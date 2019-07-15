Enflasyon tek haneye inecek, faiz ciddi düşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle S-400 alımı ve Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili bilgilendirmesinin ardından soruları yanıtlarken sözü kısa da olsa ekonomiye taşıdı, kredi derecelendirme kuruluşlarına yüklendi:
- Fitch çıkıyor, terbiyesizlik yapıyor. S&P, kendileriyle alakamız yok ama çıkıp kendine göre terbiyesizlik yapıyor. Yok efendim kredi derecelendirme kuruluşu olarak notumuzu düşürüyor.
Not indirimlerinin ekonomik silah gibi kullanıldığını belirtip, şu mesajı verdi:
- Biz onların notlarına bakmayız. Onların not düşürmesi bizi o kadar da ilgilendirmiyor. Yeter ki benim milletim notumuzu düşürmesin.
Yıllık enflasyonun haziran ayı sonunda yüzde 15.7’ye indiğini anımsattı:
- Yıl sonuna kadar hedefimiz enflasyonu tek haneli rakama düşürmek. Faiz oranlarında da yıl sonuna kadar belli bir hedefimiz var ve bunu da başaracağız.
Bu konuda söylediklerimizi özellikle kayda almamızı istedi:
- Faizi ciddi manada düşüreceğiz. Faiz düştüğü anda enflasyonun da ciddi manada düştüğünü göreceksiniz.
Ekonomiyle ilgili sözlerini şöyle noktaladı:
- Hedeflerimizi belirledik, adımlarımızı da buna göre atacağız.
Enflasyon hem mevsimsel, hem de baz etkisiyle yönünü aşağı doğru çevirdi. Bunu haziran sonunda yıllık enflasyonun yüzde 15.7’ye inmesiyle gördük.
Enflasyonun yönünü aşağı çevirmesiyle birlikte Merkez Bankası’nın da faiz indireceği yönünde beklenti oluştu.
Piyasa 50-300 baz puanlık indirimi konuşurken, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine yardımcısı Murat Uysal getirildi.
Bu sürpriz değişiklikle birlikte faizde indirim beklentileri daha da güçlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü mesajı beklentiyi perçinledi:
- Faizi ciddi manada düşüreceğiz...
MİLLİ PARAYLA ALIŞVERİŞE MAALESEF GEÇİLEMEDİ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’la sohbet sırasında bir meslektaşım sordu:
- S-400’lerin bedeli ABD Doları ile mi Ruble ile mi ödendi?
Erdoğan, şu yanıtı verdi:
- Bu alımla ilgili olarak maalesef Ruble’ye tam manasıyla geçemedik. Bu konuyla ilgili Merkez Bankalarımızın ortaya koyduğu tavır, bu işin gecikmesine neden oldu. Liderler olarak biz yerli paramıza geçiş yapalım istiyoruz. Ama bu bürokratik oligarşi diyoruz ya işte bu noktada onlar devreye giriyor. Bunu aşacağız.
TÜRKİYE OLMAZSA F-35’İN MALİYETİ 7-8 MİLYON DOLAR ARTAR
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği nota baktı:
- Türkiye’yi eğer F-35 projesinin dışına çıkarırlarsa, uçak başına maliyet 7-8 milyon dolar artacak.
Bu noktada şu soruyu sordu:
- Maliyetin uçak başına 7-8 milyon dolar artmasından kim zarar görecek?
Yanıtını şöyle verdi:
- Elbette proje ortağı diğer 8 ülke zarar görür. Proje ortağı ülkeler aslında bizim dışarıda bırakılmamıza sıcak bakmıyor.
Akar, Hollanda’yı anımsattı, Erdoğan paylaştı:
- Hollanda bu durumdan çok rahatsız.
Ardından ekledi:
- Öyle kolay değil Türkiye’yi F-35 dışında bırakma kararını vermek. Böyle bir durumda ABD, “Ortaya çıkacak yükü ben karşılayacağım” demekle karşı karşıya kalır.
