “Mr. Stock” adlı toptancı şirketinin kartını gösterdi:

- Özhaseki Bakanım ortağım sayılır. Mr. Stock’ta kardeşiyle ortağım.

Ali Sami Aydın, verdiği 3 Bakan örneği ile 1036 üyeli derneğin gücünü anlatmaya çalışırken, sektörün büyüklüğüne işaret etti:

- Ev tekstili sektörünün iç pazardaki cirosu 12 milyar dolara ulaşıyor. İhracatımız ise bu yıl 3 milyar doları yakalar.

Türkiye’nin ihracat lideri otomotiv sektörü ile karşılaştırma yaptı:

- Bir otomobilin kilosu 7-8 dolara ihraç edilirken, ev tekstilinde kilo başına ihracat 10 dolar dolayında seyrediyor. Ayrıca, bizde ihracat gelirinin yüzde 70’i içeride kalırken, otomotivde yüzde 40’ı geçmiyor. Bizim ürünlerimizde ithal girdi oranı yüzde 30’u aşmaz.

Sektörde tasarım çıtasının yükseldiğini vurguladı:

- Fuara katılan firmaların stantlarını gezin, hepsinin farklı olduğunu göreceksiniz.

Patronu olduğu Aydın Tekstil’den bir örnek verdi:

- Biz IKEA’ya üretim yapıyoruz. Numuneler kendilerinden gelir, biz üretiriz. Numuneler geldiğinde bizim tasarım bölümündeki arkadaşlar talep edilmediği halde o numunenin 5-6 farklı versiyonunu yaparlar.

Fuara katılımcı sayısı üzerinde durdu:

- Fuarımıza 23 ülkeden katılımcı, 130 ülkeden ziyaretçi var.

Döviz kurlarındaki dalgalanmadan dert yandı:

- Dalga boyu büyüdükçe iç piyasada işler epey yavaşlıyor. Neyse ki düğün mevsimi başladı, bizim piyasa da hareketlenir.

Sektörün katma değerli ürün konusundaki çabasına vurgu yaptı:

- 50’ye yakın firmanın Ar-Ge merkezi var. Katma değerli ürün çeşitini artırmak için çalışıyorlar. Savunma sektörüne dönük ürünlere de odaklanıyorlar.

Yeri gelmişken İsrail’le yaşadıkları sıkıntıyı açtı:

- İsrail ile ülkemiz arasında serbest ticaret anlaşması var. İsrail’den son dönemlerde 20 milyon metre örme kumaş geldi. Ürünün Çin kökenli olduğunu biliyoruz. Çin malı, İsrail üzerinden gelince devletimiz 20 milyon dolar vergi kaybı yaşadı. Sektörümüz de haksız rekabete maruz kaldı. Durumu Ekonomi Bakanlığımıza bildirdik. Önlem bekliyoruz.

Ardından şu noktanın altını çizdi:

- Bizim sektör kuvözdeki bebek gibidir. İhtimam ister...

Ev tekstilinde kilo başına ihracatın 10 dolar olması, tasarımın, katma değerli üretimin farkını ortaya koyuyor...

Sektör, bu rakamı daha da yukarı çıkaracak potansiyele sahip görünüyor...

RUSYA İLE YAŞANAN KRİZDE ‘DEKORATİF HALI’ ÜRETİMİNE GİRDİ

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, krizlerden yeni fırsatların gündeme geldiğini kendi şirketi Aydın Tekstil’de yaşadığı örnekle ortaya koydu:

- İstanbul’da döşemelik kumaş, Adapazarı’nda mobilya, sünger, örme döşemelik, Kayseri’de yatak kumaşı üretiyorum. 40-50 tezgahım tümüyle Rusya’ya çalışırdı. Uçak kriziyle birlikte o tezgahlar durdu. Biz de dekoratif halı işine girdik. Şimdi, üretimin 3’te birini dekoratif halı oluşturuyor.

PAKİSTAN’A YATIRIM 2 MİLYAR DOLARI AŞAR

COCA-Cola İçecek’in Faisalabad fabrikası açılışı için gittiğimiz Lahor’da Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya, Pencab Valisi Rafik Rajwana ve Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mustafa Yurdakul’la sohbet ederken, Pakistan’da yatırımı olan Türk şirketlerini sıraladı:

- Anadolu Grubu (Coca-Cola İçecek), Zorlu Enerji, Koç Grubu (Arçelik), Albayrak Grubu, Hayat Kimya... Halen bu şirketlerin Pakistan’daki toplam yatırımları 1 milyar doları aşıyor.

Pakistan ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin sürdüğünü vurguladı:

- Türk şirketlerinin Pakistan’daki yatırımları 5 yılda 2 milyar doları aşabilir. Özellikle sağlık sektöründe Pakistan’da önemli fırsatlar görünüyor.