Türkiye’nin ödediği 1.4 milyar doları anımsattı:
- Tabi bu arada bizim ödediğimiz parayı da iade edecekler...
38 İLDE 885 ŞİRKETİN 58.9 MİLYAR LİRASINI YÖNETİYOR
15 TEMMUZ hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’a devraldıkları FETÖ bağlantılı şirketlerle ilgili son durumu sordum, anlattı:
- 38 ilden 885 şirkette kayyımların yetkileri TMSF’ye devredildi. Fon, bu şirketlere kayyım olarak atandı. Ayrıca TMSF 123 şirkette pay kayyımı konumunda bulunuyor.
Şirketlerin verilerini paylaştı:
- Bu şirketlerin aktif büyüklüğü 58.9 milyar lira, öz kaynakları toplamı 22.5 milyar lira. Ciroları ise 8 milyar liraya yaklaşıyor. Kârları ise 1 milyar liraya yakın düzeyde bulunuyor.
Personel sayısına işaret etti:
- Söz konusu şirketlerde 44 bin 540 kişi çalışıyor.
Şirketlerin satışının gündeme gelip gelmediğini merak ettim, şu yanıtı verdi:
- Bugüne kadar 4 şirkette hisse, 1 şirkette ise ticari ve iktisadi bütünlük satıldı. Diğerleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ayrıca yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyuluyor. Yasal düzenleme sonrası şirketlerin satışı konusunda aksiyon alacağız.
Gülal, TMSF’nin devraldığı şirketlerle ilgili başarısının altını da çizdi:
- TMSF’ye devrinden bugüne kadar şirketlerin öz kaynakları yüzde 10, ciroları yüzde 24, aktifleri yüzde 16 büyüdü, kârlılıkları da arttı.
3’üncü yıldönümünde 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnirken şehit düşenleri rahmetle anıyorum...
Enflasyon tek haneye inecek, faiz ciddi düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün ekonomiye ilişkin mesajı beklentileri perçinledi. Erdoğan, “Faizi ciddi manada düşüreceğiz. Faiz düştüğü anda enflasyonun da ciddi manada düştüğünü göreceksiniz” dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle S-400 alımı ve Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili bilgilendirmesinin ardından soruları yanıtlarken sözü kısa da olsa ekonomiye taşıdı, kredi derecelendirme kuruluşlarına yüklendi:
- Fitch çıkıyor, terbiyesizlik yapıyor. S&P, kendileriyle alakamız yok ama çıkıp kendine göre terbiyesizlik yapıyor. Yok efendim kredi derecelendirme kuruluşu olarak notumuzu düşürüyor.
Not indirimlerinin ekonomik silah gibi kullanıldığını belirtip, şu mesajı verdi:
- Biz onların notlarına bakmayız. Onların not düşürmesi bizi o kadar da ilgilendirmiyor. Yeter ki benim milletim notumuzu düşürmesin.
Yıllık enflasyonun haziran ayı sonunda yüzde 15.7’ye indiğini anımsattı:
- Yıl sonuna kadar hedefimiz enflasyonu tek haneli rakama düşürmek. Faiz oranlarında da yıl sonuna kadar belli bir hedefimiz var ve bunu da başaracağız.
Bu konuda söylediklerimizi özellikle kayda almamızı istedi:
- Faizi ciddi manada düşüreceğiz. Faiz düştüğü anda enflasyonun da ciddi manada düştüğünü göreceksiniz.
Ekonomiyle ilgili sözlerini şöyle noktaladı:
- Hedeflerimizi belirledik, adımlarımızı da buna göre atacağız.
Enflasyon hem mevsimsel, hem de baz etkisiyle yönünü aşağı doğru çevirdi. Bunu haziran sonunda yıllık enflasyonun yüzde 15.7’ye inmesiyle gördük.
Enflasyonun yönünü aşağı çevirmesiyle birlikte Merkez Bankası’nın da faiz indireceği yönünde beklenti oluştu.
Piyasa 50-300 baz puanlık indirimi konuşurken, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine yardımcısı Murat Uysal getirildi.
Bu sürpriz değişiklikle birlikte faizde indirim beklentileri daha da güçlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü mesajı beklentiyi perçinledi:
- Faizi ciddi manada düşüreceğiz...
MİLLİ PARAYLA ALIŞVERİŞE MAALESEF GEÇİLEMEDİ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’la sohbet sırasında bir meslektaşım sordu:
- S-400’lerin bedeli ABD Doları ile mi Ruble ile mi ödendi?
Erdoğan, şu yanıtı verdi:
- Bu alımla ilgili olarak maalesef Ruble’ye tam manasıyla geçemedik. Bu konuyla ilgili Merkez Bankalarımızın ortaya koyduğu tavır, bu işin gecikmesine neden oldu. Liderler olarak biz yerli paramıza geçiş yapalım istiyoruz. Ama bu bürokratik oligarşi diyoruz ya işte bu noktada onlar devreye giriyor. Bunu aşacağız.
TÜRKİYE OLMAZSA F-35’İN MALİYETİ 7-8 MİLYON DOLAR ARTAR
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği nota baktı:
- Türkiye’yi eğer F-35 projesinin dışına çıkarırlarsa, uçak başına maliyet 7-8 milyon dolar artacak.
Bu noktada şu soruyu sordu:
- Maliyetin uçak başına 7-8 milyon dolar artmasından kim zarar görecek?
Yanıtını şöyle verdi:
- Elbette proje ortağı diğer 8 ülke zarar görür. Proje ortağı ülkeler aslında bizim dışarıda bırakılmamıza sıcak bakmıyor.
Akar, Hollanda’yı anımsattı, Erdoğan paylaştı:
- Hollanda bu durumdan çok rahatsız.
Ardından ekledi:
- Öyle kolay değil Türkiye’yi F-35 dışında bırakma kararını vermek. Böyle bir durumda ABD, “Ortaya çıkacak yükü ben karşılayacağım” demekle karşı karşıya kalır.
Türkiye’nin ödediği 1.4 milyar doları anımsattı:
- Tabi bu arada bizim ödediğimiz parayı da iade edecekler...
38 İLDE 885 ŞİRKETİN 58.9 MİLYAR LİRASINI YÖNETİYOR
15 TEMMUZ hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’a devraldıkları FETÖ bağlantılı şirketlerle ilgili son durumu sordum, anlattı:
- 38 ilden 885 şirkette kayyımların yetkileri TMSF’ye devredildi. Fon, bu şirketlere kayyım olarak atandı. Ayrıca TMSF 123 şirkette pay kayyımı konumunda bulunuyor.
Şirketlerin verilerini paylaştı:
- Bu şirketlerin aktif büyüklüğü 58.9 milyar lira, öz kaynakları toplamı 22.5 milyar lira. Ciroları ise 8 milyar liraya yaklaşıyor. Kârları ise 1 milyar liraya yakın düzeyde bulunuyor.
Personel sayısına işaret etti:
- Söz konusu şirketlerde 44 bin 540 kişi çalışıyor.
Şirketlerin satışının gündeme gelip gelmediğini merak ettim, şu yanıtı verdi:
- Bugüne kadar 4 şirkette hisse, 1 şirkette ise ticari ve iktisadi bütünlük satıldı. Diğerleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ayrıca yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyuluyor. Yasal düzenleme sonrası şirketlerin satışı konusunda aksiyon alacağız.
Gülal, TMSF’nin devraldığı şirketlerle ilgili başarısının altını da çizdi:
- TMSF’ye devrinden bugüne kadar şirketlerin öz kaynakları yüzde 10, ciroları yüzde 24, aktifleri yüzde 16 büyüdü, kârlılıkları da arttı.
3’üncü yıldönümünde 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnirken şehit düşenleri rahmetle anıyorum...